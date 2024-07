Costas duda de la viabilidad del monumento de Sorolla en la playa del Cabanyal

La reconstrucción del desaparecido monumento-homenaje a Joaquín Sorolla de 1933 en la playa del Cabanyal que impulsa el gobierno de Mª José Catalá choca con la normativa de Costas que solo permite la implantación de instalaciones consideradas "de servicio" como postas sanitarias o de salvamento en las playas. A priori y a la espera de que se presente formalmente el proyecto técnico, la propuesta no parece compatible con la legalidad. Como dotación permanente requeriría en todo caso tramitar una concesión de uso ante el Ministerio de Transición Ecológica, un procedimiento que podría tardar meses en resolverse, apuntan fuentes de Costas.

Los responsables de la Demarcación de Costas de València trasladaron los reparos este semana a los técnicos de Cultura del Ayuntamiento de València en una reunión que mantuvieron para dar a conocer los preliminares del proyecto de reconstrucción del monumento de Sorolla, erigido en 1933 y desaparecido tras la riada de 1957 y cuyos restos han sido localizados, por encargo de la Concejalía de Acción Cultural, con José Luis Moreno al frente, por los arqueólogos del Servicio Municipal de Arqueología. Los arqueólogos del SIAM han localizado más del 60% de los restos originales del monumento, una gran construcción semicircular construida sobre un pedestal con una gran columnata y el busto de Sorolla, mirando al mar, en el centro.

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, por su parte aseguró tras asistir al Consejo de Administración del Puerto celebrado ayer que el ayuntamiento dio a conocer la propuesta a Costas apenas unas horas antes de anunciar que se iba a recuperar el hito, de "dimensiones considerables", en la playa del Cabanyal, sin tener un proyecto técnico concreto, y a pesar de los reparos que habían manifestado los técnicos de la Demarcación de Costas, que consideran que la reconstrucción del monumento en la arena no es viable.

La única opción, y tampoco se ve del todo factible, sería la reconstrucción en una zona ya cimentada del paseo Marítimo, como se apuntó como alternativa en la presentación del estudio de recuperación de los restos este martes, en la que se difundieron figuraciones del monumento reconstruido en la playa. El ayuntamiento, como sea, mantiene la idea de recuperar el monumento construido hace un siglo en un emplazamiento lo más cercano posible a su ubicación original, sin descarta solicitar la citada concesión de ocupación al ministerio.

Plano de ubicación del monumento a Sorolla reconstruido en la playa del Cabanyal / J.HOYOS

Riesgo de vandalización

La delegada confía además en que el ayuntamiento tenga en cuenta a la hora de abordar el proyecto el entorno en el que se ubica en una zona de ocio nocturno con discotecas y pubs a pocos metros y las medidas antivandalismo que deberían acompañar el proyecto. Bernabé recalca su apoyo a todas las propuestas encaminadas a divulgar el legado y la figura del pintor valenciano más internacional y representativo, pero critica el empeño del gobierno de Catalá por "volver al pasado". "El PP está empeñado en situarnos en el siglo pasado, pero vivimos en 2024 y hay que tener en cuenta las leyes que protegen los entornos naturales y las playas cuando tienes una ocurrencia". "No es lo mismo la València de 1933 que la de 2024", recalca Bernabé.

"Cuando tengamos el proyecto lo veremos y se estudiará, pero a priori parece que no se adecúa a la normativa vigente de protección de la costa", dijo la delegada. "Anunciar un proyecto antes de que tener clara la viabilidad y la legislación vigente no parece responsable". Bernabé recordó que "antes de presentar una propuesta debes asegurarte si es viable, otra cosa es que lo hagan para confrontar a sabiendas de que no encaja en la legislación vigente".

Choque con plan de renaturalización del Paseo Marítimo

La reconstrucción del monumento de Sorolla en la playa del Cabanyal tampoco tendría pleno encaje con el nuevo plan especial del barrio del Cabanyal (PEC) aprobado el año pasado que plantea la renaturalización del paseo marítimo y la creación de un cordón dunar. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, con todo, cree que "la reconstrucción del monolito en su emplazamiento original en la playa podría hacerse compatible" con las directrices del plan especial. Borja Sanjuán manifestó ayer su apoyo a la recuperación del monumento al pintor valenciano «en su emplazamiento original», a pesar de las reticencias que plantea Costas por las limitaciones de la normativa ambiental a la ocupación del espacio público marítimo-terrestre.

Los socialistas de la ciudad de hecho ya plantearon en 2008, cuando estaban en la oposición, a través de varias mociones la recuperar del monumento del genial pintor desaparecido tras la riada de 1957. Otra cosa es que Costas determine que el monumento, de grandes dimensiones y construido a base de piedra y granito, tenga que erigirse en una ubicación alternativa al arenal del Cabanyal.

El Plan Especial para el barrio impulsado por el anterior gobierno progresista en sustitución del plan de la prolongación de Blasco Ibáñez contempla la renaturalización del Paseo Marítimo para eliminar obra dura y hormigón. El ámbito de actuación del plan especial del Cabanyal, redactado por los urbanistas Gerardo Roger y Luis Casado, se amplió a todo el paseo marítimo con el objetivo de impulsar una reforma que incluye la creación de dunas en la transición de la playa con la zona urbana. Para Borja Sanjuán la recuperación del monumento a Sorolla debe aprovecharse para dar impulso a la remodelación del paseo.

Compromís por su parte no quiso ayer tomar posiciones en relación al monumento de Sorolla.

En la concejalía de Cultura sopesan también la posibilidad de buscar un solar en el barrio del Cabanyal si Costas rechaza la reconstrucción en el arenal.

