Morera lleva a la Fiscalía la “prohibición” de colocar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de València

El senador Enric Morera, de Compromís, ha solicitado al Gobierno que investigue el rechazo del ejecutivo municipal de València a colocar la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, algo que, en su opinión, podría constituir un ilícito penal.

Morera demanda que “se abra una investigación sobre los hechos, que comparezca la alcaldesa de València, María José Catalá, para justificar administrativamente su prohibición y que se compruebe si la negativa responde a una intención de incumplir las leyes de igualdad”.

En este sentido, anticipándose a una posible respuesta del Gobierno en la línea de no realizar manifestaciones sobre cuestiones de carácter jurídico, el senador valencianista también ha trasladado su petición a la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación de València. “No se puede consentir que se pasen la pelota de unos a otros y no ocurra nunca nada. Lo de València huele a burla de la normativa con excusas de no usar plástico o no celebrar días de enfermedades”, ha manifestado Morera.

“Si dejamos pasar este esperpento, todo seguirá igual. Si no es delito, habrá que cambiar la ley civil y penal para que puedan ponerse sanciones. Si queremos de verdad proteger a colectivos perseguidos o vulnerables”, ha continuado argumentado el político de Oliva. “Ante agresiones, lesiones de derechos y lawfare nos quedamos indefensos demasiadas veces. Mientras, se imputa a ampas de colegios por hacer murales sobre un cantante vasco por si se enaltece al terrorismo, a bibliotecas por comprar libros o entidades por organizar charlas sobre salud sexual. Pues pasamos al ataque”, llama Morera.

“Hay que saber la intención de Catalá (PP) con la prohibición y por qué se ejecuta sin expediente administrativo o si lo hay, bajo qué amparo legal. Que se aplique el criterio de la Audiencia de Valencia con el caso Oltra y que la llamen a declarar”, compara.

Símbolos LFTBI en el Palau

Así, Morera explica que ha recibido numerosas quejas en respuesta a las declaraciones de la alcaldesa, en las que comparaba la celebración del Día del Orgullo con la conmemoración de otros días internacionales relacionados con enfermedades, justificando así la no exhibición de símbolos LGTBI. “Esta decisión podría considerarse como una acción discriminatoria y lesionar los derechos de este colectivo”, señalan en Compromís sobre un colectivo acostumbrado a vivir en la diana del odio.

De este modo, el senador ha recordado en su escrito a la Fiscalía que durante sus dos legislaturas como Presidente de les Corts Valencianes (2015-2023), defendió la colocación de símbolos del colectivo LGTBI en el Palau dels Borja, sede del parlamento valenciano, "a pesar de las amenazas y recursos presentados por el partido VOX. Estos recursos fueron resueltos favorablemente por los letrados de la cámara. Además, la legislación valenciana que está vigente, obligaba a celebrar actos institucionales en esta fecha para ayudar a mitigar la LGTBIfobia. Todo lo contrario a la negativa de los actuales gestores del Ayuntamiento de València y otros lugares en los que gobierna el tándem PP-Vox», dice.

Vulnerar normativas de protección

La denuncia presentada destaca la preocupación ante el rechazo del ejecutivo municipal a colgar pancartas del colectivo LGTBI porque “podría ser un método, un ejemplo, para vulnerar normativas de protección y promoción de colectivos protegidos por motivos de religión, orientación sexual o raza”. Además, señala la tendencia de “entidades vinculadas a organizaciones políticas de extrema derecha a buscar denuncias activas contra responsables políticos, culturales o sociales, mientras que actos administrativos protegidos por ley son prohibidos sin ningún tipo de reproche”.

Finalmente, el texto enviado a la Fiscalía subraya que esta decisión podría comprometer el principio de objetividad de las administraciones públicas y contravenir el derecho fundamental a la libertad de expresión. La Ley 23/2018, de igualdad de las personas LGTBI, y el decreto 101/2020 del Consell, garantizan los derechos del colectivo LGTBI en la Comunidad Valenciana, incluyendo la visibilidad y conmemoración de días como el 28 de junio. “Me tuve que defender contra la carga de Vox por aplicar la Ley y ahora ellos impiden su cumplimiento y no debemos callar”, cierra Morera.