La reconstrucción del monumento a Sorolla recaba apoyos del mundo de la cultura

El proyecto de reconstrucción del monumento al pintor valenciano Joaquín Sorolla en la playa del Cabanyal impulsado por la Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de València tras el hallazgo y recuperación de más del 60% de los restos originales del hito (desaparecido hace casi tres décadas) por parte de los arqueólogos del Servicio Municipal de Arqueología (SIAM) del Ayuntamiento de València ha cogido por sorpresa a los vecinos del barrio del Cabanyal. El presidente de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, Daniel Adell, asegura que nadie les ha consultado sobre la recuperación del monumento, ni tampoco fueron invitados a la presentación del resultado del trabajo de rescate e inventario de los restos del monumento el pasado martes en el Museo de la Ciudad. Una presentación a la que si asistieron representantes del mundo de la cultura, las universidades y la arquitectura, así como familiares del pintor en apoyo al proyecto de restitución del monumento que impulsa el gobierno de Mª José Catalá.

El ayuntamiento ha recabado ya numerosos apoyos al proyecto "en fase aún preliminar", recalcan en Cultura, que tiene que tramitar entre otros el permiso de la Demarcación de Costas, reticente a que el monumento se instale en el arenal incluso en el paseo marítimo. La familia del pintor ha dado su apoyo decidido a la recuperación del monumento. Antonio Mollá, bisnieto de Joaquín Sorolla y presidente de la Comisión Permanente de la Fundación Museo Sorolla así como Miguel Lorente-Sorolla, también bisnieto de Sorolla y doctor en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández asistieron a la presentación de la investigación de los restos del monumento de este martes. Los directores de los museos de Bellas Artes, Pablo González, y del IVAM, Sonia Martínez, respaldaron con su presencia la iniciativa.

Técnicamente viable

La directora de la Fundación Hortensia Herrero, Alejandra Silvestre, respalda la iniciativa del ayuntamiento. "Recuperar la historia y rendir homenaje a Sorolla siempre es positivo", asegura. En a misma línea el arquitecto Javier Domínguez (Open House) considera que rescatar el monumento es una iniciativa "atractiva y positiva", al margen de que haya que "reflexionar" con un proceso participativo sobre dónde se emplaza porque "no la fachada marítima de 1957 no es la misma y no existía el paseo marítimo". "Con las técnicas actuales se puede llevar a cabo y generar una estructura estable, a diferencia del original cuya cimentación fue bastante precaria". La Fundación Goerlich y el Casino de la Agricultura también han dado apoyo a la propuesta.

Botellón y prioridades

Los vecinos del Cabanyal en cambio no terminan de ver la recuperación del hito tal como se diseñó en 1933. "La situación y los problemas del paseo marítimo de ahora no son los de hace un siglo". El monumento, una estructura sobreelevada con escalinata, "puede agravar el problema de botellón que hay en la zona", donde existe una discoteca y otros locales de ocio nocturno. Los vecinos se preguntan además "quién se va a encargar de mantenerlo y evitar que se vandalice" como le ha ocurrido al monumento de Antonio Ferrandis, también en el paseo marítimo.

"Va a agravar el problema de botellón que hay en la zona"

El monumento a Sorolla tuvo una vida relativamente corta, 24 años, y en el vecindario, apunta Adell, "no se percibe un sentimiento de nostalgia" por la construcción. Apoyan, dicho esto, que se recupere la memoria y el homenaje a Sorolla en la playa que tantas veces inmortalizó en sus cuadros, pero piden al ayuntamiento que lo haga "dentro de la remodelación integral del paseo marítimo" y en cumplimiento de las directrices del nuevo Plan Especial del Cabanyal aprobado el año pasado que prevé la renaturalización del paseo de obra dura. "La reforma del paseo marítimo, incluyendo el monumento a Sorolla, si cambiará la vida de la gente", apuntan los vecinos del Cabanyal.

Con todo, los vecinos señalan que hay otros problemas "más graves" para el barrio como los apartamentos turísticos y la gentrificación de un barrio que se salvó del derribo y resistió décadas al plan urbanístico de la prolongación de Blasco Ibáñez y que ahora ve como las casas se transforman en alojamientos para turistas.

Apoyo de las arrocerías de la Malva-rosa

Entre los apoyos a la recuperación del monumento de Sorolla se suma también el de la Asociación de Restaurantes de la Playa de la Malva-rosa. Su presidente, José Miralles, todavía recuerda que antes de la construcción del paseo marítimo se podían ver algunas piedras del monumento, devastado por la riada de 1957. Miralles dio su apoyo al proyecto. "Le daría aún más popularidad a la playa de la Malva-rosa, estamos muy a favor de la recuperación de este bien cultural". "Muy contentos de volver a tener Sorolla en las playas de la Malva-rosa o el Cabanyal", apuntan los hosteleros, inmersos en la renovación de sus locales para mejorar la integración paisajística en el frente marítimo.

