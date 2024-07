Sandra Gómez en su despedida del ayuntamiento: "He tenido errores pero también aportado aire fresco"

El pleno extraordinario de renuncia de la concejala sociaista Sandra Gómez celebrado hoy en el Ayuntamiento de Valènciaha estado marcado por la ruptura de los gobiernos autonómicos de PP y Vox entre ellos el de la Comunitat Valenciana, con Carlos Mazón al frente. "No soy la única que se despide en política, hasta el día de mi despedida me eclipsan", ha bromeado la hasta ahora portavoz del PSPV y a partir de ahora eurodiputada socialista antes de la celebración del pleno extraordinario de este vienes en el que se ha formalizado su renuncia al acta de concejala. Después de nueve años en el cargo, la ya exconcejala, a la sustituirá en la portavocía del grupo municipal Borja Sanjuán, recordó que "en política hay una ley y es que todo tiene principio y final" en alusión a que el cargo es una responsabilidad temporal. "Eternizarse no es bueno", ha asegurado Gómez quien ha explicado que se va "tranquila" porque "mi ciudad está como la dejamos", en alusión a los amagos de reversión por parte del nuevo gobierno de PP y Vox de las políticas progresistas en materia de igualdad de la mujer, las peatonalizaciones o la supermanzana. Sandra Gómez ha reconocido que ha podido cometer "errores" pero también llevado "aire fresco" al ayuntamiento.

"No lo hicimos tan mal"

"Me despido con una sonrisa" y en un "adiós tranquilo", ha dicho emocionada la exregidora, que ha tenido palabras de agradecimiento a asesores, concejales, técnicos y funcionarios por el "máster" que ha podido hacer en políticas de urbanismo o de protección ciudadana, las dos grandes áreas que ha gestionado la que fue vicealcaldesa con el anterior gobierno de Joan Ribó, que también renunció al acta como concejal de la oposición en marzo. Gómez, que acaba de ser madre por segunda vez y también se ha mostrado agradecida a su familia, ha puesto en valor las políticas y acciones en defensa de la mujer y en la visibilización del colectivo LGTBI+ al tiempo que ha reconocido la labor de los concejales de Compromís en los dos gobiernos progresistas que han compartido, citando, entre otros, a Sergi Campillo, por su trabajo en la consecución de la Capitalidad Verde, a Luisa Notario e incluso a Giuseppe Grezzi, con quien protagonizó no pocos desencuentros, y a la actual portavoz Papi Robles. "Sinceramente creo que no lo hicimos tan mal".

A la alcaldesa, Mª José Catalá, le deseó "suerte y aciertos" pero con la vista puesta en 2027 para recuperar el gobierno de la ciudad. La alcaldesa por su parte le ha hecho entrega de una reproducción del primer sello de la ciudad de 1351.

Quien no ha intervenido durante el pleno de despedida de Sandra Gómez ha sido el portavoz de Vox, Juanma Badenas.Tampoco lo han hecho ninguno de sus otros tres concejales.

La alcaldesa y Catalá en el pleno / A.V.

"Mi partido gana"

"Ha llegado el momento de dar el relevo", ha continuado en su discurso en el hemiciclo Sandra Gómez. "Creo que mi partido gana con mi salida. Nos irá bien". Y al nuevo portavoz, Borja Sanjuán, de quien ha dicho "me voy porque sé que te quedas tu".

Gomez ha tenido palabras de agradecimiento a los medios de comunicación por la "paciencia", " por hacer que nuestro trabajo se comunique y se vea y por las llamadas o mensajes de Whatsapp atendidos a altas horas". También se ha disculpad "si alguna vez no hemos dado una respuesta adecuada". He tratado de ser honesta y se que en otros ámbitos la comunicación no va a ser tan amable y por eso "os echaré muchísimo de menos".

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y otros representantes de socialistas han asistido al pleno extraordinario de renuncia de Sandra Gómez como concejala.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha apuntado que reconocido el "empeño" de Sandra Gómez por llegar a acuerdos y buscar equilibrios. Las plazas, los jardines y esa Valencia diversa de la que disfrutamos todas y todos "es nuestro cartel". "Volveremos".

El PP pide a Sandra Gómez que en Bruselas defienda a los valencianos

El portavoz del PP Juan Carlos Caballero deseó la mejor en lo personal a Sandra Gómez y en lo político reclamó que no defienda el sanchismo, le pedimos altura de miras y que defienda a los valencianos y la ciudad. "El gobierno de Catalá seguirá trabajando para mejorar la ciudad".