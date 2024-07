Tardeo con 'remember' gratis en València

La segunda edición del 'Tardeo Remember' se celebrará este sábado 13 de julio en el Parque de Cabecera de València donde se podrá cantar y bailar con los principales Dj’s de las salas de la Ruta e invitados, según han informado en un comunicado los organizadores.

El evento, con entrada gratuita para mayores de 18 años y que dará comienzo a las 17:00 horas, ofrecerá una experiencia de DJ in the Round, donde público, dj’s y artistas interactuarán dando origen a una nueva diversión y disfrute, lo que completa una "experiencia original" para todos los asistentes, con una amplia variedad de actividades para disfrutar; animación, zona gastronómica, merchandising oficial de la ruta, barras ampliadas, zonas de sombra, y regalos de bienvenida a los primeros 500 asistentes.

The Face, Bananas o Espiral

El cartel estará compuesto por DJ’s reconocidos de la ruta e invitados entre los que destacan Coqui Selection (The Face), Jesús Brisa (Ex Espiral), InmaEyes (Prodjcv), Salva Gómez (Evento), Sergi Val (Sonido de Valencia - Remember de Les Arts), Vicente Ferrer (Bananas, Homenaje a la Ruta, 90 y 2Mil), Vonda7 (ProDj), Víctor Pérez (The Face, Remember de les Arts).

Asimismo el evento, en el que colaboran de Fotur, ProDj, el Ayuntamiento de Valencia, Valencia Turisme, Turisme Comunitat Valenciana, Actitud Meditarránea, Visit Valencia, Consumo Moderado y Promfest, contará con la presencia la Asociación de propietarios afectados por el incendio de Campanar y se hará una mención a los afectados de este trágico suceso.