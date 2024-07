Borja Sanjuán: "Ser portavoz ni te descarta ni te predispone para ser candidato"

El pasado viernes se produjo el relevo al frente del Grupo Socialista del Ayuntamiento de València. Sandra Gómez se traslada al Parlamento Europeo y su puesto de portavoz lo ocupa Borja Sanjuán (València, 1992), que deberá liderar ahora el trabajo de oposición hasta las elecciones de 2027. Su idea es continuar con la estrategia actual y además añadirle la impronta propia que permita a los socialistas recuperar la alcaldía dentro de tres años, independientemente de quien sea el candidato o la candidata. Ahora prefiere pensar en las ideas y no en las personas, entre otras cosas para aglutinar el voto de la izquierda.

El viernes fue el relevo en la portavocía del Grupo Socialista y lo primero que quería preguntarle es qué supone para la política municipal del Partido Socialista.

Yo creo que hay que continuar un trabajo muy bueno que estaba haciendo Sandra Gómez, que además asumió en primera persona esa responsabilidad de liderar el primer año de oposición, que era el momento personalmente y colectivamente más complicado. Y creo además que lo ha hecho con mucho éxito y que el Partido Socialista hoy es la principal referencia de oposición para disgusto de María José Català. Luego, evidentemente, cada uno tiene su estilo. Entonces, yo creo que se van a apreciar cosas particulares, eso es evidente, pero la realidad es que creo que el Partido Socialista va a ser reconocible.

¿Cómo valora la salida de Sandra Gómez un año después de haber pasado las elecciones del 23?

Pues con mucho agradecimiento. Sandra deja el partido en muy buen momento. Además, no se va a ninguna parte. Al final va a seguir siendo secretaria general durante una temporada y yo creo que solamente ha cambiado de trinchera desde la que defenderá a València, que va a ser una diputada muy valenciana y muy de la ciudad.

Usted es ahora portavoz del Grupo Socialista en el ayuntamiento y eso le coloca inevitablemente como posible candidato a las elecciones de 2027. ¿Cómo valora esa posibilidad? ¿Se lo plantea?

Al final ser ser portavoz quiere decir que la gente que está a tu alrededor ha confiado en ti . Y eso es una responsabilidad tremenda y también es un orgullo muy importante. Cuando la gente confía en ti, la única manera de respetar esa decisión es ejercerla al 100% y no estar pensando en otras cosas. Y lo que no iría conmigo es no ejercer una responsabilidad al 100% y estar pensando en la siguiente. Pasado ese tiempo tendrá que ser la gente la que juzgue si el trabajo que hemos hecho es bueno o es malo. Y yo espero que solamente puedan decir buenas cosas y se sientan representados.

¿Pero eso no descarta nada, no? Es simplemente aplazar el momento.

Es que ni descarta ni predispone. El momento actual es que hay un trabajo muy importante para poner al partido en las mejores condiciones para ganar la Alcaldía y que esto solamente dure tres años más, porque hay mucha gente que no se siente representada por el gobierno de María José Catalá, que no ve la ciudad que estaba viendo los anteriores años, que siente que no puede levantar la cabeza como la levantaba antes, orgulloso de lo que está haciendo su ciudad. Y si nosotros nos pusiéramos ahora a hablar de otras cosas, nos perderíamos de todo eso.

Entiendo, de todas formas, que si usted es el nuevo portavoz es porque tiene el apoyo orgánico del partido. Además, tanto Sandra Gómez como usted siempre han estado en la “familia” de Ximo Puig, primero, y de Diana Morant ahora.

Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Nosotros lo que hemos puesto siempre por delante es aquellos liderazgos o aquellos proyectos de partido que miraban más hacia lo que pasaba en la sociedad que hacia lo que pasaba en el propio partido. En este caso el proyecto de Diana Morant es un proyecto que está muy encaminado a que vuelva a haber una Generalitat progresista dentro de tres años, y yo ahí me veo reconocido, porque está pensando en toda esa gente que vive mal. Al final, lo peor que puede hacer un partido es pensar que se equivoca el votante. Un partido tiene que dar los motivos suficientes para que ese día la gente salga a votar y decida que es importante y que es trascendental poner el voto y la confianza en ti. Y eso yo creo que es lo que representa el proyecto de Diana Morant.

Ahora mismo suena muy fuerte la posibilidad de que Pilar Bernabé, actual delegada del Gobierno, sea la candidata socialista a la alcaldía en 2027. Ferraz es quien la pone en este sitio. Diana Morant y Ferraz son vasos comunicantes. ¿Ustedes cómo valoran esa posibilidad?

Pero Pilar es una compañera fantástica y es amiga. Hemos trabajado juntos en el grupo municipal y además hay una amistad personal. Yo siempre, siempre, siempre tendré palabras positivas para Pilar. Imagino que si hicieras la pregunta al revés, pues te diría ella lo mismo. Yo creo que tanto ella como yo tenemos muy claro que en lo que estamos ahora es en intentar que el Partido Socialista sea alternativa y luego a mí que se hable bien de Pilar, que se hable bien de José (Muñoz), que se hable bien de cualquier compañero talentoso y que pueda aportar al proyecto, me parecerá siempre bien.

¿Si finalmente no fuera el candidato estaría dispuesto a seguir en la política municipal, en el Grupo Socialista, o preferiría cambiar de aires?

Yo creo que no hay ninguna persona ahora mismo -iba a decir de mi generación- que sepa dónde va a estar dentro de tres años con total certeza. Vivimos un momento en el que parece que la política es una burbuja donde se pueden planificar las cosas a la perfección y la realidad es que no. Así que tú lo que tienes que hacer es lo mejor o lo más correcto en cada momento. Yo creo que todos los compañeros que has mencionado: José, Pilar, todos, creo que pensamos muy parecido en esto y entonces lo que intentamos siempre es irnos a dormir con la conciencia muy tranquila.

La divisiones que afloran siempre en el partido -las ha habido en Alicante, en la Diputación de València- les preocupan? Es la eterna división interna dentro del PSPV y eso siempre genera intrigas.

No, no particularmente. Yo creo que el Partido Socialista tiene que ser a la fuerza un proyecto muy diverso y muy complejo, porque tiene que tener la capacidad de atraer a mucha gente que no piensa al 100% igual, y por eso este partido tiene que volver a ser un partido de amplísimas mayorías. Yo lo que espero es que al final, los congresos o las decisiones que se tomen vayan sobre los matices de lo que tiene que hacer el partido y no sobre las personas. A mí eso me interesa muchísimo más. Entonces yo, dentro de ese debate sobre matices, entiendo que cuantas más opiniones diversas haya, críticas o incluso muchas veces contradictorias, más se enriquece el partido. El problema es si la cosa no va de matices o de posicionamientos, que ahí estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, yo creo que ahí no se perderá nadie.

¿Por lo que respecta a la labor que tiene por delante como portavoz, ¿Qué prevé Borja Sanjuán para estos tres años que quedan todavía hasta las elecciones? ¿Qué le gustaría hacer? ¿Por dónde le gustaría ir?

A mí me gustaría que cualquier persona progresista de València entendiera que el Partido Socialista es su casa. Para mi es un proyecto muy bonito el de volver a reconectar el Partido Socialista con la que nunca ha dejado de ser su gente, pero que en algunos momentos ha podido pensar que tenía otras alternativas que le atraían más. Yo creo que si el Partido Socialista vuelve a reconectar, será capaz de articular un proyecto de mayoría social. Y ese es el gran reto que tiene el partido en esta ciudad.

A veces se habla de la Casa común. ¿Aglutinar a las izquierdas puede ser también una opción del Partido Socialista? La disgregación del voto siempre juega en contra para recuperar la alcaldía.

El otro día vi una foto respecto a las elecciones francesas de un cartel que decía “La izquierda no es perfecta, pero no es fascista”. Y yo creo que eso se lo tiene que grabar a fuego el Partido Socialista, que aspira a ser ese conglomerado de gente que entiende que no somos perfectos, pero que somos demócratas y que creemos en la justicia social. Toda la gente que no se ve reconocida en esa València del novio de la muerte, en esa València de las palabras homófobas, en esa Valencia de los twits racistas, tiene que verse reconocida en un proyecto alternativo, y el Partido Socialista tiene que dar las suficientes razones para ser ese proyecto alternativo. El Frente Democrático en España tiene que estar dentro del Partido Socialista y la gente tiene que entender que con la misma emoción que se ha votado para frenar a la extrema derecha en Francia, se tiene que votar para que el Partido Socialista recupere las grandes ciudades y en concreto València.

¿Cuál cree que es el punto débil de María José Catalá por el que no debería ser alcaldesa?

Porque creo que es una persona profundamente anclada en el pasado. Es una persona mucho más conservadora de lo que trata de aparentar. Yo creo que ella se pretende ver beneficiada de que al lado de Badenas (portavoz de Vox) todos parecen más normales, pero la realidad es que ella es tan o más conservadora que Juanma Badenas. València no es tan conservadora como María José Catalá. Y creo que cuando una persona vive desacompasada de su tiempo, normalmente dura poco y creo que eso es lo que le va a pasar a ella.

Esta semana precisamente se ha producido la ruptura de Vox en los gobiernos autonómicos y se ha anunciado la continuidad en València ciudad. ¿Cómo valora esos movimientos?

El ayuntamiento de València no puede permanecer como la mayor institución de toda España donde la extrema derecha sigue formando parte del gobierno. Nosotros estamos dispuestos a tender la mano a María José Catalá para que pueda echar a Vox del gobierno y alcanzar acuerdos de ciudad. Así se lo trasladaré en la primera reunión como portavoz, donde le plantearé abordar la salida de la extrema derecha del gobierno municipal.

Le preguntaba antes por qué no debería seguir María José Catalá como alcaldesa y le pregunto ahora por qué cree que el Partido Socialista debe recuperar el poder en esta ciudad?

Pues porque creo que esa València mayoritaria que es progresista, que cree en una ciudad europea que se veía reconocida en la capital verde, que quería que hiciéramos políticas de transformación urbana, que se sentía orgullosa del día del Orgullo, existe. Estamos orgullosos de ella y queremos que vuelva otra vez a ocupar su puesto en las instituciones, porque en esa València cabe todo el mundo. El problema es que cuando esa València se queda en casa, cuando esa València no es mayoritaria, hay una minoría sobrerrepresentada que cree que la ciudad es suya y excluye a todo el resto de realidades.

Esto precisamente me da pie a una pregunta que va de autocrítica. ¿Qué se ha hecho mal hasta ahora para no haber conseguido llegar a la gente con ese mensaje?

Lo decía al principio, al final nosotros tenemos que aprender que cuando hay personas que opinan como tú o están más favorables a lo que tú piensas y ese día deciden, por ejemplo, no levantarse e ir a votar, es porque o no les has dado las razones suficientes u otros han conseguido que se inocule el suficiente odio como para que incluso vayan contra sus propios intereses. Y yo creo que en las últimas elecciones municipales y autonómicas predominó el odio como emoción. Y en ese debate en el que se borró cualquier tipo de razón objetiva o cualquier emoción positiva, en aquel momento el odio fue capaz de sobredimensionar una reacción muy conservadora contra una mayoría progresista que en algún momento se dejó comer la moral o perdió las ganas de vencer. Yo creo que lo primero que tiene que recuperar la mayoría progresista es las ganas de ganar. El Partido Popular cuando consiguió gobernar aquí durante 24 años es porque primero le quitó a la izquierda las ganas de ganar y el Partido Socialista lo que tiene que recuperar ahora es esas ganas de ganar colectivas, que tiene que tener una mayoría progresista en la ciudad.n

