El PSPV acusa al PP de quitar fondos europeos a las barriadas de Virgen de los Desamparados y Tendetes

La concejala socialista María Pérez ha reprochado a la alcaldesa, Mª José Catalá, que haya renunciado a los 22 millones de fondos europeos que consiguió el anterior gobierno progresista de la mano de los socialistas para regenerar los barrios de Tendetes y de Virgen de los Desamparados. Estos fondos, ha explicado Pérez, tenían como objetivo la instalación de ascensores en los edificios así como el aislamiento de las viviendas para ayudar a rebajar la factura de energía de las familias.

Pérez ha lamentado que Catalá vuelva a abandonar a los barrios que más necesitan al Ayuntamiento de València porque es “incapaz” de gestionar los recursos municipales. “Dos de los barrios que más lo necesitan se han quedado sin el impulso de este Ayuntamiento, ya que la señora Catalá ha decidido bajar los brazos dos años antes de acabar el plazo y sin haber dado un paso para ejecutar las inversiones ni haber intentado luchar porque en estos barrios los vecinos y vecinas puedan disponer, por ejemplo, de ascensores en su edificio o reducir el importe de las facturas gracias a las mejoras en aislamiento o ventanas”, ha indicado.

La portavoz adjunta de los socialistas ha considerado una “muy mala noticia” que la ciudad haya desistido de gestionar directamente los fondos “que iban a mejorar sustancialmente más de 700 viviendas y cuyos vecinos y vecinas ven cómo su Ayuntamiento prefiere dejarlos solos en lugar de trabajar y luchar por ellos para que puedan tener unas viviendas con las mejores condiciones donde vivir”.

Pérez ha recordado que no es la primera vez que Catalá renuncia o pone en peligro, con su gestión, los fondos europeos que estaban destinados a proyectos que iban a mejorar las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas de València.

“Es la tercera vez que la señora Catalá pone en riesgo e impide que esta ciudad mejore gracias a los fondos europeos. Ya ha pasado en la supermanzana de la Petxina o en Pérez Galdós y Giorgeta, dos proyectos que han sido modificados irregularmente por el actual gobierno y que ahora están sometidos a una investigación por parte del Ministerio de Transportes. Por culpa de su mala gestión y de su desidia, València no va a poder continuar progresando y mejorando las condiciones de vida de sus residentes”, ha finalizado.

Fuentes municipales replican que "es vergonzoso que el PSOE dé lecciones en un proyecto que no dejó preparado y que no contó lo más importante, los vecinos". No contaba con su consenso y les ocultó que ellos también debían correr con parte del coste proyecto, para muchos de ellos una cantidad inasumible ya que no podían pagar las aportaciones que tendrían que hacer pese a recibir fondos europeos.

Intentan dar lecciones cuando las prioridades de los vecinos eran otras y las que este gobierno va a destinar más de 12,4 millones de euros, las bajantes de amianto de los edificios y obras de urbanización de las zonas para, entre otras cosas, evitar humedades.

