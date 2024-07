La Generalitat da vía libre al PAI de Benimaclet con torres de 20 alturas y un gran parque central

La Generalitat Valenciana ha emitido el informe de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica con el que da luz verde a la propuesta del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet que la empresa promotora Metrovacesa presentó en el Ayuntamiento de Valencia en enero de este año. Con este informe la Comisión de Evaluación Ambiental considera que el proyecto presentado no tiene un efecto significativo sobre el medio ambiente por lo que la tramitación se realizará por el procedimiento simplificado.

Con este informe, ha comentado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, "damos un paso más en uno de los principales desarrollos de nuestra ciudad". "Es un proyecto que busca, por un lado integrar la huerta en Benimaclet, gracias a una nueva zona verde central de 30.000 m2, y por otro, dar respuesta a la necesidad de nuevas viviendas, una exigencia que nos están planteando desde todos los ámbitos, comenzando por los estudios de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV hasta las asociaciones de vecinos".

El proyecto que presentó en enero la promotora integra, entre otras, las propuestas planteadas por el arquitecto José María Ezquiaga, redactor del plan especial del área funcional de Benimaclet, tal y como se acordó en una moción aprobada por el PP, VOX y PSPV, y que contó con la abstención de Compromís. El urbanista madrileño recibió el año pasado el encargo del anterior equipo de gobierno formado por Compromís y PSPV para diseñar un plan "de consenso" para esta bolsa de suelo en la frontera de la ronda norte y la huerta de Alboraia. El anterior alcalde, Joan Ribó, partidario de recortar edificabilidad, rechazó la propuesta de edificios de 30 alturas inicial de Metrovacesa, presentada en 2018, y mantuvo un pulso durante las dos legislaturas con sus socios de gobierno del PSPV por el modelo urbanístico para este sector. Metrovacesa recurrió la decisión de Ribó y los tribunales le dieron la razón. El nuevo gobierno de María José Catalá, ha reactivado el PAI en cumplimiento de la citada sentencia que obliga al ayuntamiento a completar la tramitación del plan de Metrovacesa. El nuevo PAI mantiene así la edificabilidad aprobada por el PGOU.

Tres meses para presentar el PAI y exposición pública

A partir de ahora, una vez la Generalitat Valenciana remita el informe de Evaluación Ambiental, se requerirá a los promotores para que en el plazo máximo de tres meses presente la documentación completa del programa de actuación integrada. Una vez presentado el PAI, donde se definirán los detalles del sector, saldrá a información pública y se podrán presentar alegaciones. Una vez aprobado el planemiento definitivo, se redactará el proyecto de urbanización y por último la reparcelación.

Hay que destacar que el sector de Benimaclet es uno de los ámbitos urbanísticos previstos en el Plan General de 1988 y cuyo desarrollo se ajustará a los planes territoriales aprobados con posterioridad como el Plan de la Huerta o la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Su desarrollo permitirá afrontar uno de los graves problemas de la ciudad de Valencia como es la falta de vivienda, de forma que se han diseñado 1345 viviendas de las que más de 400 serán vivienda de protección pública.

La nueva propuesta introduce los usos mixtos (residencial y terciario) en el ámbito que se concentran en torres altas, de hasta 20 alturas, en los extremos del área, para generar dos polos de actividad frente a las rotondas de avenida de Cataluña y la avenida de Alfahuir. Este diseño, crea en el centro del área un gran pulmón verde de 30.000 metros cuadrados y quita 15.000 metros cuadrados de zonas de uso privativo para ganar espacio público.Corredor verde. En el proyecto se ha incorporado, como consecuencia de la participación pública, otra infraestructura verde, en concreto, una franja verde contigua y paralela a la ronda norte que será un espacio de transición entre la huerta y la ciudad.

Terrenos del PAI de Benimaclet con el barrio al fondo / GERMÁN CABALLERO

Cambios de orientación y caminos

Además, el proyecto propone una mejora la conexión de la ciudad con la huerta, de forma que se han modificado la orientación de los edificios para seguir la trama urbana actual con el objetivo de potenciar la conexión y recuperar los caminos tradicionales como el Camí de Farinós, Camí de les Fonsts y el Camí de Vera. En este sentido cabe señalar que, al concentrar la edificabilidad en los extremos, se ha reducido la altura en el resto de las manzanas, no más ocho alturas, de forma que se ha asimilado a las alturas de las construcciones ya existentes.

"Al concentrar la edificabilidad en los extremos, se ha reducido la altura en el resto de las manzanas de forma que se ha asimilado a las alturas de las construcciones ya existentes"

En este sentido, cabe recordar que la Comisión de Urbanismo de septiembre aprobó una moción, con el voto favorable de PP, VOX y PSPV y la abstención de Compromís, en la que establecía que “se daba traslado a la mercantil que ha presentado una alternativa para el desarrollo del Sector del suelo urbanizable Benimaclet de los estudios y análisis que sobre el desarrollo del sector ha realizado la asistencia técnica contratada para la redacción del Plan Especial del Área Funcional de Benimaclet, para que sean tenidos en cuenta en la propuesta que se tramite”.

Por último, según ha explicado Juan Giner, “volveremos a reunirnos con las asociaciones del barrio de Benimaclet, como ya lo hemos hecho en diferentes ocasiones durante esta tramitación, para que conozcan el alcance del informe y estudiar y valorar las propuestas y sugerencias que puedan realizar las diferentes asociaciones vecinales y actores implicados. Creemos que es importante, entre todos, seguir construyendo el desarrollo de nuestros barrios”.

Compromís reivindica la participación

El concejal de Compromís Sergi Campillo, por su parte, ha apuntado que "desde Compromís queremos dejar muy claro que no aceptaremos ninguna propuesta de desarrollo urbanístico del barrio que no cuente con el apoyo explícito de las entidades vecinales representativas. Benimaclet es uno de los pocos barrios de la ciudad donde todavía pervive una parte de huerta productiva, autogestionada, además, por las propias entidades vecinales y por tanto es necesario conservar este carácter singular". "Para Compromís lo más importante es que el desarrollo de Benimaclet cuente con la participación del vecindario y tenga su apoyo explícito. Por eso, exigimos a la señora Catalá que no tire adelante con un proyecto urbanístico que por ahora tiene la oposición del tejido asociativo del barrio”.

Suscríbete para seguir leyendo