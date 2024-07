Aparecen las primeras aves empapadas de fuel en el Saler

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana ha difundido la imagen de un pájaro empapado de fuel. Es la primera víctima del vertido que ayer alcanzó las playas del Saler, l'Arbre del Gos y la Garrofera, en el litoral sur de València. Según explican fuentes de la oenegé SEO Birdlife a Levante-EMV, de momento solo se han recogido dos aves afectadas y –a falta la confirmación oficial– seguramente se trate de chorlitejos patinegros, la especie que nidifica en las playas de l'Albufera.

En el conjunto de todo el Parque Natural se localizan entre 50 y 60 parejas de chorlitejos patinegros, pero en la zona donde se ha concentrado el vertido suele nidificar una única pareja y no todo los años. El hecho de que la mancha no se haya extendido hacia el sur y la Gola de Puchol haya actuado como dique de contención parece que será determinante: "Es posible que otros ejemplares puedan verse afectados, pero no creemos que el problema vaya a escalar a mayores", señalan en SEO Birdlife. "Además estamos en época de cría y los polluelos ya tienen la capacidad de volar", añaden.