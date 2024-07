La analítica del vertido se conocerá hoy y decantará la investigación

Los resultados de la analítica de la sustancia contaminante vertida en las playas del sur de València se conocerán a lo largo del día de hoy, y servirán para afinar la investigación coordinada por Capitanía Marítima sobre el origen de la mancha. Así lo ha explicado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, calificando los resultados de "relevantes" de cara a ajustar la "búsqueda del tipo de embarcación o buque".

Dicha investigación mantiene abiertas varias hipótesis, aunque la principal siempre fue el paso de un buque mercante. Capitanía Marítima ya ha revisado todos los barcos que se movieron alrededor de la zona donde fue detectada el fuel, a escasos 800 metros de la playa. Y también amplió la búsqueda a la zona de influencia de la Autoridad Portuaria, entidad con la que mantiene una estrecha colaboración para detectar posibles fugas. "Podríamos pensar que es un buque o un barco, dependerá del tipo de combustible, si es gasoil, pero no se descarta ninguna otra posibilidad. No vamos a definir la investigación hasta que no tengamos los resultados", ha insistido Bernabé.

En este sentido, aunque se ha dado la orden de revisar los emisarios por posibles fugas, lo cierto es que se espera que la fórmula del combustible lleve al responsable. La fuga o el sentinazo –vertido al mar de aguas sucias– de un buque siguen siendo las principales hipótesis.

Finalmente, la socialista ha recordado que el Plan Marítimo Nacional se ha bajado del nivel 1 al 0 después de que los medios terrestres, marítimos y aéreos de Salvamento Marítimo hayan certificado la ausencia de contaminación en el mar. Lo que parecía una mancha desplazándose hacia el sur resultó ser un banco de algas, y las playas ya lucen completamente limpias. Todo está listo para regresar a la absoluta normalidad en apenas 48 horas tras el susto.