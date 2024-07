Las mediciones acústicas abocan a la declaración de la ZAS en Russafa

La Concejalía de Contaminación Acústica del Ayuntamiento de València ha comunicado a los vecinos de Russafa que el estudio sonométrico ordenado por sentencia del TSJCV en 2020 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2021) ha ofrecido valores compatibles con la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS). De hecho, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente una serie de medidas previas a dicha declaración, recuerdan desde la asociación Russafa Descansa, que reclama medidas contundentes por parte del consistorio.

El informe acústico ordenado judicialmente ha confirmado, según esta asociación, la superación de los objetivos de calidad acústica para el ambiente exterior y que los elevados niveles de ruido de Russafa son debidos a la existencia en dicha zona de numerosas actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos y la afluencia de gente y vehículos asociados a ellas.

Le toca al ayuntamiento

Ahora es, por tanto, al gobierno municipal a quien le corresponde "de una manera ineludible la firme protección de derechos reconocidos como fundamentales por la legislación vigente a sus ciudadanos (inviolabilidad del domicilio, intimidad personal y familiar, integridad física y moral), derechos vulnerados sistemáticamente en las ZAS". "Cuando el ruido rebasa ciertos límites y de forma reiterada se deben adoptar medidas contundentes, inmediatas y directas dirigidas a neutralizar las fuentes de ese ruido, no sus consecuencias, actuaciones que van mucho más allá de las medidas previas aprobadas la Junta de Gobierno de 14 de junio de 2024", añaden las fuentes.

Fuerte influencia de la hostelería

Actualmente operan en Ruzafa unos 360 locales hosteleros la mayor parte con terrazas, (más de 300 establecimientos cuentan con terrazas) y hay locales con ambientación musical que disponen de autorizaciones discrecionales de terrazas, incluso "en calles falsamente peatonales, pegadas a las fachadas, en aceras de menos de tres metros, en fincas colindantes..." "La saturación de este barrio es más que manifiesta y se ha trasladado más allá de sus espacios públicos propiamente dichos, algunos completamente aterrazados. Solo los apartamentos turísticos registrados superan los 400, en su gran mayoría ilegales, como todos los que ni tan siquiera están inscritos en el registro autonómico que más que duplican estas cifras".

También saturación turística

Con el paso del tiempo Russafa se ha consolidado "no solo como zona acústicamente saturada sino también como zona turísticamente saturada", todo ello en tres legislaturas, explica Russafa Descansa. "La proliferación de apartamentos turísticos ilegales en edificios residenciales ha agravado la problemática del barrio asociada a la afluencia masiva de clientela hostelera. Desde el inicio del proceso judicial por Russafa Descansa -allá por el año 2017- este barrio es más ZAS y más ZAS a pesar de la propagada limitación a la apertura de nuevos locales hosteleros de 2014, pues han continuado abriendo nuevos establecimientos y ampliándose terrazas abusivamente".

Terrazas de bares en el barrio de Russafa. / M. A. Montesinos

Russafa Descansa, por tanto, reclamará medidas correctivas efectivas y de alcance para la reducción de la contaminación acústica en el barrio. "No se trata solo de reducir en media hora el cierre de las terrazas ni de una reducción horaria limitada únicamente a las discotecas, tal como ya ocurrió en anteriores declaraciones ZAS en esta ciudad. La contribución de las terrazas a la saturación de Ruzafa es incuestionable, los elevados niveles de ruidos que padece el vecindario desde hace más de diez años no se pueden soslayar con “medidas placebo” sino con drásticas reducciones de horarios que comprendan todas las actividades y establecimientos. El barrio de Russafa dispone de más de una treintena de discopubs y salones lounge, buena parte de ellos con terraza", precisan.

Revisar las licencias

Russafa Descansa reclamará al máximo responsable de la ZAS de Russafa, el Ayuntamiento de Valencia, medidas reales y efectivas de reducción de locales y terrazas para la desaturación del barrio, que comprendan una amplia revisión de oficio de los títulos habilitantes en vigor en cumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat Valenciana y de la Ley de Protección Contra la Contaminación Acústica. Esta revisión ha de comprender necesariamente una amplia inspección para el cierre de todos los apartamentos turísticos ilegales que están operando en Russafa sin el preceptivo informe municipal de compatibilidad urbanística, proponen.

Por último cabe recordar que según la jurisprudencia, para que una administración pública como el ayuntamiento de València no pueda ser condenada por inactividad ante la contaminación acústica, «la actividad debida debe ser material y no meramente formal». «No basta con que la Administración realice cualesquiera actividades de control, vigilancia o corrección sino que tal actividad desplegada debe ser material y efectiva». «En conexión a la "eficacia” y adecuada adopción de medidas (...) que se dirija a solventar las inmisiones acústicas antijurídicas, no bastando actuaciones fragmentarias que por su naturaleza son “per se” insuficientes e ineficaces». «La actividad debe ser suficiente, proporcionada y apropiada a los hechos (...) debe ser efectiva en el aspecto temporal».