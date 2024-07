Catalá deja a Badenas (Vox) fuera del grupo de concejales que la sustituirán en agosto

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha dejado a Juan Manuel Badenas, portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde de la ciudad, fuera del grupo de personas que la sustituirán durante las vacacionbes del mes de agosto. Según consta en el expediente oficial, esas alcaldías en funciones las ocuparán la primera, tercera y cuarta tenencia de alcaldía, quedando fuera la segunda que ocupa su socio de gobierno. Por parte del grupo municipal de Vox no han querido hacer declaraciones al respecto. Simplemente han asegurado "respetar las decisiones de la alcaldesa".

Distribución

Los primeros quince días de agosto la llamada a sustituir a María José Catalá en el cargo es Julia Climent, tercera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio. La tercera semana ocupará ese cargo el concejal de Urbanismo y cuarto teniente de alcalde, Juan Giner. Y la última semana de agosto le llegará el turno a la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, responssble de Hacienda y Participación Ciudadana.

El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ocupa la segunda tenencia de alcaldía a raíz del pacto de gobierno de ambas formaciones para gobernar el Ayuntamiento de València.

"No se fía de él"

A raíz de esta situación, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Borja Sanjuán, ha tildado al Gobierno de María José Catalá de “esperpéntico”. Sanjuán ha advertido de que esta decisión de excluir a Badenas “llega después de que el Partido Popular asumiera la moción del PSOE y Compromís para desbloquear la situación del Valencia CF y diera la espalda al portavoz en la Comisión de Urbanismo, donde se puso de manifiesto que le estaban ninguneando”.

"María José Catalá es bien consciente de que está rodeada de gente a la que no le confiaría ni las llaves de su coche"

Así, ha planteado que si María José Catalá “no se atreve a cederle la Alcaldía porque no se fía de él y no confía en que sea una persona diligente, trabajadora y responsible, cómo es posible que siga manteniendo a Vox como socio y a Juanma Badenas como el número 2 de su Gobierno”. Para Borja Sanjuán, “María José Catalá es bien consciente de que está rodeada de gente a la que no le confiaría ni las llaves de su coche”.