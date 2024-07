La instalación eléctrica de la plaza de la Reina ya precisa un cambio

Con sus pros y sus contras, la plaza de la Reina cumple dos años de vida como nuevo espacio ciudadano. Pros en lo que supone ganar un lugar en el que transitar o estar, para disfrute del peatón, sin perder las prestaciones de su aparcamiento subterráneo. Contras, su estacionalidad, especialmente en los meses de más calor, por la insuficiente presencia de zonas de sombra y que además son más para quien camina -están los toldos- pero no para quienes quieren disfrutar de lo que también es una premisa con las plazas: sentarse y recrearse.

Dicho esto, la obra dejó un problema que, a base de toparse con él, el nuevo equipo municipal ya tiene asumido que va a tener que acometer: la falta de operatividad del equipo eléctrico instalado.

La reforma tenía en cuenta una completa instalación eléctrica, que permitiría dar servicio a todas las necesidades de actividad comercial que se llevarán a cabo en su interior. Sin embargo, desde el primer momento apareció un problema: la falta de potencia instalada. Se detectó nada más quedar finalizadas las obras: para la Feria de Artesanía de noviembre de 2022, a poco de inaugurarse. Hubo que levantar torres sobre pilotes de cemento y «echar cable», que volaba literalmente por la plaza y por la calle Prisión de San Vicente, acabando en una subestación a mitad camino hacia la calle Avellanas. Un método muy primitivo y totalmente antiestético que, sin duda, no estaba en el guion, en el cual se preveía que tanto las casetas como la iluminación artística -por ejemplo la de Navidad- se alimentarían a través del suelo.

Las quejas de los mercados van a llevar a buscar una solución, para la que se prevé hacer una partida en los próximos presupuestos. Es una acción que requiere la intervención de tres delegaciones: EMT -que es la que gestiona el aparcamiento subterráneo- Servicios Centrales Técnicos y Mercados.

Se quiere evitar el tener que levantar la plaza y se busca una fórmula alternativa, que pudiera ser, por ejemplo, tener un generador bajo tierra, en el aparcamiento, como hay en la plaza del Ayuntamiento, y subir la toma. «Algo hay que hacer porque el problema existe y se repite».

Enchufes inundables

Hay además otros problemas, como el hecho de que una de las novedades más celebradas, la de disponer de enchufes para poder sacar la toma de corriente «no es la adecuada», dicen fuentes municipales. «No están bien selladas y les entra humedad, son inundables, se pudren y no sirven». Lo mismo sucede con unos pilotos luminosos que marcan un camino. En principio, para los servicios de la basura. También se querían utilizar para la Ofrenda de Fallas «pero se apagan en seguida por el mismo motivo».

«El problema es que se hizo la plaza sin contar con los usos que iba a tener o sin dotarla de las calidades necesarias para ello», se asegura desde fuentes municipales. «Y el problema es que se ya se anunciaba durante la ejecución». Una ausencia de tacto que «se extiende a los demás usos de la plaza» en alusión a los bancos -los célebres bancos sin respaldo- «que se instalaron sin pensar o sin querer pensar, en la Ofrenda de Fallas» y que obliga a buscar un recorrido que no es plenamente rectilíneo en dirección tanto a la calle Barchilla como a la del Micalet.

Reivindicación de l’Escuraeta

Esta reclamación fue reivindicada nuevamente por el Mercat de l’Escuraeta, cuya portavoz, Silvia de Ambrosio, se reunió esta semana con el concejal de Mercados, Santiago Ballester.

Uno de los pasos que se quieren hacer con este mercado es el de incorporarlos a la Ordenanza de Venta no Sedentaria, y no depender de Dominio Público. «Nos hemos sentado para dar forma al tema. Decirle que tenga una solución, esté quien esté en esta delegación y dejarlo organizado. Además, vamos a participar con ellos en la próxima edición del Mercat» aseguró el edil. «Antes de final de legislatura queremos que estén incluidos ya». Y, de momento, les garantizamos las fechas no ya de su celebración, sino del montaje y desmontaje y que no se solape con otros eventos. Otros mercados de este tipo están claros y no tienen problemas. Un mercado que tiene 800 años aún lo debería tener más fácil». Sobre todo, que no ocurra como este último año, en que se inauguró con un día de retraso precisamente por esa dependencia de Dominio Público. La garantía supondría poder empezar a vender el viernes por la tarde del fin de semana de la Virgen. O, por lo menos, tenerles garantizado el montaje de las casetas que precisa de cinco días. «Cuando se presentó el proyecto ya se estuvo advirtiendo, pero el problema es la potencia, con tan sólo 3.500 watios, que es menos que en un hogar».

