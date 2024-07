El PSOE incorpora su nuevo concejal

El pleno municipal ha confirmado la nueva incorporación en la persona de Borja Santamaría, miembro a partir de ahora del Grupo Municipal Socialista. Para ello se celebró un pleno extraordinario dedicado exclusivamente a recoger el acta de concejal y prometer el cargo. Esta incorporación se produce después de la renuncia de Sandra Gómez, después de ser elegida eurodiputada por la misma formación, cargo que la obliga a dejar su condición de edil en la ciudad.

Se trata del segundo cambio de concejales durante la presente legislatura, después de que en Compromís también se produjera una permuta, cuando Joan Ribó abandonó su cargo de concejal y ocupara su puesto Luisa Notario.

Santamaría, en declaraciones previas al pleno extraordinario, ha agradecido tanto a Sandra Gómez como al nuevo portavoz socialista, Borja Sanjuan, la confianza en su trabajo como director gerente de la Fundación Deportiva Municipal (FDM) y su inclusión en la lista del Partido Socialista en las pasadas elecciones municipales. Sanjuán accede al cargo como número ocho de las listas.

Ha estado presente en la toma de posesión no sólo el resto del grupo, sino la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, también ex edil la pasada legislatura, y una de las personas fuertes del PSOE en la ciudad, siendo una de las candidatas a encabezar las listas en las próximas elecciones municipales, dentre tres años.

Pilar Bernabé acudió al pleno extraordinario para acompañar a Borja Sanjuan, con quien coincidió en la Fundación Deportiva Municipal / JM López

Trabajo en la FDM

Precisamente, Sanjuan ha destacado también minutos antes de empezar el pleno correspondiente al mes de julio la experiencia de Santamaría en la gestión municipal a través de la FDM. “Tiene una amplia experiencia en el ámbito de la gestión deportiva y, además, es abogado. Poco a poco los ciudadanos y ciudadanas van a poder ir descubriendo que es una de las personas que más valor va a aportar a este pleno y estoy muy orgulloso de que cada vez que sale una gran persona del grupo municipal socialista, le sustituya otra gran persona como es el caso de Borja Santamaría”, ha manifestado.

El nuevo concejal socialista ha mostrado su compromiso para “seguir trabajando y redoblar el esfuerzo desde la oposición, como estamos haciendo desde el último año, para que en tres años València vuelva a recuperar la luz y la mejor gestión posible de la mano de los socialistas. Ese es el objetivo que nos planteamos como grupo al inicio de la legislatura y desde hoy voy a aportar mi granito de arena para que en tres años podamos tener otra vez el mejor gobierno posible, un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista”, ha finalizado.

La foto de grupo, con la nueva incorporación / GMS

¿Quienes son los siguientes en la lista?

Las listas municipales no son una cuestión baladí. Son los que están llamados a ocupar los puestos en el pleno municipal en caso de que alguno de los concejales deje su puesto. Es el concepto -salvo que se renuncie o se "obligue a renunciar"- de "correr la lista. Raro es que, en una legislatura, no se produzcan cambios. Y no siempre deseados. Por ejemplo, en la anterior legislatura, el actual portavoz socialista, Borja Sanjuán, entró por el fallecimiento de Ramón Vilar, mientras que Javier Mateo lo hizo cuando Pilar Bernabé fue nombrada Delegada de Gobierno. En la anterior legislatura también se produjo la entrada de Carlos Mundina tras la renuncia de Enric Esteve.

Estos son los siguientes concejales que serían los incorporados en caso de bajas en el actual pleno municipal:

Ramón García Cortell (PP)

María Giner Albiach (Compromís)

Dolores López Alarcón (PSOE)

Daniel Calabuig Rodríguez (VOX)