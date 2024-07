El bulevar peatonal con praderas sobre el túnel ferroviario del Parque Central vuelve al proyecto original con tráfico

El PP con apoyo de Vox rechazó en el pleno del mes de julio del Ayuntamiento de València una moción del grupo socialista para retomar siete proyectos de renaturalización impulsados por el anterior gobierno progresista que el actual tiene "en modo espera" o directamente ha descartado. La moción socialista buscaba consensos como el alcanzado para la operación de Mestalla para retomar los proyectos del Corredor Verde, el bulevar cultural de Guillem de Castro, la renaturalización de Ausias March y de la avenida del Puerto, la reurbanización del eje San Agustín-San Vicente-avenida del Oeste, el delta verde del Grao y la reforma de la plaza del Ayuntamiento. Una propuesta que, ha destacado la concejala socialista María Pérez, demostraría el compromiso de València con la Capitalidad Verde y que, sin embargo, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, rechazó recordando que han activado en desarrollos como el Grao y Benimaclet donde habrá cerca de 500.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes. "No vamos a votar toda su retahíla de proyectos verdes", recalcó Giner quien apuntó que muchos de esos proyectos no habían tenido concreción más allá de la presentación de "maquetas" y figuraciones.

Giner informó en el debate del pleno que el ayuntamiento recuperará el proyecto original con tráfico del bulevar García Lorca, que ocupará los terrenos liberados por el soterramiento de las vías del tren, previsto en el diseño de Kathryn Gustafson para el Parque Central. Un diseño que el anterior gobierno progresista reformuló convirtiendo lo que iba a ser un bulevar similar a la avenida de Corts Valencianes con varios carriles de tráfico en un espacio casi cien por cien peatonal con amplias zonas verdes de pradera y arbolado a los lados y un vial para ciclistas. Un cambio que obligaba a Adif a generar amplias capas de tierra sobre la losa del túnel ferroviario.

La anterior concejala de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, integró la renaturalización del bulevar García Lorca en el proyecto del corredor verde sur. El concejal Juan Giner cuestionó la viabilidad de este proyecto. "El corredor verde pasa por medio del cementerio y las cocheras de la EMT y conlleva una modificación urbanística del plan urbanístico del Parque Central", explico. La delegación de Urbanismo está estudiando como introducir "zonas verdes en bulevar García Lorca pero sin montar todo ese lío", ha detallado Giner. También ha aclarado que otro de los proyectos que si verá la luz es la reurbanización del eje de San Agustín, en el que también se está trabajando. Sin embargo, Giner no quiso entrar en el futuro de los otros proyectos de renaturalización planteados por los socialistas, como la reforma de la plaza del Ayuntamiento.

En el debate, María Pérez ha recordado que "mientras ciudades como Madrid o Alicante utilizan los soterramientos para ganar parques y corredores verdes, como Madrid Río tras el soterramiento de la M-30, o el Parque Central de Alicante tras el soterramiento de las vías, en Valencia se deja en el olvido el proyecto ganador de un concurso internacional de ideas para sustituirlo por una avenida para el vehículo privado".

Obras canal de acceso del Parque Central / Miguel Angel Montesinos

No son creíbles

Pérez reprochado a Giner que no se tomase en serio su propuesta después de haber logrado sacar adelante gracias al apoyo de la oposición (Compromís y PSPV) de las nuevas condiciones urbanísticas para el Valencia CF de Peter Lim. "En vez de buscar consenso solo intenta hacerse el gracioso", espetó la socialista ante las declaraciones de Giner sobre la falta de concreción de los proyectos de renaturalización del anterior gobierno. "La reurbanización de las plazas de Brujas y la Reina o la supermanzana de Orriols son proyectos tangibles", recalcó Pérez.

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi también reprochó al PP su actitud "provinciana" por cuestionar las políticas de urbanismo táctico impulsadas por el anterior gobierno. "El urbanismo táctico se hace en todas las grandes ciudades", dijo el que fue concejal de Movilidad en la pasada legislatura. "Y si no les gusta el urbanismo táctico por qué no han cambiado ya la plaza del Ayuntamiento", preguntó. "No nos venda la moto", dijo Grezzi quien recalcó que los populares en políticas de sostenibilidad y recuperación de espacio público "no son creíbles”. Giner insistió ante los reproches de la oposición en el compromiso del gobierno de Mª José Catalá con la Capitalidad Verde.

Suscríbete para seguir leyendo