Compromís y PSPV abandonan la comisión de la Capitalidad Verde de València

Compromís y el PSPV han abandonado este jueves la reunión de la Comisión de la Capitalidad Verde Europea tras denunciar "el boicot reiterado" del gobierno municipal de València a los grupos de la oposición, y han pedido que se presenten "documentos rigurosos y con la suficiente antelación". El concejal de Compromís Sergi Campillo ha considerado "una falta de respeto" que el gobierno local, que comparten el PP y Vox, convoque la comisión de Capital Verde Europea "sin adjuntar ningún tipo de documentación". "No sólo tenemos un gobierno que está desmantelando todas las políticas que nos hicieron ser Capital Verde Europea 2024, es que además, el gobierno de (María José) Catalá se dedica a boicotear sistemáticamente la labor de fiscalización de la oposición", ha manifestado.

Sin documentación

Según el edil, "todas las comisiones se convocan sin documentación", por lo que en esta ocasión, tras mostrar su "enésima disconformidad", tanto su grupo como el PSPV han decidido levantarse de la mesa y abandonar la sesión, y han reclamado que se convoque de nuevo la comisión la próxima semana.

Por su parte, la concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que la alcaldesa "miente de manera descarada" sobre la Albufera, y además, ha añadido, "se burla sistemáticamente de la Capital Verde porque no es capaz ni de presentar un informe solvente sobre las actuaciones que está desarrollando".

"Vox ha llegado tarde y el PP ha presentado un informe basado en recortes de prensa y tuits de Catalá como grandes hitos"

En estos términos se ha pronunciado al finalizar la comisión de seguimiento de la Capital Verde, a la que, según ha dicho, "Vox ha llegado tarde y en la que el PP ha presentado un informe basado en recortes de prensa y tuits de Catalá como grandes hitos".

Ante esta "falta de respeto", Valía ha explicado que tanto ella como el representante de Compromís han abandonado la comisión "a la espera de una nueva convocatoria en la que se presenten documentos rigurosos y con la suficiente antelación para que la oposición pueda estudiarlos". "Me he visto en la obligación de levantarme de la Comisión porque no podemos ser cómplices de esta tomadura de pelo en la que Catalá pretende convertir la capitalidad verde", ha manifestado, y ha afirmado que "la holgazanería y la falta de respeto son ya insoportables".

Imagen de l'Albufera de València. / Levante-EMV

Aportes a la Albufera

Por otra parte, Valía ha destacado que, en una respuesta del Gobierno municipal, este reconoce que no se han iniciado las acciones legales que anunciaron Catalá y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, contra el Gobierno de España por los aportes hídricos que recibe el lago. "Destapamos que el Ayuntamiento no tenía herramientas para medir y ahora constatamos que todo es un montaje orquestado por el PP en su campaña contra el Gobierno de España", ha denunciado.

La concejala ha señalado que tras anunciar hace un mes y medio acciones legales, "no se ha movido nada y el plazo del que disponen es de dos meses".

Ante esta situación, ha exigido a Catalá y a Mazón "una disculpa pública porque los valencianos y valencianas tienen derecho a saber que el Gobierno de España cumple con la Albufera y María José Catalá tiene la obligación dejar de mentir y enredar".