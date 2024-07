Balance de la Feria de Julio: Satisfacción del ayuntamiento, críticas de Compromís

Con la Batalla de Flores de este domingo, 28 de julio, la Gran Feria de València ha puesto punto y final a una extensa programación que, desde inicio de mes, ha ofrecido más de 250 actividades a la ciudadanía. Así, según los datos de participación, las propuestas de ocio han llegado a 10 barrios y 8 pedanías, con cerca de 10.000 asistentes; 6.000 personas presenciaron las actuaciones de folklore tradicional, circo, màgia, jazz, actuacions en directo, cuenta cuentos,... en el Parque Central y en diferentes emplazamientos de referencia como la plaza Redonda, plaza de la Reina, plaza del Patriarca y plaza del Ayuntamiento en la Gran Nit de la Feria de València. Asimismo, 45.000 espectadores disfrutaron de las 17 noches de música en directo de los Conciertos de Viveros y más de 3.000 personas estuvieron presentes en el espectáculo inaugural de danza aérea “Sylphes”, que abrió la programación de este mes de julio.

Satisfacción oficial

En este sentido, la concejal de Fiestas, Mónica Gil ha destacado el “gran éxito de participación y acogida, tanto entre los ciudadanos como aquellos que visitaban nuestra ciudad. Además, cabe destacar que se ha recuperado la esencia de la Gran Feria de València con actuaciones y propuestas de primer nivel, para situar a València como un referente de ocio y artístico como así lo requiere, tanto a nivel de asistencia, participación como de organización”.

Por su parte, el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha afirmado que el balance de esta Gran Fira es “muy positivo” porque se ha ofrecido un cartel pirotécnico “completo y diferente que ha tenido en la respuesta del público la mejor demostración de su éxito”. Asimismo, Ballester ha subrayado “el acierto” que ha supuesto “el haber retomado los castillos de fuegos artificiales todos los sábados con un cartel propio que pone en valor la Feria de Julio”.

Papi Robles y Pere Fuset, responsables de Compromís en València. / Levante-EMV

Críticas de la oposición

La oposición, sin embargo, tiene un punto de vista muy diferente. La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València Papi Robles, y el concejal de la formación valencianista Pere Fuset han hecho un balance "muy negativo" de la primera Gran Fira organizada completamente por el gobierno de Catalá. Para Robles, hemos vivido “una feria sin relato ni coherencia, con mucha censura y mucha improvisación que nos va a salir más cara a pesar de tener menos actos; y que será recordada por la inauguración con el Novio de la Muerte, que protagonizó noticias a nivel estatal”.

Contratos a dedo

Para Fuset, "no sólo se ha disminuido los actos de la Gran Fira sino que, encima, han aumentado los contratos a dedo". El concejal ha explicado que desde el gobierno no les han facilitado los datos, pero que han podido comprobar que “se han gastado cerca de 1.425.000 euros en contratos que tenemos detectados, a los que habría que sumar otros que todavía no se han facilitado, cómo puedan ser la publicidad y contratos de personal. En total, estaremos hablando de más de 1,5 millones de euros. "Esto es más que el presupuesto que el Ayuntamiento dedica a las Fallas en el mes de marzo, pero en cambio su impacto social ha sido inexistente".

De esos 1,5 millones, sólo 275.000 euros han sido licitados en procesos de libre concurrencia. El 19% del total del coste. La suma de contratos menores y contratos artísticos -por los que el PP denunciaba penalmente al anterior gobierno- así como los negociados sin publicidad y los contratos de urgencia aumentan a 1.163.00 euros, de forma que el 81% del coste de la Gran Fira ha sido a dedo. “Creo que la hipocresía está clara. A esta gestión irresponsable cabe añadir la destrucción de un modelo de feria que funcionaba, un modelo de feria plural, de cultura libre y de cultura diversa para todos los públicos. Que se ha eliminado simplemente por censura y sectarismo. Tenemos algunos ejemplos bien claros: lo sectarios que deben ser para censurar a los gegants que tienen pagados y dejarlos en un almacén o el letrero de la Gran Fira por el hecho de que esté escrito en valenciano”, ha denunciado Fuset.

Arena para la Batalla de Flores

Además, Fuset ha explicado que la contratación de la arena que se pone para los caballos en la Batalla de Flores se hizo a cinco días del acto sin licitación pública. “Es evidente que faltaba arena. Es evidente que hubo problemas para algunos de los caballos, precisamente por la falta de arena. Es evidente que es necesario realizar un trabajo de inspección de las carrozas que pensamos que no se ha hecho”.