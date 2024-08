El avance del soterramiento de las vías del Parque Central despierta el interés por la operación urbanística del entorno

El inicio hace poco más de un año de las obras de soterramiento de las vías del Parque Central (canal de acceso ferroviario), que liberarán el suelo que actualmente ocupa la playa de vías desde el bulevar sur (puente Abril Martorell) hasta el puente de Giorgeta, y la certeza de ejecución de una infraestructura esperada desde hace más de tres décadas, han incrementado el interés y las consultas en la Sociedad Valencia Parque Central de los propietarios de suelo directamente afectados por el desarrollo urbanístico de la fase que afecta a las vías (futuro bulevar García Lorca).

Entre los terrenos que se incluyen en esta segunda fase del PAI del Parque Central se incluyen solar de las antiguas naves ferroviarias de Macosa, derribadas en en su mayor parte en 2008 para evitar los problemas de ocupación e insalubridad que había, y los terrenos de la antigua fábrica de Cervezas Turia, cuyo derribo se culminó recientemente tras años de ruina y abandono y los de la fábrica Harinas Belenguer. El principal propietario de suelo de este desarrollo urbanístico, una de las tres fases en las que se troceó la operación urbanística del Parc Central, quedaría pendiente la parte de la futura Estación Central, que incluye las cuatro grandes torres de las esquinas del parque, es el Estado, en concreto, el Administrador de Infraestructuras (Adif). Pero también hay más de una veintena de pequeños propietarios de suelo de antiguas fábricas y talleres que había en el entorno de la calle San Vicente y la Cruz Cubierta, entidades financieras, como el BBVA, la sociedad gestora de activos de entidades financieras (Sareb), y promotoras como Layetana y la valenciana Urbem.

Los propietarios de suelo, especialmente los pequeños, que previsiblemente se desmarcarán por sus elevadas cargas urbanísticas del PAI y cogerán la indemnización que les corresponda, preguntan por el inicio de la reparcelación de los terrenos ahora que ya la finalización del túnel ferroviario está en marcha y tiene fecha de finalización, el año 2028. La reparcelación de los terrenos del bulevar García Lorca, que incluye unas 3.000 viviendas a los lados, la gestionará el agente urbanizador, esto es, la Sociedad Valencia Parc Central, formada por las tres administraciones (ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Transportes), como ya hizo con la primera fase del PAI, la que afectaba al parque de Russafa y la calle Filipinas.

El "beirut" valenciano espera

Como en esta fase, la sociedad no descarta echar mano de la cesión anticipada de suelos para ganar tiempo en la urbanización del bulevar y el barrio que se construirá a ambos lados. Esta fórmula permitió ahorrar un año en los dos que suele tardar por término medio el proyecto de reparcelación de los terrenos, en los que se asignan edificabilidades y cargas a cada propietario en función de sus propiedades. El proyecto de urbanización del Parque Central se aprobó en 2014 y en mayo de 2015 pudieron empezar las obras a través de los convenios de cesión con los propietarios de la primera fase del parque cuya reparcelación definitiva se aprobaría en 2017.

Se trata de un paso fundamental, y complejo, para poder acometer la urbanización de los terrenos que se ganarán a la playa de vías y cuyo diseño en superficie enfrenta al actual gobierno con el PSPV, que en la pasada legislatura, modificó el diseño para eliminar el bulevar ajardinado, con tráfico público y privado, para impulsar un eje verde peatonal. El nuevo concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha vuelto sobre el proyecto original y en vigor aunque prevé introducir modificaciones para actualizar el diseño. Es el ayuntamiento el que debe encargar ahora a la Sociedad Parque Central el inicio de los trámites para la reparcelación de la nueva fase del PAI del Parque Central que afecta al bulevar García Lorca. Por tiempos, si el ayuntamiento no concreta pronto los cambios que quiere introducir no se puede empezar a trabajar en el proyecto constructivo y las obras de urbanización del bulevar el barrio anexo, donde están previstas 3.000 nuevas viviendas, no llegarán para cuando acaben las obras del túnel, previsiblemente, dentro de cuatro años.

La próspera zona industrial que creció en los años 40 y 50 a ambos lados de las vías del tren, en la calle San Vicente y la Cruz Cubierta, es hoy una sucesión de solares, descampados y viviendas ruinosas. Una especie de “beirut” donde los vecinos llevan años denunciando el abandono y la degradación especialmente en zonas como el entorno de las casas de la calle Altamira y Ricardo Codoñer, la mayoría ocupadas.

