Denuncian una agresión tránsfoba en Russafa

Tanto la concejala de Compromís Lluïsa Notario como el concejal socialista Borja Sanjuán han salido en la red social "X" a criticar una posible agresión tránsfoba que se produjo en la noche del sábado en el barrio de Russafa. De momento, no se ha presentado ninguna denuncia ante la Policía Nacional ni en la Guardia Civil por esta cuestión, según ha confirmado la propia delegada del Gobierno Pilar Bernabé al ser preguntada por la prensa en un acto que ha desarrollado en Cullera. Bernabé ha señalado que las autoridades "estamos pendientes" de que se presente una denuncia por estos hechos delictivos "pero de momento no tenemos constancia". Por tanto, no se pueden iniciar más actuaciones hasta que las víctimas denuncien estos ataques.

Sin embargo, en esta red social es una propia amiga de la persona agredida la que ha relatado el ataque que ha sufrido y que además no es el único, según afirma esta mujer. El tuit dice textualmente: "Hola, el sabado por la noche mis amigas y yo sufrimos una agrsion transfoba que acabó con un puñetazo a @MashaGrrrl y al parecer hubo otra la misma noche y creemos q son los mismos. Nos están cazando. Id con cuidado porfa y compartid para que se sepa y encuentren a esos cabrones".

Tal como se relata en el tuit, esta joven identificada como Ángela fue agredida en la cara por tres personas antes de entrar en una discoteca en la calle Pedreguer hacia las 2,30 horas de la madrugada, explica una de las afectadas. El problema es que esa noche pudo haber más agresiones.

Por su parte, la regidora de Compromís y activista Lgtbi Lluïsa Notario ha retuiteado este mensaje y ha añadido su condena a lo sucedido: "Dos agressions per transfòbia en València anit. Esta és la realitat que vivim les persones #LGTBI paral·lelament als discursos que ens agredeixen legitimant les violències sobre nosaltres Deixeu-nos en pau!. Si sentiu que les nostres vides amenacen la vostres, feu-vos-ho mirar"

Por su parte, Borja Sanjuán ha exigido una condena del Ayuntamiento de València sobre lo sucedido. "La violencia la genera el odio. Los discursos que lo promueven acaban pagándolos las personas que sufren las agresiones. Y los silencios cómplices las normalizan. El @AjuntamentVLC debe condenarlo, sin miedo a lo que opinaran los ultras de dentro de su gobierno."

El portavoz del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha condenado la agresión tránsfoba ocurrida este fin de semana en València y ha manifestado el apoyo y la solidaridad de su formación hacia las víctimas. Sanjuán ha exigido que el Ayuntamiento se suma a la condena de manera institucional y ha advertido que María José Catalá “tiene que ser valiente y ponerse del lado de las víctimas y no de quienes señalan a las personas LGTBI y alimentan los discursos de odio”.

El portavoz socialista se ha manifestado en estos términos después de conocerse que el sábado por la noche varias mujeres trans sufrieron una agresión en València. “Estas agresiones nacen del odio y del señalamiento al colectivo LGTBI que están perpetrando personas que tristemente forman parte del Gobierno de nuestra ciudad”, ha denunciado.

El ayuntamiento condena esta agresión de forma enérgica

Por su parte, fuentes oficiales del Ayuntamiento de València han condenado esta agresión de manera enérgica pero han instado a las víctimas a presentar denuncia para que los posibles agresores no queden impunes.