Las familias del incendio de Campanar ultiman la mudanza del edificio para realojos de Safranar

Los 58 damnificados del incendio de Campanar que siguen viviendo en el edificio de propiedad municipal de Safranar, en Patraix, preparan la mudanza. El trasiego de las empresas de mudanzas lo deja ver y también lo explican a este diario algunos de los realojados. El Ayuntamiento de València ya les ha informado de que la prórroga concedida para quedarse en estos pisos destinados a alquiler asequible, y con una larga lista de espera, se acaba. En el zaguán de entrada al edificio de Safranar, ubicado en la calle Cristina Piris López 1, se han colocado varios carteles informativos avisando de que el plazo para dejar las viviendas vence el 26 de agosto y explicando los pasos a dar para la entrega de llaves. Para ello deberán contactar con el servicio de Vivienda que enviará personal para certificar que las viviendas se entregan en buen estado y recoger las llaves.

El ayuntamiento no tiene previsto dar una nueva prórroga a los realojados de Campanar que siguen en el inmueble, donde tras la tragedia del incendio del pasado 22 de febrero, que acabó con la vida de diez personas, tres de ellas menores, dejó sin hogar a cerca de 400, y conmocionó a todo el país, se instalaron temporalmente 99 familias. De ellas, 41 ya ha encontrado alojamiento alternativo y se han marchado. Otros como Justyne y su familia apurarán el plazo para dejar el piso que ocupan en Safranar. Tienen un bebe de apenas un año y esperarán hasta el último momento. Buscaron en un primer momento un piso en Campanar por la guardería del pequeño. "Hay familias que no quieren volver allí pero nosotros no tenemos ese trauma, el problema es que los precios en Campanar están demasiado altos".

Una de las vecinas de Campanar realojada en Safranar con su mascota / Calabuig

"Hemos ido a un grupo de terapia"

Tras semanas de búsqueda han encontrado un piso que se ajusta a sus necesidades en Mislata, al lado del Parque de Cabecera, y se van a mudar allí, donde además tienen cerca a sus suegros. No tienen previsto volver a Campanar. "Una vez allí queremos empezar de cero". Justine que todavía tiene muy presente el día de la tragedia recuerda que salió a pasear a su bebe cuando le avisaron del incendio. Entonces llamó a su marido que se encontraba en casa con su perra. Ambos pudieron dejar a tiempo la vivienda, que estaba en el décimo piso, dos por encima del piso en el que se inició el fuego. El marido de Justyne incluso pudo avisar a una vecina que también logró salir del edificio. Justyne ha ido este tiempo a un grupo de apoyo psicológico y hace un mes que volvió al trabajo, aunque asegura que la tragedia, sigue presente en su mente. "Al estar aquí [en Safranar] siguen mentalemente allí".

Casi medio año después del incendio, la mayoría de realojados que quedan en Safranar son antiguos inquilinos del edificio de Campanar. Muchos han buscado pisos para alquilar en este barrio, pero los precios "están por las nubes". Así lo explica Lismary Salas que tiene un centro de pilates en Campanar al que acude todos los días desde su residencia temporal en Safranar, en la que su marido, empresario venezolano, teletrabaja. Se queja no solo de la fuerte subida de los precios en Campanar. "Hace seis años encontramos la vivienda de Maestro Rodrigo, con tres habitaciones, piscina y conserje por la que pagábamos 1.150 euros, ahora por una de peores características piden 1.300 euros y además debes superar un proceso de selección previo". De momento no han encontrado nada en Campanar, y están buscando en el mismo Safranar. Después de unos meses viviendo allí el barrio les gusta. "Es tranquilo y los precios son más asequibles".

Mascotas en el edificio de realojos de familias del incendio de Campanar / Paco Calabuig

Procesos de selección para poder alquilar

Las familias que dejen el edificio de Campanar podrán optar a las ayudas al alquiler que aprobó la Generalitat para los damnificados por el incendio. Para poder acogerse a estas ayudas, que la Generalitat habilitó para las familias que habían declinado hacer uso de uno de los pisos de Safranar ofrecidos por el ayuntamiento, es necesario tener un contrato de alquiler. Las ayudas cubren casi la totalidad de los alquileres de las viviendas arrendadas. La Generalitat ha tramitado unas 200 ayudas para el alquiler. Hubo otros afectados que no echaron mano del recurso porque tenían segundas residencias o vivienda alternativa a la que mudarse temporalmente.

En el edificio de Safranar, un moderno bloque de nueva construcción con 131 viviendas en el nuevo Patraix a cuyos lados no cesa el ruido de obras, grúas y camiones de los nuevos edificios en construción, los inquilinos que acceden a hablar con Levante-EMV, agradecen el apoyo tanto de la Generalitat como del ayuntamiento, que no solo se cedió de manera gratuita las viviendas, también se hizo cargo de los gastos de luz, agua, gas y aparcamiento, también ha ofrecido apoyo psicológico durante los meses posteriores a la tragedia a las familias.

El ayuntamiento descarta nuevas prórrogas pero no se cierra a que en casos excepcionales, de familias con niños, sin recursos y que justifiquen que no tienen alternativa pueda alargarse la estancia sobre todo teniendo en cuenta la situación del mercado de alquiler. "No se dejará a nadie en la calle", afirman. Con todo recalcan que el edificio de Safranar está destinado a alquiler asequible y no se puede quitar eses derecho a quienes llevan meses inscritos en lista de espera. “Hay muchas personas esperando esas viviendas”, recalcan.

Tendederos con ropa, perros y gatos que asoman sus cabezas por los balcones, muebles de terraza y plantas dejan ver que la vida sigue en el edificio de Safranar, que el 26 de agosto volverá a quedar vacío en espera de nuevas familias.

