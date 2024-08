Los cambios en la fundación de empleo de València "son arbitrarios", concluye el Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges ha concluido que los cambios efectuados en los estatutos de la Fundación Valencia Activa, la fundación municipal de empleo del Ayuntamiento de València, "para eliminar la promoción de la igualdad para las mujeres en el mercado laboral resulta arbitraria por falta de motivación". El alto comisionado de les Corts Ángel Luna ha procedido a cerrar el expediente abierto a partir de una queja presentada el 12 de marzo de 2024 y lamenta que el consistorio no haya tenido en cuenta las recomendaciones que le ha aportado la institución autonómica en la línea de los múltiples estudios que acreditan que las mujeres tienen mucho más difícil acceder al mercado laboral.

Tal como figura en la resolución del Síndic, la Directora-Gerente de la Fundación València Activa no ha aceptado sus consideraciones. De hecho, "en el escrito firmado por ella no se ha desacreditado ninguno de los informes que contienen los datos que demuestran que las mujeres continúan padeciendo una grave desigualdad en el mercado de trabajo", advierte el alto comisionado.

Cambios introducidos por Vox y Juanma Badenas

Cabe recordar que los cambios introducidos en los estatutos de la Fundación Valencia Activa se deben a la llegada al poder de Vox, merced al pacto de gobierno municipal con el PP en València, y a que el concejal de emprendimiento y empleo, el voxista Juan Manuel Badenas, ha pasado a asumir el control político sobre la citada fundación. De hecho, Badenas ha implantado las nuevas directrices en este organismo, entre otros aspectos, acabando con las políticas de empleo a favor de las mujeres, porque Vox considera que no deben distinguirse a unos colectivos de otros en cuanto a la promoción y la creación de empleo. El teniente de alcalde voxista llegó a calificar públicamente a Ángel Luna de "enano jurídico" porque el Síndic de Greuges, en una primera resolución provisional, le afeó al ayuntamiento que no apueste por la mayor empleabilidad de las mujeres, en tanto que colectivo más vulnerable al desempleo. Badenas tachó de "informe político" y no jurídico esta primera resolución del Síndic.

Ahora, en la resolución publicada hoy, Luna recuerda que en el escrito de respuesta de la Directora-Gerente de la Fundación València Activa, datado el 20 de junio de 2024, esta alto cargo municipal y el Ayuntamiento de València critican textualmente: "el escaso rigor jurídico de las apreciaciones del Síndic" y "su poca objetividad, conteniendo afirmaciones de tenor político totalmente inapropiadas para una institución de la Generalitat". Sobre estas afirmaciones, el Síndic de Greuges "considera que la modificación de los Estatutos de la Fundació València Activa para eliminar la promoción de la igualdad de las mujeres en el mercado laboral resulta arbitraria por falta de motivación, ya que se ha llevado a cabo con absoluto desprecio de los datos que demuestran que actualmente las mujeres continúan padeciendo una grave desigualdad en el mercado de trabajo".

Juan Manuel Badenas es el teniente de alcalde y concejal de empleo. / Daniel Tortajada

Deben explicarse las razones para cambiar los estatutos

El Síndic es consciente y así lo hace constar en su resolución que la potestad de modificar los estatutos de una fundación municipal "es discrecional", lo que significa que el titular tiene libertad para decidir si efectúa dicha modificación o no. En este caso, el concejal de Empleo, a la sazón máximo responsable político de Valencia Activa junto a la alcaldesa María José Catalá, está legalmente habilitado para introducir los cambios que considere en este organismo. Sin embargo, alerta el defensor del pueblo valenciano una vez adoptada la decisión de modificar los estatutos, "deben explicarse las razones que justifican dicha decisión para evitar que pueda incurrir en la arbitrariedad prohibida por el artículo 9.3 de la Constitución Española".

El Síndic de Greuges, como Alto Comisionado de Les Corts Valencianes, actúa siempre y en todo caso con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. "Ejerce sus funciones con objetividad, imparcialidad e independencia", sin realizar “afirmaciones de tenor político” de ningún tipo. Por eso, Luna no ha entrado a contestar a Badenas ni le va a replicar sobre esa frase del "enano jurídico" que le dedicó. Ahora bien, la resolución del Síndic de Greuges advierte al Ayuntamiento de València y a Valencia Activa, sin mencionarlos, "que si alguna entidad pública sometida a su control discrepa de sus resoluciones, debe explicar los motivos que justifican dicha discrepancia, sin efectuar descalificaciones infundadas y gratuitas".