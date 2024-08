El refugi climàtic per a sensesostre només obrirà dos dies, denuncia el PSPV

La regidora del Grup Municipal Socialista Maite Ibáñez ha titllat de “burla” que l'Ajuntament de València haja enviat un comunicat informant que habilitarà un centre municipal com a refugi climàtic per a persones que viuen al carrer “només dimarts i divendres a la setmana, com si la resta dels dies no patiren les altes temperatures”. Ibáñez ha manifestat que “este anunci és una burla”. “El 31 de juliol es va anunciar la tercera onada de calor i a 8 d'agost s'està proposant obrir refugis climàtics per a les persones sense llar als quals solament podran anar els dimarts i els divendres com si la resta dels dies no fera calor a València”, ha lamentat.

"És una vergonya" lamenta la regidora Maite Ibáñez

Per als socialistes, “és una vergonya este anunci per part del govern de María José Catalá quan ja tenim 45 persones mortes a la Comunitat Valenciana a causa de la calor, cosa que mostra una vegada més un retrat cap a l'abandó de les persones que viuen al carrer”. Referent a això, ha recordat que este “menyspreu se suma als estanys antipobres que estan projectats en el llit del riu Túria” i “evidencia que Catalá no necessita a Vox per a prendre mesures aporofòbiques”. “Cada dia fa més vergonya este govern”, ha sentenciat.

Notario denuncia que la mesura "arriba tard i malament"

Per part seua, la regidora de Compromís per València Lluïsa Notario considera que l'anunci de Catalá d'obrir el CAES per a acollir les persones sense llar davant l'onada de calor "arriba tard i malament". Notario critica que Catalá oferix "un refugi climàtic a les persones sense llar un 8 d'agost, quan València està des de principis d'estiu registrant temperatures extremes. Des de Compromís ja li vam demanar fa un mes que activara el protocol per a onades de calor, tal com havíem fet en els últims anys". Fins i tot, matisa la regidora valencianista, des de la coalició taronja "li vam proposar habilitar durant els caps de setmana les instal·lacions municipals i garantir la gratuïtat de les piscines públiques". Més de 256 persones van morir l'any passat a la Comunitat Valenciana per la calor, és un tema molt preocupant que afecta la població més vulnerable, "entre altres, les persones sense llar o també el personal que treballa al carrer i que està sotmés a les altes temperatures. El seu sectarisme ideològic i el seu negacionisme del canvi climàtic s'imposa una vegada més posant en perill la salut de les persones”, conclou Notario.

Resposta del govern municipal

Finalment, fonts del govern municipal de PP-Vox han assenyalat que este refugi del carrer Santa Cruz de Tenerife "s'obri només dimarts i divendres perquè hi ha altres recursos socials oberts tots els dies com ara Casa Caridad i albergs d'acolliment a sense sostre". A més, afigen estes fonts, "este recurs és complementari, ja que altres anys s'ha comprovat que tenen una utilització molt baixa durant el dia". A tot això, cal afegir, segons Servicis Socials, "els recursos finançats per l'ajuntament amb dutxes que no tanquen a l'agost com ara Calor i Café al Marítim, Creu Roja i Salut i Comunitat, situats al carrer Campos Crespo, per l'Hospital Peset".

