Erosió en les platges: els tècnics de Costes preferixen regenerar amb arena a posar esculls

Els tècnics de la Demarcació de Costes de València preferixen apostar per actuacions de regeneració del litoral de la ciutat a base d'aportacions massives d'arena i mitjançant la regeneració dunar a l'hora de previndre i combatre l'erosió a les platges del sud. Esta reflexió servix de contestació inicial a la proposta de l'alcaldessa de València María José Catalá que ha demanat instal·lar esculls artificials en el fons marí de les platges del sud, a una distància prudent de la riba, com a sistema per a lluitar contra la regressió dels arenals valencians i per a evitar que es "perda" l'arena aportada fa un any pel Ministeri de Transició Ecològica per a blindar les platges valencianes durant almenys 50 anys contra el canvi climàtic, en una històrica campanya que va suposar més de 28 milions d'inversió.

Aposten per regeneracions dunars i reposicions massives

Les fonts consultades en la Delegació del Govern subratllen que la regeneració de les platges de València, que es va realitzar durant la passada campanya, es va efectuar "sobre la base de criteris tècnics" i "tenint en compte les característiques de cada platja i de cada tram del litoral". En eixe sentit, la proposta d'instal·lar esculls -o dics exempts- en el fons marí és una solució que els especialistes de Costes van valorar quan van escometre els treballs per a protegir el litoral valencià, però van optar per dur a terme ampliacions d'espigons i extraccions massives des d'un banc d'arena en alta mar per a efectuar reposicions massives en la riba, així com per la regeneració del sistema dunar que també protegix els arenals dels temporals. Entenen que estes actuacions són més positives que els citats esculls artificials.

Costes s'obri a parlar sobre projectes concrets

Les mateixes fonts assenyalen que Costes i el Ministeri estan oberts a parlar amb l'Ajuntament de València d'eixos projectes per a instal·lar esculls a les platges del sud, que va donar ahir a conéixer l'alcaldessa i per als quals compten amb el suport tècnic de la Universitat Politècnica. No obstant això, estes fonts assenyalen que ja van explicar als veïns del Saler que les aportacions massives d'arena "són més beneficioses" per al litoral, perquè "són les actuacions més concordes al cicle natural de la mar". Els corrents marins, van dir estes fonts, transporten l'arena des del nord al sud. Per això, abocar arena al Saler tindrà efectes positius a mitjà termini a la Garrofera, l'Arbre de Gos, el Perellonet o Cullera. "Nosaltres tenim una visió global del litoral de la província de València, per això entenem que instal·lar un escull en una d'estes platges pot ser negatiu per a la resta, ja que actua com a barrera i impedix que la mar transporte l'arena a les platges pròximes", apunten estes fonts. La campanya desplegada l'any passat va servir per a retornar les platges de València als anys 70, amb una extensió de 70 metres de longitud. A mesura que passe el temps, i en funció dels efectes més negatius del canvi climàtic, la mar recuperarà terreny fins als 40 metres de franja.

Més de 3 milions de metres cúbics

En qualsevol cas, cal destacar que Costes i el Ministeri de Transició Ecològica són els organismes competents per a actuar a les platges. Qualsevol iniciativa que propose l'Ajuntament requerix el vistiplau i l'autorització de l'Estat. D'altra banda, cal recordar que la campanya d'extracció i reposició d'arena a les platges del sud, efectuada l'any passat, es va prolongar amb les seues diferents etapes, entre 9 i 10 mesos. En la fase de dragatge i abocament, es van abocar més de 3 milions de metres cúbics d'arena al llarg de 7,1 quilòmetres de la costa compresa entre Pinedo i la Gola de Puchol, amb la qual cosa es va assolir una ampliació de 120 metres de platja que s'anirà retallant fins als 75 metres ideals, previstos en l'actuació. Estes obres van aconseguir retornar la fisonomia que esta zona tenia en els anys 60 i 70, tal com va valorar llavors la delegada del Govern, Pilar Bernabé.

