Compromís critica a Catalá por no defender como única opción válida el soterramiento de Serrería hasta el Saler

La Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha lamentado que la alcaldesa de València, Maria José Catalá, haya aceptado para el “necesario” soterramiento de las vías de Serrería una propuesta del ministerio que va en contra de los vecinos de los Pueblos del Sur, especialmente de la Punta, “una zona muy castigada históricamente por el PP y que ahora vuelve a marginar. Es incomprensible que Catalá no defienda los intereses de esta parte de la ciudad”.

Robles destaca que "el soterramiento parcial sigue ampliando la gran cantidad de agravios que acumula La Punta, sacrificando de nuevo toda esta zona y manteniendo la situación de brecha en la ciudad que provoca tener unas vías no enterradas". Compromís considera que la única opción válida para la ciudad es el soterramiento del túnel ferroviario de Serrería hasta la autopista del Saler, para conectar de nuevo Nazaret con La Punta.

Robles ha insistido en que es una cuestión que "afecta al conjunto de la ciudad" y que es decisiva para llevar a cabo una verdadera vertebración del territorio. La portavoz de la coalición valencianista considera que “Catalá debe defender los intereses de València y ejercer la presión necesaria sobre el ministerio, no quedarse en una solución intermedia que no aborda el problema y que no atiende a una reivindicación vecinal histórica que se arrastra ya desde hace cuarenta años".

Para Robles, con Compromís al frente de la alcaldía durante los anteriores dos mandatos, comandados por el exalcalde Joan Ribó, “el Ayuntamiento logró acuerdos históricos para València, como el convenio para ejecutar el canal de acceso y el túnel pasante en el proyecto del Parc Central, unas obras ya en marcha que permitirán en 2028 abrir el muro ferroviario que divide desde 170 años la ciudad de València”.

Robles, también ha recordado “la condonación de la deuda -por parte del ministerio- de la Marina de València, una deuda proveniente de la nefasta gestión del Partido Popular del evento de la Copa América, o el acuerdo con la Autoridad Portuaria a través del cual Nazaret ha ganado terreno en el puerto de València y gracias al cual se podrá culminar el jardín del río con el gran Parque de Cabecera”.

“Son acuerdos alcanzados desde la valentía, desde un partido político como es Compromís que se cree València y a sus vecinos y que defiende nuestros intereses hasta el final, no como Catalá, que con propuestas que no solucionan los problemas se siente ya cómoda. Necesitamos una alcaldesa con más empuje, más ambiciosa, que ponga por delante los intereses de la ciudadanía por delante de sus intereses personales”, ha concluido Robles.