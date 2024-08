La renaturalización de San Vicente, San Agustín y la avenida del Oeste se atasca

Cinco meses después de que el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ratificase el proyecto de reforma y renaturalización del eje de plaza España-San Vicente-San Agustín y la avenida del Oeste, que daría continuidad a la reforma de la plaza de Brujas y el Mercat, el ayuntamiento todavía no ha adjudicado la redacción del proyecto de urbanización al equipo que hace ahora dos años ganó el concurso de ideas convocado por el anterior gobierno progresista.

Giner ya se reunió en febrero con el equipo ganador del concurso para comunicarles el inicio de la tramitación para la adjudicación del proyecto de redacción. Sin embargo, según informes del servicio de Urbanismo a los que ha tenido acceso este diario, el encargo sigue sin concretarse.

Giner ratificó el proyecto de la anterior concejala de Urbanismo, la socialista Sandra Gómez, tras reunirse con las asociaciones de vecinos y la Asociación de Comerciantes del Centro, que valoraron positivamente la necesidad de que se afronte un nuevo diseño de una zona tan emblemática para la ciudad. El diseño ganador con todo se ajustará en cuestiones como el arbolado, cuya compatibilidad con la cantidad de servicios, canalizaciones y túneles de la zona podría complicarse.

En julio de 2022 el equipo liderado por Elena Climent y Silvia Pujalte y del que también forman parte el ingeniero Jonás Durá, el arquitecto Marcelo Cumplido y la historiadora Paloma Berrocal, ganó con su proyecto «Escalera de color» el concurso para la reforma de San Agustín, que ya fue objeto de una intervención de urbanismo táctico. La reforma prevista afecta a una superficie de 29.000 m2.

Aunque las desavenencias venían de lejos, fue este mes de junio cuando una de las autoras, la arquitecta Silvia Pujalte, presentó su renuncia al proyecto por «causas sobrevenidas». El resto del equipo argumenta que pese a la salida de una de las autoras el equipo sigue cumpliendo con las exigencias del contrato. El ayuntamiento ha notificado esta circunstancia al servicio de contratación, donde ya había sido remitido el encargo del proyecto básico. Está por ver si los cambios y salidas del equipo redactor supondrán nuevos retrasos en el proyecto.

Figuración de la renaturalización de San Agustín / A.V

Tras conocer la situación del proyecto, la concejal socialista María Pérez no ha tardado en salir a criticar al concejal, que en el último pleno del ayuntamiento aseguró que el proyecto ya estaba en trámitación. El procedimiento sin embargo no se habría iniciado. Así lo reconoce un informe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo. Pérez asegura que Juan Giner «mintió» en el último pleno cuando afirmó que el proyecto de reurbanización del eje de San Vicente-San Agustín-avenida del Oeste se estaba redactando ya. El PSPV ha pedido acceso al expediente y «nuestra sorpresa es que en uno de los informes, con fecha de junio de este año, dice que a fecha de redacción del mismo el procedimiento negociado sin publicidad para contratar el servicio de redacción no ha sido iniciado».

Esto, subraya Pérez, «significa que el señor Giner no dijo la verdad el debate del último pleno, donde el PSPV a presentó una moción para llegar a acuerdos puntuales sobre proyectos que entendemos que son buenos para esta ciudad», entre ellos, el corredor verde sur que el PP también ha aparcado. «El PP rechazó esta moción porque Mª José Catalá se está intentando frenar todos los proyectos de la anterior gobierno porque prefiere hacer oposición a la oposición que gobernar para los valencianos», advierte Pérez. La concejala socialista lamenta que Catalá «lleve un año engañando sobre el estado de proyectos que son buenos para la ciudad como el eje de San Agustín que cuenta con el acuerdo de vecinos y comerciantes».