La Policía Nacional patrulla las playas de paisano ante el repunte de robos

La postal se repite cada verano. Llega el calor extremo y un aluvión de bañadores y sombrillas ultracoloridas toman los arenales urbanos de València, convertidos en refugios climáticos por la vía del remojo. Vecinos y turistas disfrutan los placeres del litoral mientras los cacos se ponen las botas aprovechando la general distensión. Pero no solo hay hurtos. La Comisaría de la Policía Nacional del Marítimo ha realizado desde comienzos de junio hasta principios de agosto un total de 5.080 intervenciones. De ellas 1.875 corresponden a seguridad ciudadana, que es una competencia del Cuerpo Nacional de Policía –aunque la Policia Local de València colabora con dicho cuerpo–, entre las que destacan 243 intervenciones por hurto, 57 por robo con fuerza, 48 por robo con violencia, 281 por tenencia o consumo de drogas, 118 por agresión, 14 por agresión sexual, 22 por actos vandálicos, 31 por botellón, 32 por conflictos de convivencia, 22 relativas a terrazas y 80 por ruidos, entre otras muchas.

Con estos datos sobre la mesa, María José Catalá solicitó hace unos días a la Delegación de Gobierno que permita la actuación de agentes de paisano de la Policía Local en las playas del norte de la capital tras el repunte de la inseguridad. El órgano comandado por la socialista Pilar Bernabé trasladó la petición pero se encontró con un informe técnico de la Policía Nacional que no autoriza dicha exención de la uniformidad. El documento aclara que el no uso del uniforme está muy acotado a la escolta de Alcaldía, las operaciones de investigación y a los casos de violencia de género, dos competencias que no asume la Policía Local. De hecho, una de las funciones prioritarias de este cuerpo es la prevención del delito mediante agentes uniformados. ¿Significa esto que no hay agentes de paisano en las playas de València?

No exactamente. El litoral en verano es uno de los puntos calientes de la seguridad ciudadana y la Policía Nacional patrulla los arenales del Cabanyal o la Malvarrosa con sus propios agentes vestidos de calle. Es un refuerzo complementario al operativo de la Policía Local, el cual se repite cada temporada estival para atajar el incremento de las incidencias. Unas cifras que responderían al aumento de actividad en la zona, propio de estas fechas. En todo caso, los datos que maneja la Policía Nacional señalan que el porcentaje interanual de robos con violencia y hurtos habría descendido mientras que los delitos contra la libertad sexual se mantienen respecto al año anterior. Para contener la incidencia el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en marcha la «Operación Verano» con patrullaje –en parte de paisano–, las unidades caballería, motos y quads y servicio aéreo con helicóptero y drones.

Pese a todo, desde la sección sindical de CCOO en la Policía Local de València consideran que la decisión de la Jefatura Superior de la Policía Nacional tomada en julio de 2023 –de no seguir autorizando la utilización de ropa de paisano en la zona de playas norte– «conlleva inexorablemente desmontar el operativo de refuerzo que prestaba la Unidad USAP y que reportaba anual y conjuntamente con el servicio de playas, más de 100 detenciones durante el periodo estival».

