Medio siglo de amazonas en las Corregudes de Joies

La playa de Pinedo se convierte cada mes de agosto en un hipódromo improvisado durante los tres días que duran les Corregudes de Joies, una tradición de 160 años donde jinetes y amazonas cabalgan sin montura ni fusta una línea recta de 400 metros, herradura sobre arena, en un pasillo formado por cientos de aficionados.

Como ocurre en las famosas carreras de Sanlúcar de Barrameda, declaradas de Interés Turístico Internacional, el espectáculo comienza a las 18.30 horas con la tarde ya buscando la noche y un elenco heterogéneo, aunque mayoritariamente masculino.

Lisa ha corrido por segundo año en Pinedo / Germán Caballero

Este año han participado doce personas, diez hombres y dos mujeres. Un desequilibrio que hunde sus raíces en la concepción de la propia fiesta. Las joies de la competición son los pañuelos disputados por los mozos para regalar a su novias. Así empezó todo, con una apuesta entre llauradors convertida en gesta de amor.

Pero ha llovido mucho desde entonces y estos días se suben a los caballos y las yeguas tanto hombres como mujeres, casi todos descalzos y descalzas, aferrados a las crines o al cuello de sus corceles como manda la tradición. En la edición de 2024 han competido Lisa Nalda, de 20 años procedente de Piles, y Noelia Serra, de 17 años y nacida en Beniparrell.

Este es el tercer año consecutivo de la joven Noelia en la playa del sur / Germán Caballero

La primera lo ha hecho con su yegua Mila —de pura raza española— y la segunda a lomos de Ícaro, un caballo pío. Ambas acudieron a la llamada de l’Associació de Corregudes de Joies i Sant Antoni Abad de Pinedo, que sostiene la tradición con nuevos talentos extraídos de las familias afines, normalmente propietarias de yeguadas o pegadas al mundo de la equitación.

Las dos jóvenes describen un trato exquisito e igualitario en las corregudes, aunque la mayor de ellas sí ha percibido —en ocasiones contadas— cierto paternalismo. «Siempre hay quien piensa que nosotras somos más débiles, pero no es el caso. Aquí estamos y somos muy competitivas».

Lisa y Noelia han recogido el testigo de las pioneras que en los años ochenta se abrieron paso entre jinetes históricos como Manolo Belenguer, Masena y Rafaelín. La primera amazona fue Mila montando dos caballos, Curro y Colombo, cedidos por un trabajador de la fábrica de la Papelera. Y algunos años más tarde empezaron a prodigarse en Pinedo —pero también en un descampado de la Fuente de San Luís o en Alfafar junto a las vías del tren— otras corredoras como María Dolores Peris, la hija de Rafaelín, que empezó corriendo con ponis; Cristina Rodrigo, de Nazaret; o Astrid Richter, de Moncada.

Astrid corría con 16 años. En la foto posa con su caballo en la playa junto al Club Náutico (Nazaret) / L-EMV

«Mi abuela tenía un hotel en Nazaret con algunos caballos y allí iban todos estos jinetes. Yo era la chiquilla, caballo que veía caballo al que me subía a pelo, sin montura. “Ma que té afició”, decían estos. Íbamos a los caballos a las batallas de flores, a las cabalgatas de reyes, a todas partes”, recuerda Astrid, de 51 años. Y añade: «El caballo ha estado históricamente muy unido a los hombres por el trabajo de campo. El señor de la casa, que era el padre, siempre llevaba caballos enganchados al carro. Pero yo no puedo hablar de machismo o desigualdad porque a mí siempre me mimaron y me trataron como a una más. Seguro que sigue siendo así».

