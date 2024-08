Benicalap y Russafa tendrán nuevos centros de servicios sociales en este mandato

La concejala de Servicios Sociales Marta Torrado ha anunciado que el centro municipal de Benicalap no está paralizado, tal como ha denunciado la regidora de Compromís Lucía Beamud, sino que el ayuntamiento ha adjudicado ya el contrato para dotar al barrio de este recurso tan necesario. Torrado y Beamud se enzarzaron ayer a cuenta de los centros de Benicalap y Russafa, que los valencianistas aseguran que no han avanzado en su tramitación.

En cambio, según fuentes de la concejalía de Servicios Sociales, las obras de Benicalap salieron a licitación hace más de dos años, en abril de 2022. En mayo del año pasado los técnicos del área de contratación seleccionaron la mejor oferta de las que se habían presentado al concurso de obras y propusieron la adjudicación provisional. «Pero no ha sido hasta este viernes cuando la Junta de Gobierno Local ha ratificado el encargo a la empresa Alcudia Servicios y Obras por un importe de 875.000 euros y con un plazo de ejecución previsto de 8 meses», confirmaron estas fuentes. Esta instalación forma parte del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2024-2026 que presentó la propia Marta Torrado el 19 de julio.

Sin movimiento en el proyecto de Benicalap

En cuanto al centro de la Nau 4 de Ribes, en Parc Central, la regidora Marta Torrado señaló que ha sido el gobierno de la alcaldesa María José Catalá «el que ha desbloqueado y adjudicado las obras de rehabilitación de la Nave 4 del parque Central, después de ocho años en no se hizo nada para sacar adelante este proyecto». Por ello, este nuevo recurso, «será una realidad este mandato y ofrecerá servicios de atención social a Russafa y a todos los barrios colindantes al Parque Central». Por su parte, la concejala de Compromís Lucía Beamud lamentó que hace medio año «que no hay movimientos en la plataforma de contratación respecto al proyecto de Benicalap y todavía está pendiente de adjudicar la dirección de obra y salud, sin la cual no se pueden llevar a cabo las obras, por ser un paso imprescindible y necesario previo al comienzo de los trabajos». Por ende, acusó a los populares de vivir de los proyectos impulsados por Joan Ribó.

Rehabilitación de la Nave 4

Respecto a la rehabilitación de la Nave 4 de Ribes, donde está previsto un centro de servicios sociales y el segundo Centro de Día para Jóvenes, Beamud recordó que tenía asignados en el presupuesto de este año un total de 2.691.237 euros «pero el gobierno del PP ha realizado una modificación de crédito y ha retirado 1.620.000 euros, por lo que ahora este proyecto se queda tan sólo en 1.006 .664 euros».

El equipo de Catalá «no está atendiendo a las necesidades presupuestarias para hacer frente a las ayudas de emergencia social, y ha tenido que quitar crédito de las inversiones para ponerlo en las ayudas de emergencia». En este punto, Torrado contestó que se ha realizado una modificación de créditos «buscando la máxima eficacia y aprovechamiento de las inversiones que dispone el ayuntamiento», concluyó.