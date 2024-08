Un pueblo llamado plaza de la Merced

«Al fútbol jugábamos junto al Mercado Central. Procurando que no se nos cayera la pelota por los aliviaderos, aunque ya habíamos aprendido a bajar para recuperarla». Y que el guardia no se la quedara. «Nuestra madre nos gritaba «¡A cenar!» y se escuchaba en todo el barrio. Cada uno se iba a su casa. Mi padre, cuando había acabado el trabajo, esperaba abajo, «a la fresca», a que llegara ese momento». Este relato parece sacado de las calles de un pueblo, donde las cosas pasan despacio y en familia. No deja de sorprender, pero es verdad, que esto ocurría en los alrededores de la plaza de la Merced de València y sus calles cercanas. Y cuesta creer porque el centro de la ciudad ha ido despersonalizándose, perdiendo esa esencia de barrio, para dar paso a otros cometidos.

Después de muchos años, la plaza de la Merced entra en su tramo final para volver a ser una plaza con edificios completamente arreglados y disponibles. Pero turistificada en un 75 por ciento. Veinte años han pasado desde que se tuviera que proteger la manzana que ahora es el número seis de la plaza y que, con el paso del tiempo, ha sido vaciado hasta los forjados y para el que ya se tramita la licencia. Será, por supuesto, apartamento turístico, una actividad con la que se llenarán tres de los cuatro lados de este cuadrado casi perfecto que ocupa el espacio en el que, hace dos siglos, se levantaba el Convento de la Merced -el que le da nombre- y del que, por ejemplo, cuenta el relato que salió el padre Jofre (era mercedario) para encontrarse a una turba apaleando a un loco, hecho que se convirtió en el germen del culto a una Virgen llamada de los Desamparados.

Sólo una fachada residencial

Apenas queda un lado, Merced 4, residencial o laboral. Hay un despacho de abogados, una clínica dental que ha pasado de padres a hijos y unas pocas residencias particulares. Las únicas que resisten la presión de los nuevos tiempos. En el resto, los letreros hablan de viviendas de alquiler cortoplacista o medioplacista.

Lo que han desaparecido son los comercios. Y a este paso, pronto desaparecerán los testigos de otra época. «Era un pequeño pueblo porque tenías absolutamente de todo». Enrique González Gisbert es hijo del barrio, cuando había hijos en el barrio. Vivían en la zona, estudiaban en Escolapios «desde casa, en línea recta» y jugaban en las calles. No en la plaza. Porque la perfección no existe. Ahora es plaza sin vecinos y sólo sirve para cruzarla. Como mucho, para sentarse en los bancos de diseño. Antes tenía vecinos «pero era un aparcamiento. Estaba llena de coches. Como también se aparcaba en las calles. Y en el centro había un quiosco de prensa, de chucherías...». Esto no quiere decir que no tenga tráfico, porque «lo utilizan las camionetas para hacer carga y descarga». Y por la tarde, el restaurante de nuevo cuño saca la terraza.

¿Cuando empezó a cambiar la fisonomía y se cerraron las puertas del comercio tradicional? «Ya se viene arrastrado de hace unas décadas. Cuando el barrio se hizo mayor y la gente empezó a cerrar las casas». Fue en el último tramo del pasado siglo. Porque la actividad y los negocios fueron cambiando, pero todos eran lo mismo: productos de primera necesidad. Servicios para el pueblo, que se complementaban con el Mercado Central.

Repasemos desde el número uno al ocho: ahí estaba el Bar La Española -donde se podían degustar los licores de las Bodegas Góngora-, Lanas Belmar, Mas Masiá, Almacenes la Merced, Establecimientos Cotanda, Bañón, Pascual Ibáñez, Carpi, Cestería Chuliá, la joyería de Eugenio Carbonell o la Tintorería Charles, donde durante muchos años estuvo La Fuente de los Encajes. En la propia plaza, pero ya en Músico Peydró, La Labradora. En una calle donde, en poderoso contraste, el comercio tradicional y específico, la cestería, resiste valientemente.

Antes, en fotos añejas se pueden ver El Pavo Real o La Alianza Española Seguros. Pero si hay una que marca el final de una época, es Mas Masiá, la «tienda para todo» con plásticos, menaje, saneamiento, cortinas, muebles, juguetes, zapatillas... que cerró su sede principal el pasado mes de octubre después de casi setenta años de servicio, que ahora sigue prestando en locales más pequeños repartidos por la ciudad. «Poco a poco fueron cerrando plantas».

Ahora, sus pisos (Merced, 3) son apartamentos turísticos también y queda pendiente darle otro uso a la gran planta baja. Un repaso actual al comercio de la plaza lo muestra en proceso de reformulación. Una más, pero más corta en el tiempo. Tan sólo sobreviven, en el número 4, una librería y una tienda de especias. El 1 está cerrado hace tiempo, Lanas Belmar del 2 se transformó en alquiler de bicicletas, que ha cerrado porque, dicen, les falta espacio y se han marchado a otros lugares.

Tres fincas eternas

Enfrente, las fincas que entonces eran 5, 6 y 7 se transformaron en un apartahotel que tiene en su planta baja un restaurante fusión peruano. Ese bloque fue el cuento de nunca acabar. Durante muchos años hubo dos grandes solares vacíos mientras un estrecho bloque de viviendas aguantaba en ruinas a ponerse de acuerdo sus propietarios. Finalmente cayó víctima de la piqueta y se alzó una mole hostelera que ninguna relación guarda con la estética del entorno.

La plaza ha mejorado el aspecto porque ahora es una zona de paso o de reposo momentáneo. Pero ha desaparecido su componente humano. «Allí nos conocíamos todos». Con apellidos de barrio como Aznar, Rosso, Ferrando, Moreno, Gadea, Lloret... «y por la noche, escuchábamos a nuestras madres que había que irse a cenar».

