Compromís carga contra los cruceristas: "La mayoría viene desayunado y ni come en València"

Compromís per València ha emitido un duro comunicado en el que denuncia "la llegada de 14.000 cruceristas a València para apenas dos días" y "el alto coste ambiental y el escaso impacto económico" que ello representa para la ciudad". Según la previsión de la Autoridad Portuaria de València, "a la que ha tenido acceso el partido valencianista", solo entre el jueves y el viernes "llegarán tres cruceros de los que podrían desembarcar 14.159 pasajeros, que a lo sumo pasarían 9 horas libres en la capital valenciana", advierten desde Compromís.

Fuentes de la coalición valencianista señalan que entre las 4.000 personas que podrían haber desembarcado ayer en un gran buqe, más las que tienen que llegar el jueves y el viernes, "sumarían una cifra superior a la de 18.000 posibles turistas". Sin embargo, "la fugaz presencia de estas decenas de miles de personas difícilmente generará un impacto económico, más allá del balance medioambiental negativo provocado por el medio de transporte con el que llegaron a la ciudad".

Robles: "No consumen ni en supermercados ni en tiendas"

“La mayoría de estos turistas, -ha lamentado la portavoz de Compromís Papi Robles- desembarcan desayunados; y en muchos casos deben regresar al barco a tiempo para comer; por tanto, no solo es que no pernoctan en la ciudad, es que ni siquiera comen en ella. Si sus turoperadores no les explican la cultura local de l’esmorzar, cosa que dudo, la mayoría de ellos, al margen de lo que consuman de paso en los supermercados y tiendas para turistas, no dejan apenas un euro en la ciudad". Y el coste para València, a nivel ambiental obviamente, pero también en costes ordinarios como la limpieza y el mantenimiento de la huella que dejan a su paso, "es en cambio altísimo”, expone la regidora valencianista.

Por eso, desde Compromís, reclaman al gobierno municipal "medidas urgentes para reconducir este tipo de turismo de beneficio cero y alto coste, que además genera enromes molestias a los vecinos de la ciudad, especialmente a los del centro, al incorporar en un reducido número de calles a miles de ciudadanos e n un margen estrecho de horas del día en las que se concentran además buena parte de la jornada laboral". En ese sentido, ya el pasado mes de junio desde Compromís, "se propuso que el gobierno municipal adoptara unas medidas iniciales y de urgencia para tratar de ir reconduciendo la situación". “Si PP y Vox las hubieran adoptado, el número de turistas que podría desembarcar esta semana ya se habría reducido a la mitad, pero Catalá prefirió reaccionar insinuando que estaba ultimando un plan propio del que aún no tenemos ninguna noticia. Y el balance negativo que deja cada crucero en la ciudad sigue aumentando”, ha añadido Robles.

La coalición valencianista advierte "de la contaminación que generan" los megacruceros

De hecho, como ya denunció Compromís hace también unas semanas, los costes que la llegada de cruceros tienen a la ciudad, "se extienden a múltiples niveles", algunos de ellos, "poniendo el dinero público al servicio de estas corporaciones turísticas, como ejemplifica el desvío de autobuses de la EMT del servicio regular para ofrecer servicios especiales a los pasajeros que desembarcan en el Puerto".

“Por un lado, tenemos la presión turística de personas que entran en nuestra ciudad y la incomodidad que generan; por otro el altísimo coste económico, con un balance absolutamente negativo; y finalmente y no menos importante, tenemos la contaminación que genera y la bajada de la calidad de la salud de las personas que vivimos en ella. Los datos dan miedo: el Puerto genera 2,7 millones de tonos de CO₂ al año. Y si nos centramos en el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre, que son dos elementos que atacan directamente la salud de las personas que lo respiran, estaríamos hablando de unas aproximaciones de 1.200 toneladas en el caso del óxido de nitrógeno y de 300 toneladas en el caso del azufre. Una barbaridad”, resume la dirigente valencianista.

Por ese motivo, coincidiendo con este nuevo episodio de alto impacto negativo de los cruceros en la ciudad, desde Compromís reclaman que se atiendan sus propuestas o que la alcaldesa muestre ya las suyas. “Este problema necesita medidas urgentes. María José Catalá puede asumir las nuestras o tratar de proponer e impulsar otras mejores. No les quepa duda de que lo deseamos. Pero por ahora lo que hace es estar de brazos cruzados, y la situación, en este caso como en muchos otros, es que València se está deteriorando progresivamente ante su pasividad desde que ella gobierna”, concluye Robles.

Papi Robles es la portavoz de Compromís en València. / José Manuel López

El gobierno municipal contesta

Por su parte, la concejala de Turismo Paula Llobet ha preguntado a la portavoz de Compromis "por qué en dos legislaturas el alcalde Ribó y su equipo de gobierno no tomaron ni una medida contra el turismo de cruceros, ni siquiera para fomentar la cultura del almuerzo como señala Papi Robles, que debería hacer autocrítica y destacar que la falta de regulación previa hace que ahora se tenga que abordar medidas para controlar el turismo tanto en tema de cruceros como en el de apartamentos turísticos". Sobre todos estos temas, explica Llobet, "Compromís no sólo no reguló si no que relajó la normativa, como es el caso de los apartamentos en bajos que se autorizó en 2018 con Ribó como alcalde, ¿por qué no le pide explicaciones de esta medida?"

"Es ahora el gobierno municipal del PP -insiste la concejala del PP- quién está tomando medidas y como ya anunció la alcaldesa, se va a regular el tema de megacruceros en la ciudad porque mientras otros han estado ocho años mirando hacia otro lado, el PP trabaja en soluciones y consenso".

Llobet: "Es falso que la EMT trabaje para turistas"

En este sentido, la regidora popular ha insistido en que "es rotundamente falso que la EMT haya realizado servicios especiales relacionados con cruceros y lo que no se puede negar a cualquier persona es el acceso a la EMT en paradas ordinarias, que es lo que sucede a diario por parte de cruceristas, abonando el billete al acceder".

Además, ha advertido a Papi Robles "que no criminalice el turismo de cruceros, que está a un paso de alentar la turismofobia, algo que se debe evitar porque los señalamientos de sectores económicos pueden tener consecuencias graves". "Menos señalar, -ha matizado Llobet-, más entonar el mea culpa y apostar por el consenso y no criticar gratuitamente de una situación que Compromís no quiso regular en ocho años". Hasta la pasada legislatura para Robles y Compromís, "y sus compañeros", " los cruceros eran lo mejor para la ciudad y ahora no hay que dejarles ni acercarse según ellos, esa es la dirección errónea para conseguir una ciudad con un turismo de calidad porque los extremos son las peores políticas y vamos a seguir trabajando para conseguir que la ciudad tenga regulación".