TM Grupo Inmobiliario aterriza en Valencia por primera vez con su nuevo residencial

TM Grupo Inmobiliario apuesta por Valencia

TM Grupo Inmobiliario es la compañía alicantina con más de 55 años de experiencia en la construcción y la promoción inmobiliaria de vivienda, y que, desde 2023 es el patrocinador oficial del Valencia CF.

Así, afianza su vínculo con la ciudad promoviendo su primer residencial en la playa de El Puig, a tan solo 14 minutos de la capital del Turia. En las próximas semanas, sale a la venta Santa María Sea by TM, la nueva promoción de TM en Valencia.

TM Grupo Inmobiliario es el patrocinador principal del Valencia CF desde el 1 de julio de 2023 con un acuerdo multianual. La compañía alicantina ha demostrado su firme compromiso con el deporte valenciano y con los valores que nos unen con el Valencia CF, como el estilo de vida mediterráneo.

TM Grupo Inmobiliario destaca por escoger las mejores ubicaciones en la costa mediterránea / Santa María Sea by TM | TM Grupo Inmobiliario

Residenciales emblemáticos en toda la costa mediterránea

La compañía alicantina destaca por escoger las mejores ubicaciones en la costa mediterránea en sitios como Benidorm, Torrevieja, Orihuela Costa, Pulpí, Estepona o algunos municipios costeros de la isla de Mallorca.

TM Grupo Inmobiliario desarrolla residenciales únicos que no pasan desapercibidos para nadie gracias a sus espectaculares diseños como Sunset Sailors by TM en Benidorm, Lagoons Village by TM en Torrevieja, Absolute Banús by TM en Puerto Banús o Mar de Pulpí en la costa de Almería.

Tanto el diseño arquitectónico de cada residencial en el que se cuida hasta el más mínimo detalle, como los servicios que incluye cada residencial, tales como espacios deportivos, varias piscinas, jacuzzis, zonas infantiles y espacios ajardinados hacen que cada proyecto sea simbólico.

Todos los residenciales de TM Grupo Inmobiliario se realizan bajo el paraguas de la construcción sostenible y el uso de las nuevas tecnologías del mercado para brindar la mejor calidad a sus clientes. Con ello, le ha valido el reconocimiento tanto dentro como fuera del sector inmobiliario.

TM Grupo Inmobiliario realiza construcción sostenible y apuesta por el uso de las nuevas tecnologías / Santa María Sea by TM | TM Grupo Inmobiliario

Muy pronto a la venta: Santa María Sea by TM en la playa de El Puig

Ya quedan muy pocas semanas para que conozcas en detalle cómo será este increíble residencial frente a la playa de El Puig en Valencia. La promoción, que está a tan solo 17 km de la ciudad de Valencia, ofrecerá una variada tipología de viviendas de varias habitaciones y baños.

El futuro residencial contará con unas zonas comunes magníficas con áreas destinadas para equipamientos deportivos, piscinas para adultos y niños y amplias zonas ajardinadas, respondiendo así al estilo de construcción único que TM aplica a todos sus proyectos residenciales. Todo frente al mar Mediterráneo, en una zona tranquila y muy cerca de la capital de la Comunidad Valenciana.

Santa María Sea by TM es un increíble residencial, está a tan solo 17 km de la ciudad de Valencia, frente a la playa de El Puig en Valencia / Santa María Sea by TM | TM Grupo Inmobiliario

Por qué TM Grupo Inmobiliario es la mejor opción para comprar tu vivienda en la playa de El Puig:

100% cumplimiento de plazos de entrega

TM Grupo Inmobiliario garantiza al 100% el cumplimiento de plazos de entrega con un control exhaustivo de calidad. El equipo de TM te ayuda en todo el proceso de compra con las dudas que puedan surgirte al igual que con la documentación necesaria para la compra de vivienda. Tras la compra de la vivienda, el Servicio de Atención al Cliente de TM te guía ante cualquier consulta y a gestionar las coberturas de garantía de su nueva vivienda.

Servicio de financiación

TM Grupo Inmobiliario se preocupa por acompañar al futuro residente en todos los aspectos implicados en el proceso de adquisición de su vivienda. Un asesor inmobiliario ayudará e informará durante todo el proceso de compra de la vivienda, con un equipo multidisciplinar experto para apoyar en la obtención de la financiación, siempre que sea necesario.

Marca de confianza

Uno de los aspectos más destacados por los clientes en el proceso de compra de una vivienda es la confianza en la marca. TM Grupo Inmobiliario ofrece la garantía profesional de una compañía con 55 años de experiencia empresarial. La satisfacción de sus clientes, superior al 90%, es el reflejo del esfuerzo diario de la compañía por construir los sueños de muchas familias.

TM Grupo Inmobiliario es la compañía alicantina con más de 55 años de experiencia en la construcción y la promoción inmobiliaria de vivienda. / Santa María Sea by TM | TM Grupo Inmobiliario