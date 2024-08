La inseguridad y las obras confinan en casa a los mayores de la Malva-rosa

La Malva-rosa se ha convertido en un lugar hostil para los mayores del barrio. Al viejo problema de la inseguridad ciudadana se añade ahora una dificultad temporal. Según explican en la asociación vecinal, las obras de renaturalización de la Avenida de la Malvarrosa están limitando de manera notable los desplazamientos de buena parte de la población mayor del barrio, especialmente aquella que tiene movilidad reducida.

Obras en la Avenida de la Malvarrosa / Germán Caballero

«Les han estrechado la principal arteria de la Malva-rosa y las calles adyacentes», explica Agustín Abarca, de la asociación vecinal, «pero este no es el único problema; si ocurre algo grave el acceso de las ambulancias será muy complicado», reflexiona Abarca, quien considera que una solución más amable para la movilidad de peatones y vehículos hubiese pasado por levantar la calle de tramo en tramo. «Aunque la interlocución con el ayuntamiento es buena y las obras siempre son molestas, en este caso no se ha hilado fino y las personas mayores del barrio están enfadadas», lamenta.

El mismo malestar está recogiendo el director del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de la Malva-rosa entre sus más de 500 integrantes. José Antonio Martínez explica a este periódico que hace cinco días una socia con andador se rompió la cadera tras tropezar en uno de los pasos sobre las zanjas de la calzada. «El suelo está muy irregular y no son pocas las vecinas que se me han quejado porque tienen dificultades al salir de la tienda o el supermercado», narra. «Esto ayuda a que la gente se encierre en casa y salga lo menos posible, porque además tenemos el problema de siempre».

Una vecina con andador se rompió la cadera tras tropezar en un paso colocado sobre una zanja

Martínez habla del tráfico y consumo de drogas, con las Casitas Rosas como principal foco de preocupación. «Yo me encuentro a muchos hijos e hijas de vecinos por la calle y me dicen que sus padres no salen porque siguen teniendo miedo», relata el director del centro municipal. «Estamos abandonados y no parece que se haga nada. Ahora tenemos delante del espacio de mayores un grupo de doce personas echadas en colchonetas entre dos casas de campo. Pasan el día y la noche. La Policía les echa, pero al rato vuelven a venir”, cuenta Martínez.

Obras de renaturalización en la Avenida de la Malvarrosa / Germán Caballero

Y en relación a la sensación de inseguridad, el director del centro municipal añade un detalle del que se han percatado los vecinos de más edad: «Antes siempre veían a cuatro policías de proximidad pero ahora solo hay dos. Eso los mayores lo tienen muy en cuenta. Puede haber más patrullas dando vueltas por el barrio en general, pero la gente quiere ver agentes fijos en un punto con los que puedan establecer cierta confianza», cierra Martínez.

