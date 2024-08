València sumará 14 nuevas residencias de estudiantes ante la falta de plazas

Pisos completos a más de 1.100 euros y habitaciones simples por 400 euros

Los universitarios que buscan hoy fuera de la oferta pensada exclusivamente para ellos, no siempre adaptada a todos los bolsillos, se ven obligados a competir con el resto de ciudadanos en un mercado de alquileres escasos y desorbitados, con precios muy superiores a los que pagó cualquier otra generación de estudiantes. Asomarse a las plataformas de vivienda da vértigo: actualmente, en la ciudad de València solo hay ocho pisos de dos habitaciones por 800 euros o menos. 31 de 900 o menos para una ciudad que supera los 830.000 habitantes censados. Si se buscan tres habitaciones, la lupa sobre el parque de viviendas arroja 56 resultados, buena parte de ellos en barrios como Benicalap o Tres Forques, lejos de las principales universidades. Si se decide apostar por Benimaclet -una de las zonas donde históricamente han residido los estudiantes- el resultado no es mucho más alentador: solo 9 pisos de 1.100 euros o menos. Y más camas proporciona Poblats Marítims con 28 pisos compartidos por el mismo precio y algo que termina resultando un hándicap para el resto de la población. Muchas de estas viviendas solo se alquilan a estudiantes o a turistas en los meses de verano no lectivos. En todo caso, el precio promedio se sitúa por encima de estos 1.10o euros. Cuando no se dispone de amigos cercanos con los que compartir una vivienda íntegra el recurso habitual pasa por alquilar una única habitación, pero los precios aquí también se han disparado y buscar piso este mes de agosto está resultando un calvario. Tal como documentó Levante-EMV este mismo lunes, las ofertas de última hora suelen rondar entre los 350 y los 400 euros por habitación en la mayoría de casos. A ello se suman otro tipo de gastos como la comida, la luz o el agua. Fuera de las plataformas, Facebook e Instagram cuentan con decenas de páginas y grupos específicos en los que los estudiantes comparten sus necesidades, y en minutos reciben algunas propuestas, aunque, en muchos casos, no se adaptan a los presupuestos de los estudiantes, normalmente limitado.