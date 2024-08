El atropello mortal de una mujer en San Agustín desata una agria tormenta política

El triste atropello mortal a una mujer, que ocurrió hace unos días en el cruce de la plaza de San Agustín con la calle San Vicente ha desatado una agria tormenta política entre Compromís y el PP. La coalición valencianista reclamó ayer «la reversión de los cambios del entorno de San Agustín para evitar más atropellos», tras el siniestro que causó días atrás la muerte de esta mujer al ser arrollada por un camión. Por su parte, fuentes del gobierno municipal del PP acusaron al exconcejal de Movilidad Giuseppe Grezzi «de hacer política» con esta desgracia y calificaron de «vergüenza» estas críticas.

La coalición valencianista emitió un duro comunicado en la que vincula el terrible incidente con los cambios introducidos en el tráfico de esta zona por la alcaldesa María José Catalá y el concejal de Movilidad Jesús Carbonell. Según la lectura que hace Compromís de los datos aportados por la Policía Local, «el atropello se habría producido por el giro de un camión en una zona de tráfico pacificado hasta hace un meses, cuando el PP autorizó el giro al tráfico privado». Además, la víctima «estaría cruzando con el semáforo para peatones en verde, en contra de lo que se había insinuado inicialmente», argumentan los valencianistas. Por todo ello, Giuseppe Grezzi ha reclamado a la alcaldesa María José Catalá «la reversión urgente de estos cambios y el retorno a la situación previa, más sensible con la movilidad peatonal».

«Desde hace meses -afeó Grezzi al PP- llevamos advirtiendo que la obstinación del gobierno de Catalá por posicionarse en el lado diametralmente opuesto a las políticas de movilidad sostenible está teniendo consecuencias fatales». «Este atropello mortal -denunció el regidor de Compromís- en un entorno en el cual el gobierno del PP ha suprimido la pacificación realizada la pasada legislatura es la última de ellas», apunta Grezzi.

Este giro, insiste Grezzi, «no estaba autorizado para vehículos privados hasta hace unos meses, cuando el PP lo autorizó en su política de deshacer todas las medidas de pacificación del tráfico introducidas por Compromís en las dos pasadas legislaturas».

Además, reitera el exregidor de Movilidad, «la descripción policial revela que, a menos que el conductor del camión se saltara su semáforo en rojo (una temeridad dado que de frente se encontraría el tráfico proveniente de San Vicente), el atropello se produjo con la víctima cruzando en verde, dado que las fases semafóricas coinciden para los vehículos que salen de la avenida del Oeste (el camión) y los peatones que atraviesan el cruce ubicado en la calle San Vicente, 84 (la víctima)».

La actitud de Grezzi "es vergonzosa"

Por su parte, fuentes municipales del gobierno del PP califican «de vergonzosa la actitud de Grezzi y Compromís sobre el accidente de tráfico en San Agustín en el que hubo una víctima». La Policía Local «todavía no ha finalizado las investigaciones del accidente y así se le ha informado a Grezzi, por lo tanto, debería abstenerse de emitir juicios de valor y querer dar lecciones sobre un accidente sobre el que no se ha concluido la investigación», resaltan los portavoces de Movilidad. Además, insisten estas fuentes «le pedimos que no utilice un accidente de tráfico para hacer política, máxime cuando ese giro se podía realizar para todo tipo de vehículos antes de los cambios que él introdujo en la avenida del Oeste y también después de dichos cambios para taxis y EMT», explican estas fuentes.

Lectura del informe de PLV

En cuanto a la lectura que hacen sobre el informe policial previo, los responsables del gobierno de Catalá remarcan que la Policía Local «comienza indicando que el siniestro está judicializado y pendiente de investigación, sin perjuicio de lo cual se pueden confirmar los siguientes aspectos». El atropellamiento a la mujer tuvo lugar en la calle San Vicente Mártir, en el número 84, con el cruce con la plaza de San Agustín.

«La peatona resultó fallecida en el acto. En paso de peatones, cuando el camión realiza maniobra de cambio de dirección», dice textualmente el dictamen pericial. Se están realizando los correspondientes análisis y estudio de los restos y vestigios, imágenes, declaración de testigos, fases semafóricas y normativa al respecto para determinar y esclarecer los hechos, añade la Policía Local. Se han realizado por parte de este departamento (DAYA), «las labores de localización de familiares de la fallecida y comunicación de los hechos, así como atención, información y seguimiento posterior», concluyen estas fuentes oficiales.