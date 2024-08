Julián García, el conserje de Campanar, ayuda a los realojados a sacar sus pertenencias de Safranar

El conserje de la finca incendiada en Campanar Julián García explica a Levante-EMV que ha acudido a la finca del barrio de Safranar, sita en la calle Cristina Piris López Doriga 1, para ayudar a una vecina Ana Aguilar a sacar sus cosas para la mudanza a su nuevo piso.

"Estoy trabajando de conserje en el Hospital General pero hoy he venido porque me han llamado para ayudar a Ana, una vecina que necesita ayuda para llevarse las pocas cosas que tiene en su piso de aqui de Safranar", explica Julián. "Aquí queda muy poca gente, muy pocos vecinos. No sabría decir el número pero es un número muy reducido. La mayoría de la gente ya se han ido yendo hace un mes. Quedan muy poquitos. Hoy se tienen que ir los ultimos".

Tal como ha podido comprobar este diario en el edificio de Cristina Piris hay personal del servicio de Vivienda del Ayuntamiento de València que va a recoger las llaves de las familias realojadas que se han trasladado a otros pisos en Campanar u otros barrios de València. Los funcionarios comprueban que los inmuebles, de propiedad municipal, están en buenas condiciones igual que los trasteros y las plazas de garaje.

Además de ayudar a Ana Aguilar, el conserje está ayudando a otros vecinos a los que ha ayudado a llenar una furgoneta de mudanza con electrodomésticos y otros enseres personales.