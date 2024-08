El reto de dignificar los accesos a la ciudad de València

España merece todos los catálogos turísticos que inspira. Sale la vena nacionalista cuando se recuerdan paisajes, patrimonio o apuestas urbanísticas felizmente resueltas. Pero el solar comido de matorrales, el bloque tardofranquista de toldo verde y la estación diseñada como contenedor de materia orgánica, en este caso pasajeros, también es producto nacional y también merece su propia literatura. En València no faltan ejemplos de feísmo, basta con pensar en buena parte de los accesos a la ciudad.

La estación de autobuses de la avenida Menéndez Pidal es seguramente el caso más destacado de arquitectura contraria a toda lógica estética. Edificio funcional sin concesiones al viajero, cuyo primer paso en València lo da sobre el pavimento levantado de unas dársenas congeladas en el tiempo. La Estación Central tiene más de medio siglo y no ha visto ninguna reforma importante más allá de la mano de pintura de hace año y medio.

Tal como publicó Levante-EMV el sábado, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha recogido el concurso de ideas convocado en tiempos del Botànic y sobre esa base está diseñando un proyecto de actuación integral de las dos plantas y los locales comerciales. La empresa adjudicataria de las obras deberá ajustarse a las líneas marcadas desde la Dirección General de Transportes y Logística, entre las que se incluyen la puesta en valor de la fachada o la instalación de árboles de pequeño porte acristalamientos y salas de exposicionestución.

Los trabajos de remodelación -sin fecha de inicio- buscarán enmendar la decadencia de una infraestructura con problemas incluso de seguridad, donde los vigilantes denuncian robos diarios mientras identifican un factor de riesgo: «La degradación de este sitio atrae los problemas. Al final te ves en un entorno que invita un poco a eso», opinaba el personal de seguridad. Tampoco los márgenes del edificio llaman al esparcimiento y todo lo que pueden ofrecer es un paso de cebra tendido hacia el viejo cauce del Turia y una acera conectada con el centro comercial Nuevo Centro.

Estación de autobuses de València / Francisco Calabuig

Otro edificio funcional recibe al usuario de AVE. La estación de tren de Joaquín Sorolla ubicada en el 171 de la calle Sant Vicent Màrtir fue inaugurada en 2010 con la etiqueta de «provisional», pero 14 años después continúa absorbiendo el tráfico ferroviario de la alta velocidad. El edificio de planta única diseñado por los arquitectos Luis Almeida Duarte y Elvira Puchades seguirá prestando servicio hasta que no se culminen las tres fases en las que se troceó la operación urbanística del Parc Central, es decir, el soterramiento de vías entre el bulevar sur y el puente de Giorgeta.

Este proyecto incluye el soterramiento de una futura Estación central que deberá aunar el tráfico ferroviario y sustituir al edificio de Joaquín Sorolla. La previsión es que el Ministerio de Transporte licite el diseño de la infraestructura a finales de año. Mientras tanto, la estación provisional está inmersa en un proceso de profunda remodelación y ampliación con la construcción de tres nuevos edificios -comerciales y de servicio al usuario- y tres nuevos andenes. Además, la estación contará con un nuevo vestíbulo elevado, ganará espacio de aparcamiento y tendrá una mejor accesibilidad peatonal.

Salida de Joaquín Sorolla con el mural de Okuda al fondo / Fernando Bustamante

Será, en suma, una estación más adaptada a las necesidades de la ciudad y el incremento de oferta con la entrada de operadores como Ouigo o Iryo. Pero continuará sin dejar huella en la memoria del viajero y seguirá sin acompañar un paisaje urbano donde únicamente un gran mural pintado por Okuda en 2021 llama la atención de quien atraviesa la puerta de salida. La obra, que ocupa un edificio de doce alturas, fue encargada por la marca de ropa Zalando dentro de un proyecto sobre la diversidad emprendido en diferentes ciudades europeas. Poco o nada dice sobre la idiosincrasia de València más allá de su reciente idilio con el popular muralista cántabro.

A València en coche

Los accesos a València en vehículo privado no son mucho más amables. Probablemente el más transitado es el que supera el cauce del Turia y conecta la A3 con los ocho carriles de Avenida del Cid dejando a un lado y otro las construcciones con ladrillo cara vista de Soternes y el barrio de la Llum. Una mediana con palmeras y varios kilómetros de asfalto hasta la retención del primer semáforo es todo lo que se ofrece al turismo que llega de Madrid.

La Avenida del Cid es uno de los principales accesos por carretera / Fernando Bustamante

No tiene mucho más encanto la principal entrada sur a través de la V-31 o pista de Silla, donde seis carriles -tres de entrada y tres de salida- van a dejando atrás pequeñas explotaciones agrícolas, zonas poligonales y periurbanas, el centro comercial MN4 de Alfafar, la cicatriz ferroviaria y los edificios ‘fotocopiados’ de Turianova para llegar a la Avenida Ausias March, otro ejemplo de feísmo urbano. Los mismos bloques, la misma ausencia de zonas verdes, la ciudad convertida en autopista sin identidad ni hitos con los que encariñarse.

Mayor regocijo o sentimiento de pertenencia puede uno desarrollar entrando desde Barcelona por la V-21 con el acompañamiento del mar hasta que la carretera se despega de la línea de costa y atraviesa la huerta norte para llegar primero a la Universitat Politècnica y finalmente al estadio centenario de Mestalla. La huerta y sus alquerías son uno de los grandes tesoros de València, pero el derribo del Forn de Barraca con el simbólico mural de la alcachofa invertida y atravesada por una flecha supuso, para muchos, un primer aviso de la amenaza que se cierne contra el pulmón agrícola y la arquitectura rural de la ciudad.

Muchos pueblos y ciudades marcan los accesos y los embellecen con hitos en los arcenes o en las rotondas de acceso. España es el segundo país del mundo con más rotondas y la fiebre decorativa también ha dejado auténticos esperpentos. «Los hitos en rotondas a mí personalmente no me gustan», señala Javier Pérez Igualada, director del máster de Arquitectura Avanzada, Urbanismo y Paisaje de la UPV. «En un pueblo pueden tener tal vez algún sentido, pero en València, que tiene múltiples accesos, no lo veo. Esos hitos existieron en su día cuando no era una ciudad tan grande. Son las cruces de término», señala el académico sobre unos monumentos erigidos para delimitar el término municipal. Su valor es más simbólico que paisajístico.

Salida de la V21 a la altura de la rotonda de la Torre Miramar / Francisco Calabuig

«En cuanto a los accesos lineales, el reto es transformar arterias viarias pensadas solo desde la funcionalidad del trafico rodado en «vías parque» con arbolado abundante, que pueda funcionar como pantalla que oculte elementos distorsionadores. Y aprovechar para integrar en estas vias parque otras formas de movilidad blanda. Pero esto no es fácil en ejes consolidados, donde puede no haber espacio para introducir bandas arboladas o vegetadas. Requiere un estudio de paisaje caso por caso», apunta Pérez Igualada.

València tiene por delante el desafío de dignificar los accesos a la ciudad. Darle un punto de trascendencia a la llegada del vecino o el turista sin caer en la ocurrencia o la moda hortera. No es fácil. Son muchas entradas y probablemente solo una a la altura de la capital del Turia. La Estación del Norte diseñada por Demetrio Ribes e inaugurada en 1917 es una de las principales representaciones del modernismo valenciano. Al edificio no le falta historia ni detalle. Entre sus vidas destaca el haber sobrevivido a los bombardeos de la Aviación Legionaria italiana durante la Guerra Civil y entre sus infinitos motivos es rescatable la ornametanción de naranjas y flores de azahar en la fachada exterior o la antigua cafetería interior con una distinguida colección de mosaicos costumbristas.