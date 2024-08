Los vecinos de Campanar dejan el edificio de Safranar: "Con 88 años no sé si veré la finca rehabilitada"

Ana Aguilar es una vecina que vive en el edificio ubicado en el barrio de Safranar que fue realojada en este inmueble del ayuntamiento tras el terrible incendio ocurrido en el edificio de Campanar hace algo más de 6 meses. En estos momentos está ultimando su mudanza para salir hacia su nueva casa en el barrio de Campanar donde va a instalarse en otro piso de alquiler. Este es su testimonio a pie de calle ya que las viviendas cedidas por el consistorio en Safranar tienen que quedar vacías hoy mismo.

"Me voy otra vez a Campanar, en concreto a un piso de alquiler por dónde está el consultorio. Es un piso que hemos cogido. Yo aquí ya no me quedo. De hecho, quedan muy poquitos vecinos. Yo creo que se irán casi todos. No he hablado tampoco con ninguno pero ya tengo aqui las cosas preparadas". Doña Ana tiene 88 años y destila simpatía y esperanza pese al duro episodio que vivió en su casa del edificio de Campanar calcinado.

Ahora dice que "me da pena irme de aquí, del barrio de Safranar, porque he hecho amigas y quedo a tomar café con ellas". Eso sí, afirma de forma rotunda: "yo tengo ganas de volver a mi barrio, no en vano, allí llevaba viviendo -en el inmueble calcinado que será rehabilitado- sobre 15 años por lo menos". Allí en la finca ubicada en la avenida de Maestro Rodrigo "los conocía a todos los vecinos". Le está ayudando hoy, como tantas veces, el conserje del edificio de Campanar Julián García. "Juliàn es un hijo para mí, mi compañero, es un cielo,... le debemos mucho", explica Ana Aguilar.

"Hoy si Dios quiere me instalo en Campanar -continúa explicando- en un pisito muy mono, está muy bien la verdad". Ahora bien, "con 88 años que tengo, no sé si conoceré mi finca -la finca del incendio se refiere- rehabilitada, será lo que Dios quiera", comenta.

Hoy habrán desalojado casi todas las familias

A lo largo de la jornada de hoy, la mayor parte de las familias realojadas y provenientes del edificio de Campanar dejarán estos pisos que les cedió el Ayuntamiento de València como medida de urgencia ya que de la noche a la mañana el incendio los dejó en la calle. Hoy se sabrán cifras oficiales de cuántos han podido encontrar otros pisos de alquiler en otros barrios de València y también se sabrá qué hace el consistorio con las pocas familias que no hayan podido desalojar sus pisos.