Aparece un "Guernica" en las calles de Saïdía

Tan sólo Picasso sabe la cien por cien cuántos mensajes esconde el Guernica, porque, además, entre versiones propias, ajenas e interpretaciones, hay historias de todo tipo. Lo que sí que queda es el símbolo y su significado: el cuadro es sinónimo de denuncia. Y bajo ese prisma, una nueva versión del mismo puede contemplarse en las calles de la Saïdía. Y es tan versátil que sirve para denunciar todo lo que hay tanto al lado de casa como lejos.

La obra de «street art» incluye todos los elementos propios de la obra maestra ha sido realizada por Alfonso «Eyou24» y tiene, en palabras de su autor, un doble sentido. «Por una parte es un No a la Guerra, algo que esta obra la lleva por definición, y por otra es una reivindicación del entorno». De hecho, la ha rematado con la frase «La Saïdía per als veïns». Eyou24, conocido en las redes como @eyouyou1, es hijo del barrio «aunque ahora resido en Alicante» y ha aprovechado su estancia para la poner sus calles, especialmente la avenida de la Constitución -el barrio es territorio grafitero y reinvidicativo- pero los vecinos se han visto sorprendidos sobre todo por el mural a gran tamaño en tonos azules. «Hay muchas cosas en la vida de Picasso que no me representan nada, pero su obra y su significado es absoluto».

El mural, al completo / Eyou24

La pared forma parte de una futura residencia de estudiantes, la Maximiliano Thous-Benipeixcar, para 230 habitaciones sencillas. Se trata de una gran finca que va de una a otra calle y que, en su momento, albergaba una fábrica y expositor de muebles, que hace ya mucho tiempo que cerró. El inmueble y sus viviendas fueron derribadas hace pocos año, incluyendo la retirada de amianto y tras aplicarle las pinturas protectoras a las dos fincas colindantes -todo está rodeado por una gran capa amarilla- ha empezado la excavación del subsuelo. De hecho, en la calle Benipeixcar está la caseta de obra y vallas para garantizar el movimiento de los camiones.

La pared es escenario de reivindicaciones constantes / Moisés Domínguez

El mural, junto al teatro La Protectora / Moisés Domínguez

Espacio de expresión social

Es la pared de Maximiliano Thous, que es colindante a vetusto edificio de La Protectora, la que se ha convertido en espacio para la expresión social, dentro de un barrio en el que los grafitis abundan, especialmente el los numerosos solares pendientes de urbanizar. Y hasta ahora también habían sido la situación en Gaza y la especulación urbanística los principales argumentos. En la pared de Benipeixcar también se puede ver simplemente escrito la frase, casi un terceto, «Tu no creus que no te trellat, que trobar una llar, siga tan complicat?».

El solar en el que se construirá la residencia de estudiantes / Moisés Domínguez

Alegaciones rechazadas

La Asociación de Vecinos Sant Antoni presentó alegaciones contra este complejo estudiantil, pero han sido rechazadas todas. Tal como reconocen en el colectivo, en este caso era más difícil paralizar o revertir las obras, tal como ha sucedido en el patio de luces de las Naves de Guatla. Aquí se trata de un establecimiento con salida a dos calles. «Nos puede gustar más o menos -más menos que más- pero sabíamos que sería más difícil que nos escucharan, porque lo que redunda es en lo de siempre: la falta de ofertas para que los jóvenes del barrio puedan seguir manteniéndose en nuestras calles. Más allá de la poca lógica que supone tener una residencia de estudiantes bastante alejada de las universidades».