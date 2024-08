A la espera de una solución para las últimas familias realojadas en Safranar

Acaba la etapa más intensa de sus vidas. Los meses posteriores al incendio que devoró un edificio en Campanar dejando diez víctimas mortales. 99 de las familias afectadas por la tragedia reemprendieron sus vidas en un bloque municipal de Safranar, cedido por el Ayuntamiento de València por un plazo de seis meses para que pudieran planificar con cierta tranquilidad un futuro inevitablemente incierto, marcado por el fatídico 22 de febrero. Ese medio año de cortesía concluyó ayer y casi todas las familias cumplieron con su parte del trato: entregaron las llaves en el local del Servicio de Vivienda instalado en la planta baja y desalojaron la finca municipal. A partir de ahora tienen la opción de pedir ayudas de alquiler a la Generalitat de entre 1.000 y 1.500 euros al mes, según el número de miembros del hogar.

Por su parte, al menos cinco familias pidieron seguir residiendo en el bloque de Safranar según confirmó a este periódico Nancy Ulloa, portavoz de los residentes. Son casos muy concretos de gente que ha firmado alquileres pero no puede entrar antes del día 15 de septiembre o alguna familia que ha comprado una vivienda y está en plena reforma de su futuro hogar. El ayuntamiento explicó al cierre de esta edición que 85 familias habían abandonado la finca, sin aclarar cuándo se irán las 14 restantes. Sí quedó claro que en ningún caso habrá prórrogas de larga estancia, porque el edificio se dedicará íntegramente a reducir la larga lista de demandantes de vivienda asequible.

Una de las primeras en abandonar el bloque de realojo fue Ana Aguilar. Con energía jubilosa explicaba a la prensa que vuelve al barrio donde fue feliz. «Me voy otra vez a Campanar, a un piso de alquiler por donde el consultorio. Yo he vivido 15 años allí y conocía a mucha gente, tengo ganas de volver a mi Campanar», confesaba, regalando palabras de cariño también al barrio de Safranar. «Aquí he estado muy a gusto y he hecho amigas, vendré a tomar café».

Ana lamenta que «mucha gente se haya olvidado” del peor incendio en la historia de València y dice que de ánimo anda «pachuchilla», aunque no se deja derrotar: «El piso al que voy es mono, está muy bien». Es la reparación parcial de una pérdida material importante pero no definitiva. Los planes pasan por rehabilitar la finca de Maestro Rodrigo por un gasto de entre 20 y 30 millones y un plazo de tres años. «Con 88 años no sé si veré mi finca rehabilitada. Será lo que Dios quiera», decía.

En un discreto segundo plano aguardaba Julián García a que bajaran las pertenencias de la vecina con la que compartió finca durante 15 años. Fue uno de los héroes de la tragedia. Su papel como conserje dando la voz de alarma durante el avance de las llamas fue crucial para salvar vidas, como después se le ha reconocido desde varias instituciones.

Ana cuenta que Julián no se ha separado de ella en todos estos meses y ayer volvió a demostrar lealtad prestando ayuda en la siempre fatigosa tarea de la mudanza. "Estoy trabajando de conserje en el Hospital General pero hoy he venido porque me han llamado para ayudar a Ana", decía apostado en la puerta de la finca calle Cristina Piris López Doriga 1.

"Soy como un coche golpeado"

Del portal salían bolsas a pares, muebles embalados, bicicletas, televisores inteligentes. También salió José Antonio profundamente compungido porque seis meses después todavía cuesta asumir la nueva normalidad. «Soy como un coche golpeado por todos lados», resumía, y se arrancaba con una anécdota ilustrativa: «El otro día fui a comprar al súper y vi una persona sin hogar en la puerta. Le pregunté si tenía hambre. Jamás había hablado con nadie sin hogar, más bien el contrario, les daba la espalda y huía. Pero entonces Pepe Grillo me dijo ‘viste, ahora sí sabes qué es esto’. Nunca en la vida había tenido que recoger suéteres del suelo».

José Antonio Enríquez es venezolano, tiene 76 años y llevaba los últimos siete viviendo en la finca de Nou Campanar. Tanto su mujer como él no consiguen acceder al mercado laboral y la búsqueda de piso no ha sido precisamente un camino de rosas. «Toqué más de 20 puertas. Al final nos vamos al barrio de Lloma Llarga en Paterna a continuar con la vida, porque a esta edad ya no se puede empezar de cero», reflexionaba.

Poco a poco salían de la finca más familias afectadas por el incendio de Campanar. Compartían una historia de miedo e incertidumbre. Jair Vegas, de 36 años, tenía en mente comprar el piso donde residía como inquilina cuando las gotas de fuego cayeron sobre una chapa con núcleo de polietileno inflamable y encendieron una enorme tea envuelta en llamaradas en menos de una hora. Por suerte no estaba en casa, pero lo perdió todo y se mudó a la finca de Safranar. Hasta ayer.

«Voy a estar en casa de mi pareja. No sé cómo lo haré, igual miro otras opciones para el futuro. En general está todo carísimo en València. La zona de Campanar me encantaba pero ahora intento no pasar demasiado porque ver la finca me rompe el corazón. Es una sensación muy triste», describe esta valenciana de 36 años. «El tiempo aquí en Safranar ha pasado volando, cuando me he dado cuenta ya me tenía que ir. Nos podrían haber dejado un año completo para estar más tranquilos. Pero bueno, otra etapa se cierra. A seguir con la vida».

A partir de aquí se abre otra etapa con las ayudas al alquiler articuladas para suavizar el impacto inicial. Los afectados deberán solicitar este balón de oxígeno del Consell antes del 31 de diciembre. Los antiguos propietarios tendrán derecho a la ayuda durante un máximo de 12 meses a partir de suscribir el nuevo contrato de arrendamiento. Los antiguos inquilinos podrán beneficiarse durante un máximo de tres meses.

