Compromís reclama información sobre el presunto caso de valencianofobia en una piscina municipal

La regidora de Compromís Eva Coscollà ha reclamado en la Fundación Deportiva Municipal de València toda la información sobre la detención de dos vigilantes de seguridad de la piscina municipal de Benicalap por delito de odio por negar la entrada a una familia saharaui el pasado 4 de agosto de 2023 y sobre la situación de discriminación de una familia expulsada de la misma instalación deportiva municipal por hablar en valenciano que ocurrió el 8 de julio de 2024. Sobre ambos casos de presunta valencianofobia ha informado Levante-EMV.

Coscollà ha afirmado que en la coalición valencianista "queremos conocer todos los datos y saber qué medidas ha adoptado el Ayuntamiento de València para resolver estos casos de discriminación". "Estamos preocupados -ha explciado la concejala- porque la piscina municipal de Benicalap esté en el epicentro de la polémica un verano más. Es intolerable que el personal de la empresa concesionaria o el personal de seguridad privada pase por encima de los derechos de las personas usuarias y también por encima de los derechos lingüísticos de los valencianos a hablar valenciano".

Tal como ha informado este periódico en la piscina municipal de Benicalap, una familia ha denunciado que acabó siendo expulsada del recinto, a primeros de julio, porque en una discusión con el personal de la instalación se les quiso obligar a hablar en castellano y se les impidió manifestarse en valenciano con normalidad. La discusión se produjo porque estos usuarios de la piscina pidieron permiso para lavar los tápers de la comida en un lugar adecuado y el personal de la piscina se lo impidió. Además, la respuesta oficial del Ayuntamiento de València ha sido que a estas personas y a sus hijos se les expulsó de la piscina "porque estaban lavando estas fiambreras en el vaso de la piscina donde se baña la gente". Desde luego, ambas versiones son muy diferentes y chocan entre sí. Respecto a si el ayuntamiento va a investigar lo ocurrido en el recinto deportivo de Benicalap para descartar cualquier duda sobre que se haya cometido "una agresión lingüística contra el valenciano" como defiende la Plataforma per la Llengua, fuentes municipales del gobierno liderado por María José Catalá señalan que no hay "nada que investigar" porque "a nadie se le ha echado de ninguna piscina por hablar en valenciano". Por tanto, descartan investigar esta denuncia planteada por la ONG del valenciano y que Compromís ha hecho propia también.

Grezzi: "En Valenbisi ya no se atiende en valenciano"

Por otra parte, el concejal de Compromís GIuseppe Grezzi también ha criticado otro asunto que tiene que ver con un supuesto menosprecio al valenciano ya que el servicio de Valenbisi ha dejado de prestarse en esta lengua. Según denuncian desde la coalición valencianista "los nuevos beneficios para la concesionaria coinciden con nuevas denuncias de deterioro del servicio". “Desde hace meses nos llegan cada vez con más frecuencia nuevas quejas al grupo municipal por el deterioro del servicio que ofrece Valenbisi, especialmente en lo que respecta a la atención al usuario”, apunta Grezzi.

“Y como no podía ser de otra manera con el PP al mando, nuestra lengua ha sido la primera damnificada”, advierte el concejal, que explica que el servicio de atención telefónica al cliente en valenciano que empezó a prestarse en valenciano durante su gestión, ha dejado de prestarse en nuestra lengua. “Como hemos comprobado en reiteradas ocasiones la última semana a raíz de la denuncia de un vecino, aunque el operador automático te deje elegir en qué idioma quieres que te atiendan, si lo pides en valenciano te derivan a un contestador automático, pero si lo pides en castellano te atiende de inmediato un operador. Normalmente, aunque te dirijas al operador en valenciano no suele ponerte pegas a pesar de no entenderte, pero te responde invariablemente en castellano, negándote el derecho a realizar y recibir la comunicación en tu propia lengua”, describe el concejal valencianista.

A esto, añade Grezzi, habría que sumar más quejas por ausencia de atención en horarios en los que presuntamente debería ofrecerse ayuda, lo que al concejal le recuerda a “los inicios del servicio, en los que se permitió a la concesionaria un deterioro paulatino del servicio y que abandonara la oficina de atención al usuario” que en su día abrió en una torreta de la Alameda. “Para el PP esto de la bici pública siempre fue simplemente un negocio, seguro que para la concesionaria a la que se lo entregaba, y a saber si para ellos también”, apunta el extitular de Movilidad, “y si cabía alguna duda, ahora María José Catalá lo está demostrando de nuevo”.

"Toca investigar sin apriorismos", advierte Fuset

Por último, el regidor valencianista Pere Fuset ha concluido que si se quiere saber "qué ha pasado realmente en la piscina de Benicalap lo que toca es investigarlo y, sin ningún apriorismo, es lo que exigimos". "Es de sentido común", enfatiza el concejal de Compromís, "escuchar todas las versiones y contrastar y desde Compromís no entendemos como la concejala Rocio Gil quiere cerrar el tema solo con una versión de la empresa que dista mucho de la de la familia denunciante a la que no quiere escuchar". Es evidente que se produjo "un conflicto e insistiremos en la responsabilidad del ayuntamiento de interesarse por los hechos y actuar en el supuesto de que haya habido algún abuso de autoridad o discriminación".

Por otro lado, ha pasado un año, recordó sobre el otro episodio relacionado con una mujer que portaba el pañuelo, "desde que la Policía Nacional confirmara que investigaba un posible delito de odio por parte de personal de esa misma piscina municipal por insultos y amenazas racistas y queremos saber cuáles son las conclusiones y las medidas adoptadas por el gobierno de Català de una anunciada investigación de la que no hemos vuelto a tener noticias. Ha pasado un año y es tiempo más que suficiente para obtener explicaciones", ha concluido.

Por último, tal como muestra el tuit anexo, la concejala de Deportes Rocío Gil ha respondido a Compromís. Sobre lo acontecido este año, a primeros de julio, dice la regidora que "no se ha expulsado a nadie por hablar valenciano, sino por incumplir las normas, es decir, lavar los tupers en la piscina donde se bañan las personas". Y en segundo lugar, respecto al año pasado, afirma Gil: "no se detuvo a ningún seguridad. Pero hace oposición que menos que contrastar la información".