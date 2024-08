Una nueva tubería atraviesa el Jardín del Turia para abastecer a 300.000 vecinos

Hubo un tiempo en el que el cauce del río era eso: un cauce. Es decir, una corriente de agua y, a sus lados, tierra de labor. Ahora, reconvertida en "Jardín del Turia", las cosas cambian. Cualquiera que pasee por su interior habrá podido contemplar que se producen labores de reforma y mantenimiento y que una auténtica ciudad subterránea discurre ya por su subsuelo. Un conglomerado de tuberías, cables eléctricos, desagües y, en definitiva, la mano del hombre y del progreso.

Y los habituales saben que, a la altura de Nuevo Centro, el paseo se ha interrumpido. El paseo está vallado y hay que sortear para alcanzar los desvíos y continuar el camino a bicicleta, corriendo o andando, mientras una nueva serie de cables y tubos asoman por todas partes. Se trata de una de las obras de readecuación más importantes del año en el servicio de aguas potables: la construcción de un nuevo ramal de la red principal que permitirá dar más y mejor servicio a los vecinos del norte de la ciudad. "Aprovecha a no menos de 300.000 habitantes. Estamos aquí, pero sirve a vecinos, por ejemplo, del Cabanyal" aseguró la alcaldesa en funciones y presidenta de EMIVASA, la sociedad mixta formada por Ayuntamiento y Aguas de València, María José Ferrer San Segundo, para recordar también que estas obras "forman parte de un plan, no es que se hayan levantado esta mañana y lo hayan decidido. En la ciudad hay que hacer lo que se ve y lo que no se ve. Y el agua uno de esos elementos".

Mundina y San Segundo con los técnicos y el CEO de Global Omnium / Francisco Calabuig

Para varias generaciones

A simple vista, es una gran zanja por la que discurrirá el agua que procede, ya depurada, de La Presa. La nueva tubería mejora la anterior en capacidad "para una ciudad que tiene más demanda que cuando se hizo" y una mayor resistencia a la presión. "Es una tubería de más calidad y más sostenible" en palabras del CEO de Global Omnium, Dionisio García. Cuando se construyó el Jardín del Turia, la canalización se lanzó por una de las rampas de acceso al mismo para conectarlo con otra tubería que cruza el río por su subsuelo. Con el crecimiento del arbolado, y con las molestias que generaría en superficie, la solución ha sido crear un nuevo ramal para establecer la conexión. Una obra que debería perdurar por generaciones. "Ochenta años por lo menos. Nadie de nosotros verá la sustitución del mismo".

A lo que hay que añadir que no es un tubo sin más. "Está implementado con tecnología de última generación, se va a poder gestionar en remoto y es una garantía adicional para los vecinos". La obra tiene una duración total de veinte meses y estará con obras a la vista unos doce". No se llega a interrumpir la circulación de usuarios, porque "siempre va a haber posibilidad de atravesarla".

"No hay preemergencia por sequía" El concejal de Ciclo Integral del Agua y Mejora Climática, Carlos Mundina Gómez, recordó que el aparato circulatorio de la ciudad se caracteriza por su eficiencia "que es del 92 por ciento, una de las más altas de España, y estas inversiones tienen mucho que ver en ello. Sustituyendo las zonas más sensibles para evitar roturas. En tiempos de sequía, anunció también que la ciudad mantiene, de momento, la calma. "El suministro de València viene del Xúquer con notmalidad y el Turia, que empieza a tener alguna restricción, pero de momento es sólo para el riego. ¿Hay que temer alguna medida para ahorrar, como han sufrido ciudades como Barcelona? De momento, no. "Los planes de emergencias existen, porque además lo marca la ley de aguas. Está diseñado y visado por la CHJ, pero no estamos en esa situación. Esta obra es importante porque desde el telemando se pueden controlar los cortes y aperturas del suministro en caso de necesidad. Tenemos doce meses de obra, pero la parte tecnológica es más larga. Ahora mismo, en València, el abastecimiento de la ciudad es normal. Ni siquiera en preemergencia. En caso de que entráramos en ello, que ocurriría en todo caso en el Turia, porque el Xúquer va bien, tendríamos que garantizar el suministro y la seguridad. Que se consigue con esta tecnología, pero también con la propia actitud de los vecinos".

La tubería que discurre sobre el puente de Ademuz / Francisco Calabuig

Las obras, cuyo proyecto fue aprobado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento el 8 de marzo de 2024 por un importe de 3.508.753,09 euros, contemplan las siguientes actuaciones clave: