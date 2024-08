Usuarios de seis barrios denuncian recortes en la Universidad Popular: "Hay rabia e impotencia"

Usuarios, docentes y entidades vecinales de seis barrios de València han mostrado su malestar a Levante-EMV por los recortes en las clases, las asignaturas y las actividades que se van a programar para el curso 2024-25 en los diversos centros de la Universidad Popular. En concreto, este periódico ha constatado quejas por los recortes en alumnos y entidades cívicas y vecinales de la Malva-rosa, San Isidro, Castellar-l'Oliveral, La Saïdia, Orriols y Russafa.

Ayer mismo, Amics de la Malva recordaba que hace apenas un año y medio, en febrero de 2023, "nuestra asociación vecinal fue distinguida por el Ayuntamiento de València con motivo de su 120 aniversario". En este acto el entonces alcalde Joan Ribó subrayaba: "Las relaciones de colaboración que hoy reconocemos son una muestra también de como la Universidad Popular ha crecido, se ha modernizado y ha sido capaz de dar respuesta a una complejidad creciente de la sociedad, a nuevas realidades y necesidades. En estos momentos la UP es una institución arraigada en nuestros barrios y pueblos, y uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía". De hecho, como agradecimiento el alcalde y la presidenta de la Universidad Popular de València entregaron su reconocimiento por su colaboración con la Universidad Popular de Valencia, a entidades vecinales de la Isla, Benimaclet y Malva-rosa. Un mes mas tarde, en marzo de 2023, la asociación vecinal de la Malva-rosa "organizó una mesa redonda para conmemorar el 125 aniversario de la Universidad Popular en València con gran éxito de convocatoria".

Más de 50.000 alumnos

Por todo ello, defienden en Amics de la Malva, "no podemos entender que una institución que ha ofrecido una segunda oportunidad formativa a más de 50.000 alumnos decidiese de forma unilateral y, sin consultar, al profesorado y alumnado, la supresión de 4 actividades formativas para el nuevo curso 2024/25 en la Universidad Popular Malvarrosa". Desde la asociación vecinal, "hemos hecho llegar a la Universidad Popular de València nuestra perplejidad y malestar a la vez que hemos demandado a qué obedece el cambio de criterios para la supresión de estas 4 asignaturas para la programación del curso 2024-25. Además, con su eliminación se está vulnerando un derecho ciudadano a la educación, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución".

Ante la falta de respuesta por parte del ayuntamiento y de la Universidad Popular de València, "queremos trasladar la indignación del numeroso alumnado que se quedarán sin poder cursar las materias de fotografía, yoga, teatro y de estimulación cognitiva, en su propio barrio, sin que hasta el momento hayan sido atendidas sus quejas por el abandono formativo al que han sufrido". En la Malva-rosa existen pocas actividades socioculturales, y la Universidad Popular hasta el momento "era muy valorada por su profesorado y alumnos por ser un recurso formativo para personas adultas que en muchas ocasiones no han tenido la oportunidad de formarse y ofrecía un programa de actividades con gran acogida. Con este giro se trunca y deja sin opciones formativas a una amplia población de alumnos que eran los mejores divulgadores de la Universidad que creó hace 124 años Blasco Ibáñez", advierten estas fuentes vecinales.

Sede de la UP en el barrio del Marítim. / Levante-EMV

Más críticas en San Isidro

Pilar Antón, de 67 años, es una afectada por los recortes en la sede de San Isidro. "En San Isidro, -relata Pilar Antón- dos actividades que tenían mucha demanda, como son Cerámica y Gimnasia de Mantenimiento, las han quitado de un plumazo sin avisar a nadie. Hay mucho disgusto entre las usuarias. En las de gimnasia después de pandemia estábamos 36 personas repartidas en tres grupos. Es una actividad para la que hemos llegado a hacer cola en la calle. En el barrio se busca mucho, y aunque hay oferta alrededor porque en la zona hay gimnasios privados y tal, sigue habiendo mucha gente que lo solicita. Además el polideportivo municipal tampoco lo tenemos cerca".

Ahora, comenta esta vecina, "en lugar de los tres grupos de gimnasia han puesto un grupo de yoga. El yoga lo han puesto en la misma aula pero a una hora diferente, de forma que se podría haber compaginado. No tenemos ninguna explicación. A nuestro monitor lo han mandado a trabajar a otra UP. De todo esto nos enteramos a finales de julio y la gente ya estaba dispersa, pero en los grupos de guasap ya hemos hablado de que cuando empiece septiembre nos organizaremos para enviar cartas al ayuntamiento por registro de entrada con el descontento de la ciudadanía. Desde el Gobierno potencian el ejercicio y hasta se desgrava en Hacienda, y resulta que el ayuntamiento nos quita posibilidades de hacerlo, no tiene sentido", reflexiona.

Recogida de firmas en Orriols

En Orriols relata Pilar Martínez, una vecina del barrio de 65 años, "han suprimido un grupo de gimnasia y la actividad entera de Baile en línea. Las alumnas de esta última actividad nos reunimos a principios de agosto, recogimos firmas contra el cierre de manera espontánea y se presentaron. Han suprimido y han puesto más clases de informática y alfabetización, pero se da la circunstancia que en este barrio ya hay oenegés que trabajan ese ámbito y dan clases de castellano a inmigrantes, o contamos también con la escuela de formación para adultos gratuita y a cinco minutos de la UP".

En cambio, critica esta usuaria, "nos quitan esto y cierran el polideportivo, ¿nos tenemos que poner todos cara al ordenador porque es todo lo que nos dejan hacer? En baile éramos unas 50 personas matriculadas. Llevaba ya años funcionando y es muy ameno porque es un ejercicio suave. Además se había creado un grupo muy cohesionado". A cambio han puesto yoga "pero eso no lo puede hacer cualquiera con más de 60 años. Hay frustración y rabia e impotencia. Vamos percibiendo que en Orriols todo es cerrar, nos quitan el polideportivo temporalmente y no ofrecen nada. Sobre los cambios en la Universidad Popular, como mínimo deberían haber consultado a la gente sobre las actividades con demanda. Quitan lo que la gente no quiere, no las que mueven a más vecinos", lamenta.

En la asociación de vecinos de la Saïdia apuntan "somos conscientes de que está habiendo una reducción en los recursos de la Universidad Popular y de la oferta. Pero ocurre que su alumnado es gente mayor poco reivindicativa y no se han quejado demasiado", comentan-

En Castellar se han perdido clases de gimnasia

"Aunque estamos aún en días de vacaciones," subrayan fuentes vecinales, "sí hemos recibido quejas y preocupación por todos los reajustes de direcciones y profesorado en la Universidad Popular. Las quejas ya se dieron el curso pasado por pérdidas de clases sobre todo en ejercicio o gimnasia". Otras de las quejas es "la falta de diversidad en los cursos y el que obliguen o indiquen que te matricules en otras Universidades Populares ( con el servicio de transporte público tan deficiente, por ejemplo, la línea 23 con una frecuencia oficial de 52 minutos pero que en realidad los supera) en lugar de favorecer el arraigo y participación de la vecindad . O el control en los contenidos que percibimos", matizan.

"Lo único que han hecho es la zonificación", recalcan usuarios de Russafa, "con lo que han conseguido quitar responsables y aumentar grupos de formación –básicamente han eliminado la figura del director de centro y han creado la del coordinador de zona, con varios centros dentro de la misma. Los antiguos directores vuelven a ser docentes–. Eso ha producido movimientos de actividades y de formadores de unos centros a otros. Los docentes no sabemos cómo va a resultar todo eso", concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo