Diecisiete policías llevan 2 años sin cobrar un operativo especial en el Arenal Sound

Los 17 agentes de la Policía Local de València que se desplazaron a Borriana en agosto de 2022 para trabajar en unos operativos especiales incluidos dentro del festival de música del Arenal Sound siguen sin cobrar el dinero que les corresponde por su trabajo realizado entonces. Estos funcionarios se desplazaron a Borriana, por propia iniciativa aunque con autorización del entonces concejal Aarón Cano, para hacer tareas de apoyo de la policía de Borriana y de Guardia Civil.

Fuentes de la actual concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige el regidor Jesús Carbonell, han indicado que estos policías «se encuentran en un limbo jurídico-administrativo desde hace 2 años, que impide abonarles estos servicios extraordinarios» a pesar incluso de que el ayuntamiento de origen, el de Borriana, ya ha transferido el dinero en cuestión al de València. Los fondos están en posesión del consistorio del cap-i-casal pero no se ha hallado «la fórmula administrativa» para pagarles a estos policías, matizan fuentes de la Policía Local.

«Nos hemos encontrado un marrón -han dicho fuentes de la concejalía a Levante-EMV-, no hay ningún convenio que respalde ese gasto y ese servicio prestado, además ese acuerdo no pasó por Junta de Gobierno ni por ninguna instancia». Solo hay, apuntan fuentes del gobierno municipal del PP, «un escrito» del anterior concejal socialista Aarón Cano que dio el visto bueno al envío de estos agentes a Borriana.

Así las cosas, las fuentes consultadas señalan que «una mala praxis ha provocado que llevemos dos años sin poder abonar ese dinero a los trabajadores».

CCOO denuncia que debió convocarse la Mesa General

Por su parte, el responsable de CCOO en Policía Local de València Vicente Puchades confirma que hay malestar en los funcionarios afectados ya que han pasado dos años y siguen sin cobrar. «El convenio que se haya podido firmar -apunta Puchades-, si es que existe, es irregular puesto que debería haber pasado por la Mesa de Negociación General y haberse aprobado por parte de los sindicatos». «En CCOO -añade- hubiéramos exigido que en esa mesa general se estipulasen con claridad las condiciones económicas y laborales de las que se iban a beneficiar los trabajadores destinados a Borriana. Además debería hacerse un concurso de méritos y que los voluntarios interesados optasen a esas plazas».

Pero nada de esto se hizo. En CCOO, indican, «somos partidarios de establecer estos marcos de colaboración entre los cuerpos de policías locales de la Comunitat Valenciana tal como prevé la Ley 17 de Coordinación Local y de firmar convenios entre las policías de unos cuerpos locales y otros». «Pero las cosas-apunta Puchades- hay que hacerlas bien y en este caso está claro que no se han hecho bien y ahora tenemos el problema de que los compañeros siguen sin cobrar».Al parecer el dinero que se adeuda a los funcionarios asciende a más de 1.000 euros por persona. Este tipo de colaboraciones entre municipios y ciudades de la Comunitat es muy habitual aunque los convenios deben estar bien suscritos y atados.

No se firmó el convenio

Por su parte, el anterior regidor de Policía Local, el socialista Aarón Cano hareconocido a este diario que no se llegó a firmar un convenio formal para apoyar el envío de estos agentes a Borriana. Sin embargo, señala que antes de dejar su cargo en la corporación «yo ya había cerrado una solución con la Intervención del Ayuntamiento de València para que se abonase el dinero a los policías en cuestión».

También aclara que la idea de marcharse a trabajar entre el 1 y el 8 de agosto al Arenal Sound «partió de los propios agentes, no fue una iniciativa mía, aunque bien es cierto que me lo plantearon con pocos días de antelación» al inicio del propio evento musical y no tuvo mucho margen de reacción .«Desde el principio me supo mal que estos agentes no pudieran ir a trabajar a Borriana si es que lo querían así», confiesa.

Por último, Cano añade que previa consulta «con los altos funcionarios del ayuntamiento de València le plantee varias soluciones al Ayuntamiento de Borriana para que se concretase el pago de estos servicios extraordinarios a los policías afectados». Sin embargo, «estas fórmulas no acabaron de satisfacer» a los responsables del ayuntamiento castellonense. Con todo, «cuando me marche del cargo -insiste- deje cerrada una solución definitiva para que Intervención» pudiera pagar los servicios prestados a estos funcionarios.