Una reunión de mil profesores inicia el curso diocesano

Más de mil profesores de la Fundación Colegios Diocesanos-San Vicente Mártir, a la que pertenecen los 67 centros educativos del Arzobispado, participarán este jueves, 5 de de septiembre, en la Catedral de Valencia, en el Encuentro de Profesores con el que se inaugura el curso académico 2024-25, que será presidido por el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent.

La jornada incluirá una misa de envío de profesores, oficiada por el Arzobispo, así como una ponencia, el anuncio de las líneas generales de acción del nuevo curso en los colegios diocesanos y un homenaje a los profesores jubilados.

El encuentro comenzará a las 9:15 horas con la acogida y oración inicial. Después tendrá lugar la presentación del encuentro, y la ponencia, cuyo tema central es “El conflicto como una oportunidad”, a cargo de la decana de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación de la UCV, Ángela Serrano Sarmiento, y que “ pretende reflexionar sobre el aumento de la conflictividad en las aulas, y frente a esto crear una oportunidad de crecimiento para el profesor a nivel profesional”, explica Miguel Ángel Coello, gerente de la Fundación Colegios Diocesanos-San Vicente Mártir.

Después del descanso, el gerente de la Fundación Colegios Diocesanos-San Vicente Mártir explicará las “Líneas estratégicas del plan de acción de la Fundación para los Colegios Diocesanos en los próximos tres años, así como el Plan de Formación para profesores del curso 2024-25, partiendo de un análisis de los retos y desafíos con los que la escuela diocesana se encuentra hoy”. A continuación, tendrá lugar un homenaje a los profesores jubilados.

El encuentro finalizará con la solemne eucaristía, presidida por el Arzobispo, con el envío de los profesores a la misión.

El pasado año, Enrique Benavent señaló durante el encuentro que “estamos viviendo en una cultura que muchas veces dificulta el cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva el encuentro con Dios y también encontramos hoy en nuestro mundo cómo muchas personas sienten un deseo de silencio, de serenidad y de paz, un deseo de interioridad, de espiritualidad que muchas veces se presenta no como una apertura a Dios sino como una respuesta a la demanda creciente que hay en el ser humano de bienestar emocional, de equilibrio personal, de búsqueda de serenidad o de búsqueda de disfrute de la vida. No olvidemos que una cosa es la apertura a Dios, y la educación en la dimensión trascendente de la persona y otra cosa distinta y no necesariamente unida es el cultivo de la interioridad. La interioridad por sí misma no es apertura a Dios . Puede haber un cultivo de la interioridad que no lleve al encuentro con Dios y que por tanto no conduce a la meta a la que el ser humano está llamado por Dios”.