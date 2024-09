“Cada vez que entro en el edificio me dan ganas de llorar”

Un hall oscuro y desangelado conduce a un pasillo lleno de buzones –primera pista de humanidad– que desemboca en una escalera manchada pero poco maltratada para lo sufrido aquel 22 de febrero. En la segunda planta se abre un piso completamente arrasado por el fuego. Las estancias se han perdido y los muebles hay que adivinarlos. La estructura de un sofá frente a un soporte de televisión. La lavadora en lo que supuestamente fue la cocina. Los cuadros de tres bicicletas retorcidos y entrelazados. Una zapatillas Adidas. Las fotos de los niños. Un libro de Elisabeth Benavent.

El edificio de Campanar parece el escenario de un bombardeo. La terraza del primer piso está completamente cubierta de los cristales que fueron cayendo desde los balcones superiores. La llama fue subiendo en efecto chimenea mientras el polietileno goteaba y seguía alimentando la tea. El vidrio apenas se distingue de la lana de roca. Los listones de hierro atraviesan las paredes de pladur. Y en medio de la destrucción, todo negro y ceniza, José Luis Mas recuerda su tarde más complicada.

“Yo estaba en la planta séptima, que es donde se inició el incendio. Estaba viendo un partido de tenis y empecé a notar olor a plástico quemado. Enseguida vi como entraba humo. Abrí el balcón y vi una enorme humareda que venía a lo bestia de la esquina. Cerré todas las persianas y puertas y le dije a mi mujer: tal como estamos, un pantalón y a la calle”, recuerda el vocal de la asociación de propietarios afectados Aproicam. “Yo soy médico y he asistido en incendios, sé que una vez se llena la casa de humo tienes tres o cuatro minutos, no más. Nos dio tiempo a coger tres cosas y bajar corriendo por las escaleras en medio del caos”.

Empieza el desescombro de la finca incendiada en Campanar /

El propietario relata la escena con la voz titubeante. Mira hacia arriba buscando su piso y sigue rememorando: “Aquello fue una bocanada de fuego. Un viento de 60 kilómetros por hora. Ahora estamos pisando los restos de nuestros ventanales. Desde mi piso se veía la Sierra Calderona, eran unas vistas preciosas”, dice el vocal de una asociación que trabajaba para reconstruir su antiguo hogar. De momento ya han adjudicado el proyecto de esta rehabilitación, cuyo diseño tiene un plazo de siete meses. Después debería arrancar la fase de reconstrucción.

Mientras tanto avanzarán los trabajos de desescombro ante la atenta supervisión de los antiguos propietarios, que acceden al edificio con todas las precauciones posibles y acompañados del perito contratado por la comunidad –Alejandro García, de Indexa–. Aunque ya ha digerido el primer impacto, José Luis Mas sigue guardándole respeto a la tragedia. “Intento no pensarlo, pero cada vez que entro en el edificio se me forma un nudo en la garganta y me dan ganas de llorar. Al final esto nos recuerda que en febrero tuvimos que reiniciar nuestra vida y volver a empezar”.