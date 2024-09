Catalá, sobre la plaza del Ayuntamiento: "hay que mirar más los barrios y menos el ombligo"

La plaza del Ayuntamiento de València va a ser protagonista en el mapa político de los próximos meses, cuando no de lo que resta de legislatura. Es un espacio que está pendiente de darle una solución definitiva. El anterior equipo de gobierno materializó la peatonalización a base de "urbanismo táctico"; es decir, una reforma blanda que cumple el objeto social -desalojar el tráfico rodado- pero que precisa de un proyecto ya definitivo. Éste existía, pero el cambio de color en el gobierno municipal lo frenó, aduciendo María José Catalá que quería darle "una pensada". El lunes, con motivo del inicio del curso político en la ciudad, el Psoe apremió y se preguntó por qué no había noticias al respecto. El gobierno municipal replicó ese mismo día que tranquilos, que se va a hacer "bien" y sin "chapuzas".

Las "fuentes municipales" se han convertido, al día siguiente, en palabras de la propia alcaldesa, que se ha aferrado a uno de los argumentos principales en el debate: los maceteros. "Lo que yo no voy a hacer es una chapuza. Con unos maceteros que costaron mil euros por pieza, que todo el mundo los odia. No voy a hacer un urbanismo táctico de dos millones que no está a la altura de la tercera capital de España. Yo no voy a hacer chapuzas. Que no me esperen ahí. No voy a hacer nada provisional. Voy a hacer algo, cueste lo que cueste, pero definitivo".

Catalá nunca llegó a decir que no había que peatonalizar la plaza. En un cuarto de siglo de Rita Barberá, esta acción se detuvo en la realización de un proyecto nunca materializado, pero era un proceso que se antoja irreversible. Sí que es verdad que criticó la provisionalidad en el momento de hacerse: eran tiempos de pandemia -las obras se hicieron en tiempo de restricción de tránsito humano- aduciendo que "no era el momento" por el gasto "cuando hay otras urgencias". Lo cierto es que, ese urbanismo táctico -una actuación menor que se convierte en una simulación de lo que tiene que ser el proyecto definitivo, pero que ya sirve como objeto social- ha permitido peatonalizar la plaza y ganarla al público desde hace cuatro años -se cerró en mayo y se le echó la capa de pavimento en agosto-, dejando de ser una rotonda. Una reforma a la que no le faltaron incluso los "fakes", como las imágenes que daban a entender que se habían tapado los imbornales y que, con la lluvia, se convertía en una piscina. O que iba a ser una "Plaza Roja" por el tinte del asfalto -apelando a una idea de rojo fuerte-, una verdad sólo a medias, habida cuenta del tinte final del pavimento.

Una provisionalidad que "espero que no dure mucho más porque eso sí que es provisional. No voy a tomar decisiones por impulsos, que cuestan dinero de nuestros impuestos. Lo siento. Si ellos pensaban que había llegado a ser continuista con sus políticas, se equivocan. Yo gané las elecciones para hacer las cosas diferente".

Y quizá porque la mejor defensa es un buen ataque, otro argumento esgrimido lo habría firmado cualquier progresista: "En estos días he visitado Rascanya, el Botànic... todos los barrios necesitan inversiones. No podemos estar todo el día mirándonos el ombligo. Y me refiero a la plaza del Ayuntamiento. Creo que la plaza es un emblema, un símbolo, y tiene que ser la mejor. Y tengo que decir que es uno de los proyectos en lo que necesitaba el tiempo necesario con el equipo redactor para tener el proyecto definitivo. Y por eso, seguimos haciendo análisis, con un equipo de expertos asesorándonos en esa valoración intentando afinar al máximo el proyecto definitivo. Si: la plaza está muy bien, pero yo aconsejo mirar más a los barrios, que están mal cuidados".