Imputan al portavoz de Vox en València por presunto delito de odio

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València y portavoz de Vox en la ciudad, Juan Manuel Badenas, ha sido citado a declarar después de que el juzgado de instrucción número 7 haya admitido a trámite la denuncia de Fiscalía por un presunto delito de odio. Badenas deberá comparecer en el juzgado el jueves 16 de enero por atribuir falsamente a una persona migrante el asesinato en el puente de las Moreras.

Un día después del crimen, Badenas subió un vídeo a la red social X en el que decía: “Vengo a manifestar que la vida de José Andrés Peña seguramente no habría dejado de existir si su presunto asesino no hubiera entrado en España. Está produciéndose en la ciudad de València una ola de delitos a la que no estábamos acostumbrados antes pero que por desgracia ahora estamos padeciendo”, opinó el segundo teniente de alcalde y socio de gobierno de María José Catalá, para acto seguido añadir que "en España han entrado desde que gobierna Pedro Sánchez 300.000 inmigrantes ilegales y eso se tiene que revertir".

Sin embargo, tal como contó en su día Levante-EMV, el autor del asesinato de José Andrés Peña en la escalera de subida al puente que enlaza la calle Eduardo Primo Yúfera (la del Oceanogràfic) con el barrio de Natzaret fue en realidad Felipe B.B., un vecino de València de 31 años que ya contaba con antecedentes violentos.

Una vez resuelto el crimen, el portavoz socialista Borja Sanjuán llevó las declaraciones de Badenas ante la Fiscalía por "promover la hostilidad hacia el colectivo migrante", y el pasado 9 de septiembre la fiscal de delitos de odio Susana Gisbert abrió una investigacin donde expresaba que los comentarios vertidos por Badenas "podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución".

Al respecto, Badenas ha considerado que viene siendo "objeto de una persecución política por motivos ideológicos porque algunas personas quieren limitar la libertad de expresión de otras". También calificado de "curioso" que, "siendo más de diez medios de comunicación los que se hicieron eco de la noticia del 30 de julio", la Fiscalía solo inicia trámites para averiguar los hechos en su caso, "lo cual es un hecho sorprendente". Por último, ha explicado que el escrito presentado por la fiscal ante el juzgado son "unas diligencias preliminares para determinar si se ha producido algún tipo de delito", afirmando que no tiene constancia de la citación.

Dudas sobre la defensa del edil

Tras conocer la imputación, Sanjuán ha puesto sobre la mesa la hipotesis de que Badenas pueda aprovecharse de los servicios jurídicos del ayuntamiento para ejercer su defensa, posibilidad de la que ha recelado: "Como Catalá permita que esta persona sea defendida por los servicios jurídicos, habrá cruzado una línea más en la infamia. Su obligación es cesarlo, pero si además de no cesarlo permite que un racista se aproveche de los recursos públicos para defenderse, creo que estaríamos ante un escándalo del que ya no podría escapar", ha anticipado el socialista, un extremo que el propio Badenas ha rechazado: "Yo ya he elegido abogada. Es un asunto absolutamente personal", ha atajado el voxista.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha reaccionado a la imputación de Badenas advirtiendo que "seguramente mañana nos despertaremos con la imputación de Cecilia Herrero –concejala de Vox–, porque está clárisimo que las declaraciones hechas de manera pública y reiterada atacan directamente a la diversidad de las personas de diferentes procedencias". Los valencianistas han reivindicado una València acogedora donde todas las personas tienen derecho a vivir, añadiendo que la agresión homófoba de hace una semana es consecuencia directa de los discurso de odio vertidos en las instituciones.

Catalá: "Hoy es un mal día para dar lecciones"

Finalmente, María José Catalá ha despejado las críticas trasladando la presión al otro lado de la bancada: "Hoy es un mal día para dar ejemplo y lecciones cuando la misma mujer del presidente del Gobierno central está declarando como imputada. Es un mal día por parte del Partido Socialista y de la izquierda en general", ha argumentado. De momento se queda en compás de espera: "Respeto todos los procedimientos judiciales. Tenemos mucha experiencia los que nos dedicamos a lo público y el respeto a los procedimientos judiciales es, en ese sentido, lo más aconsejable".