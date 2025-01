El Ayuntamiento de València mantiene la fiesta de Nochevieja en la plaza si el tiempo no empeora

Mirando al cielo. La lluvia parace que será la protagonista de las últimas horas de 2024 y las primeras de 2025. Las predicciones meteorológicas para las próximas horas apuntan a que la tarde y noche en València y parte de la provincia estará pasada por agua.

La pequeña DANA que está afectando especialmente el litorial de la costa mediterránea ha comenzado a dejar las primeras lluvias en el interior de la provincia y la franja costera desde primera hora de la mañana pero las previsiones apuntan a que lo peor podría llegar a medida que avance la tarde, especialmente a partir de las 22:00 horas, justo el momento en el que muchos comenzarán las celebraciones de Fin de Año.

Uno de lo lugares no cesan de mirar al cielo y consultar las predicciones es en la plaza del Ayuntamiento de València. Miles de valencianos acostumbran a darse cita a las 00:00 horas frente al edificio del ayuntamiento para festejar la entrada del nuevo año. Sin embargo, si las predicciones se cumplen es probable que la lluvia eche a perder las campanadas en València.

El Ayuntamiento de Valencia decidirá hasta última hora si suspende la fiesta de Nochevieja en la plaza consistorial. Fuentes oficiales han confirmado que la fiesta para despedir 2025 con las campanadas y un festival de música electrónica sigue en marcha aunque en caso de que se produjera un episodio de lluvias muy intenso en poco tiempo, entonces se plantearía la suspensión. Estas fuentes explican que de mantenerse el tiempo actual, con cielo nublado, ambiente húmedo pero sin lluvia, se celebraría la fiesta de Fin de Año. En cuanto a los tres castillos de fuegos artificiales que se han programado en tres tramos del río Turia, las mismas fuentes apuntan que si no hay viento fuerte se dispararan, pese a que llueva, ya que a la seguridad del espectáculo le afectaría el fuerte viento pero no el agua. Y respecto al castillo que se monta en la terraza del edificio consistorial también se disparará siempre que no haya episodios de viento intenso y pese a que haya lluvia.

Aviso amarillo en el cambio de año

Ante este panorama la Aemet ha activado el aviso amarillo por riesgo de chubascos que pueden tener intensidad fuerte en todo el litoral de las provincias de Valencia y Alicante para despedir 2024. "El viento de levante y una ligera inestabilidad sobre el mar está en el origen de los chubascos previstos en los litorales de Valencia y Alicante durante la jornada de hoy y el día de Año Nuevo. La previsión es que los chubascos más intensos estén próximos a la costa", apunta la agencia estatal.

Previsión del tiempo por horas para València / AEMET

Dispositivo de seguridad en barrancos y municipios afectados el 29O

Las previsiones meteorológicas y la lluvia ha hecho que varios municipios cercanos a barrancos hayan activado un protocolo de seguridad por posibles inundaciones. En Aldaia, uno de los municipios más afectados por la barrancada de la Saleta la brigada de obras municipales ha instalado de nuevo diques de arena junto a las inmediaciones del barranco.

Las compuertas metálicas que se ponían antes de la dana del 29- O se rompieron y el pueblo ha improvisado la instalación de sacos que ya fueron efectivos en el segundo episodio de lluvias el pasado 13 de noviembre.