Hostelería y taxistas enfrentados por la posible vuelta del aparcamiento nocturno en el carril bus

La Federación de Ocio, Turismo, Juego y Actividades Recreativas de la Comunitat Valenciana (Fotur) y la Asociación de Ocio Valencia Nightlife de Hostelería Valencia, como asociaciones más representativas del sector del ocio, han hecho ya su particular carta a los Magos de Oriente. Entre las demandas que ambas entidades quieren trasladar al Ayuntamiento de València se incluye recuperar la posibilidad de aparcar en horario nocturno en el carril bus en determinadas zonas de ocio, dirigida a facililitar la llegada de clientes a los locales que el anterior concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, de Compromís erradicó. El actual concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, del PP, anunció la posibilidad de que puntualmente se pudiera volver a aparcar en el carril bus por las noches, si bien la medida no se ha llegado a concretar, ni de momento entra en las prioridades del equipo de gobierno de Mª José Catalá.

Lo hizo después de que el Tribunal Supremo desestimase hace ahora casi un año el recurso de casación interpuesto por la Federación Sindical del Taxi de València contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ratificaba la Ordenanza de Movilidad de 2019. Los taxistas reclaman que la ordenanza incluya una "prohibición absoluta" de aparcar en el carril bus-taxi de la ciudad y no una prohibición "general", como prevé el texto de la ordenanza. El Supremo no admite el recurso porque entiende que la ordenanza se ajusta a la ley y que el precepto de prohibición debe ser "atemperado" por el propio ayuntamiento dentro de sus competencias.

El aparcamiento nocturno en el carril de los autobuses, en determinadas zonas de ocio de la ciudad, fue una práctica habitual hasta 2015, cuando Grezzi prohibió estacionar en dicho carril. La medida fue muy cuestionada por la hostelería que advirtió de que perjudicaría a sus negocios.

Volver a abrir la puerta a que los coches particulares aparquen en el carril bus es rechazada frontalmente por el sector del taxi. "Nunca vamos a estar a favor de esa medida porque la ocupación del carril bus es un peligro y obstaculizan tanto la circulación de los taxis como la bajada o recogida de los usuarios a los que tienes que recoger o dejar en la calzada", explican fuentes de la Federación Sindical del Taxi. "Cada vez hay más obstáculos en la calle, no solo coches, también patinetes, y te obligan a sacar al usuario a la calzada y ponerlo en peligro".

"Es un peligro, nos movilizaremos en contra"

De momento, aseguran nadie ha consultado al sector sobre la recuperación de esta medida instaurada durante el gobierno de Rita Barberá para fomentar la hostelería. "El día que se haga se abrirá la caja de Pandora", advierten los taxistas. Cada vez que ha surgido esta posibilidad, porque la hostelería la demanda de manera recurrente, el sector amenaza con movilizarse, como en su día lo hicieron cuando las protestas les llevaron a ocupar el carril bus de manera permanente para evitar que los coches aparcaran por la noche, recuerda Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi y de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valencia, que aglutina a 3.000 de los 4.500 taxis que hay.

"Fue una medida que al principio parecía que no se iba a utlizar mucho pero que al final un desmadre al final. Hubo muchas protestas tanto del taxi como de la EMT. Había mañanas que los coches de gente que había salido de fiesta seguían allí aparcados no se respetaban ni los huecos de las paradas". "Costó mucho que lo quitaran". La gente se acostumbró a salir de copas con su coche porque podían aparcar en el carril bus. No era en toda la ciudad. Había zonas señalizadas.

La administració, recalcan en el sector del taxi, debe "concienciar y fomentar que si bebes no cojas el coche". "El ayuntamiento no puede fomentar que la gente coja el coche para ir a tomar copas".

Sobre el perjuicio económica por la merma de clientela potencial que supondría, en el sector del taxi apuntan que "nos puede perjudicar que la gente use su coche. No nos beneficia, pero tampoco pensamos en eso. No es un problema económica. La situación del sector es buena en lo que se refiere a la noche y el ocio nocturno. "El fin de semana es rentable. Estamos en un buen momento, aunque con la dana se notó un bajón grande, la Navidad está funcionando muy bien".

La realidad, auguran, llegará a partir de enero porque la pérdida económica de parte de la población se notará.

Vuelve el alcade de noche

Las principales reivindicaciones del sector para el próximo 2025 son cinco: Elaboración de una normativa de espectáculos públicos, tanto la ley como el reglamento de desarrollo, para adaptarla a las nuevas realidades y actividades de ocio, así como a las demandas de la sociedad mediante la adaptación del catálogo de espectáculos públicos; la modificación y adaptación de la normativa acústicas, especialmente, la ordenanza de contaminación acústica de la ciudad de Valencia para revisar aquellas medidas restrictivas para las actividades empresariales de limitaciones y usos para permitir su compatibilidad con el máximo respecto acústico y para el descanso vecinal, así como la puesta en marcha de iniciativas como un responsable de ocio, similar a las figuras que existen en otros países como los alcaldes de noche de Amsterdam o Zurich y la elaboración de un plan general de ocio de ciudad para realizar un urbanismo sostenible; la revisión de las zonas de los carriles bus de la ciudad de Valencia para que se pueda volver a permitir el aparcamiento a partir de las 22 o 23 horas; facilitar medidas para fomentar que haya servicios de transporte público (trenes cercanías y metro) los fines de semana y festivos en horario nocturno, lo que sería muy relevante tanto por razones de seguridad y como de sostenibilidad, aprovechando la capitalidad verde de Valencia; y por último habilitar un espacio de ocio y festivales en la ciudad de Valencia para situarla dentro del panorama musical internacional.

Las previsiones para FOTUR y la Asociación de Ocio Valencia Nightlife de Hostelería Valencia de las fiestas navideñas eran positivas y de momento parecen ir cumpliéndose. Los días fuertes para la hostelería son Nochebuena, con el 54,5% de los locales estará abierto y Nochevieja, donde el panorama es mucho más activo, con el 86,4%. Para el 1 de enero se mantiene en la línea de la tarde de las festividades previas, con un 68,2% de los locales cerrados y un 31,8% abiertos, reflejando una jornada en la que la recuperación tras las intensas celebraciones de fin de año toma protagonismo.

Previsiones sobre las fiestas y actividades especiales

En cuanto a las expectativas sobre las fiestas que tendrán lugar en los locales, las opiniones están divididas entre quienes consideran que serán positivas (27,3 %), normales (27,3 %) y mejorables (22,7 %), mientras que un 22,7 % expresa una expectativa muy positiva. Esto sugiere una visión moderada, posiblemente influenciada por factores externos como la situación económica o las tendencias del público. Por otro lado, un 72,7 % de los locales han confirmado que programarán actividades especiales durante las fiestas navideñas, lo cual refleja un esfuerzo generalizado por atraer al público y diferenciarse en una temporada altamente competitiva.

Perfil del público

El público mayoritario de estos locales es local (36,4 %), seguido por un público de ámbito nacional (31,8 %) e internacional (18,2 %). Un menor porcentaje (13,6 %) proviene de otras comunidades autónomas, lo que sugiere que la oferta de ocio en Valencia durante la Navidad tiene un alcance mayoritariamente cercano, con una influencia significativa de turistas nacionales e internacionales.

A pesar de los desafíos económicos y sociales a los que se enfrenta Valencia, el sector del ocio nocturno y la restauración sigue siendo clave para la reactivación de la ciudad durante las fiestas. Con una oferta adaptada a las necesidades del público local e internacional, los establecimientos están respondiendo a la demanda con actividades especiales y horarios flexibles. Esto refuerza la posición de la Comunidad Valenciana como un destino atractivo para celebrar las festividades, contribuyendo a la recuperación económica y al dinamismo de la ciudad.