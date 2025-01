Así se implantará la Zona de Bajas Emisiones en València: sin multas hasta 2028

El borrador de Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) aprobado en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia del pasado 27 de diciembre incluye el nuevo calendario escalonado de aplicación de esta normativa cuyas fases de aplicación se han revisado tras la dana. Este nuevo calendario tiene en cuenta el impacto de la dana y la publicación por parte del Estado, el pasado 24 de diciembre de 2024, de una serie de ayudas económicas en materia de transporte público que imponen, a las entidades locales solicitantes, la entrada en funcionamiento de sus zonas de bajas emisiones durante 2025. Así lo ha explicado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, este jueves.

El calendario de aplicación de la normativa ZBE queda del siguiente modo: Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 30 de noviembre de 2025 se pondrá en marcha una fase informativa donde se dará preaviso a los vehículos afectados por las restricciones y el 1 de diciembre de 2025 se iniciará la fase sancionadora que afectará a los vehículos más contaminantes registrados fuera de la provincia de València, que se mantendrá durante el año 2026. En fecha 1 de enero de 2027 se ampliará la fase sancionadora a los registrados en la provincia de València excluyendo a aquellos matriculados en la ciudad de València y, finalmente el 1 de enero de 2028 se hará extensible a cualquier vehículo que entre en el municipio.

Además de lo anterior se aplicará una moratoria en el inicio del régimen sancionador, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, a los vehículos más contaminantes registrados en los municipios recogidos en el anexo del Decreto 164/2024, de 4 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes a los municipios afectados por la dana del 29 de octubre, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028, a los vehículos más contaminantes registrados en las pedanías del municipio de València recogidas en el Anexo del indicado Decreto.

"Los vecinos de València no tendrán que preocuparse hasta 2028"

“Los vecinos de València no tendrán que preocuparse por la ZBE hasta 2028, ya que hemos optado por una normativa blanda, porque pretendemos proteger los intereses económicos y sociales de los vecinos, y especialmente para evitar que los perjudicados sean aquellos con menos recursos”, ha señalado Carbonell. “En 2028, la cifra de vehículos que no podrían circular será muy baja, y aún así podrán circular 48 días al año, y tendrán un título para viajar gratis todo el año en la EMT. La normativa no puede perjudicar a las personas con menos posibilidades para cambiar su vehículo”, ha defendido el edil.

Para la implantación de las ZBE se están instalando, de manera progresiva, hasta 278 cámaras de acceso en 68 puntos de control, que verificarán los permisos de acceso mediante la lectura automática de matrículas, así como cartelería informativa a lo largo del perímetro.

Delimitación de la Zona de Bajas Emisiones

El borrador de la Ordenanza define, finalmente, una única Zona de Bajas Emisiones, 'Valencia ZBE', que abarca una superficie de 27,8 km2 y está delimitada por la Ronda Norte, avenida de los Naranjos, calle Serrería y el Bulevar Sur. El área de Ciutat Vella Nord–que, inicialmente se planteaba como una ZBE con particularidades propias, la 'Ciutat Vella Zona de Bajas Emisiones de Especial Sensibilidad', que continuará regulada como un Área de Prioridad Residencial (APR Ciutat Vella Nord) con las mismas restricciones que en la actualidad como APR a las que se le añaden las nuevas restricciones de València ZBE que aplican también al resto de la ciudad.

Excepciones

Como ya se explicó, la ZBE se implantará de forma progresiva y afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A, según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT, salvo algunas excepciones. Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (Pymes, autónomos...), con el fin de proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad.

Tampoco tendrán obligación los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (para personas con movilidad reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años, aquellos en los que viajan embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente o los vehículos de emergencias, servicios esenciales y los considerados históricos, aunque estos últimos tendrán la limitación de 96 accesos anuales.

Asimismo, para aquellos vehículos considerados como más contaminantes y que no cumplan los criterios para ser excepcionados, la ordenanza contempla un derecho de 48 accesos anuales a la Zona de Bajas Emisiones.

Fomento de la movilidad sostenible

La implantación de restricciones en el tráfico de vehículos irá acompañada por una serie de medidas del Ayuntamiento de Valencia para impulsar el cambio hacia el uso de formas de transporte más sostenibles, la mejora de la accesibilidad, la electromovilidad, la promoción de prácticas sostenibles en la distribución urbana de mercancías y el refuerzo de la seguridad vial, así como de medidas compensatorias para reducir el impacto económico en las personas afectadas.

Entre otras cosas, Movilidad prevé aprobar un título gratuito temporal de EMT para las personas empadronadas en València y titulares de vehículos afectados por las restricciones que lo achatarren y no adquieran otro vehículo durante el tiempo de validez del título. También se prevé permitir el acceso diurno a la ciudad de camiones cero emisiones de hasta 18 toneladas, siempre que no superen los 8 metros de longitud total, actualizando de esta forma la actual Ordenanza de Movilidad.